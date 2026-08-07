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El Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio

La iniciativa, impulsada por CODISRA, pide evitar amplificar agresiones en redes, denunciarlas en cada plataforma y respaldar a quienes las padecen, en la antesala del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Una computadora portátil abierta sobre una mesa con íconos de redes sociales en la pantalla y una tarjeta con el logo de CODISRA al lado.
El logo de CODISRA se presenta junto a una computadora portátil que muestra diversas redes sociales en su pantalla, indicando una estrategia de comunicación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Guatemala, a través de CODISRA, lanzó una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio con un llamado a no compartir agresiones, denunciarlas en las plataformas y apoyar a las personas afectadas, en la antesala del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en un contexto en el que el Ejecutivo vinculó este problema con una causa estructural de la violencia y la discriminación en el país.

El mensaje central de la campaña apunta a una conducta concreta en redes sociales: no dar más alcance al odio, reportarlo donde aparezca, responder con información si se decide intervenir y evitar reproducir burlas o mensajes racistas que afectan la identidad, la indumentaria y los idiomas de los pueblos indígenas.

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Durante el acto oficial en el Palacio Nacional, las autoridades también fijaron una consigna sobre los límites de la libertad de expresión. La campaña sostuvo que ese derecho “se ejerce con responsabilidad”, “respeta los derechos”, “respeta la diversidad cultural” y “no difunde odios”.

Mano sostiene un teléfono móvil con pantalla que muestra el texto 'Hate speech' y el logo de CODISRA, un círculo con figuras humanas y una cabeza.
Una persona usa un teléfono móvil para reportar discurso de odio, con el logo de CODISRA visible en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno vinculó el racismo digital con patrones históricos de exclusión

La subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos Rodas, presentó el lanzamiento como una acción impulsada por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, con acompañamiento de la Secretaría de Comunicación Social.

Mazariegos situó la iniciativa en la antesala del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en la conmemoración de los 30 años de la adopción del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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La funcionaria sostuvo que la campaña “nombra un problema que como sociedad hemos ignorado durante mucho tiempo: el racismo digital”. Añadió que “el racismo no fue un efecto colateral de nuestra historia de violencia, fue una de sus causas estructurales”.

En su intervención, describió formas concretas de esa violencia en Internet: jóvenes indígenas que publican en su idioma materno y son presionados para traducir al español, memes que ridiculizan a mujeres mayas por vestir su indumentaria y campañas coordinadas de desprestigio contra autoridades ancestrales y lideresas comunitarias.

CODISRA ligó la campaña a recomendaciones internacionales

En el cierre de la actividad, el comisionado Miguel Pájarito afirmó que la campaña busca responder de forma específica a la recomendación 17 para prevenir y erradicar la discriminación y el racismo. En su exposición mencionó además el artículo 17 de las Recomendaciones de Ixil como referencia para esta respuesta institucional.

Pájarito dijo que en noviembre de 2025 el CED volvió a evaluar al Estado de Guatemala y reiteró recomendaciones en materia de discriminación racial. Según su intervención, esos señalamientos muestran que persisten “diversos retos y desafíos” para el país.

El comisionado añadió que, según una encuesta de Index Mundi, Guatemala es el país de América Latina donde más se percibe el racismo y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, por detrás de Malasia y Sudáfrica. Atribuyó a esa realidad costos socioculturales, políticos e institucionales, con impacto directo sobre pueblos mayas, xincas, garífunas y afrodescendientes.

Pájaro sostuvo que CODISRA trabaja con instituciones públicas, el sector privado, estudiantes, académicos y también a nivel territorial con personas que padecen discriminación de manera cotidiana. A la vez, afirmó que, aunque el Ejecutivo ha intentado responder a las recomendaciones internacionales, todavía faltan voluntad y acciones del organismo legislativo y del organismo judicial.

La campaña pidió no normalizar burlas ni mensajes discriminatorios

El bloque de respuesta directa de la campaña fue explícito: si una persona presencia racismo digital, la instrucción es no compartir el contenido, denunciarlo en la plataforma, respaldar a quien lo sufre y evitar contestar con más violencia. El mensaje oficial planteó que “combatir el racismo también es comunicar con responsabilidad” y que la forma de interactuar en redes sociales “también construye sociedad”.

En otro de los pasajes leídos durante el acto, se llamó a toda la sociedad guatemalteca a no normalizar comentarios, burlas ni expresiones que atenten contra la identidad y la dignidad de las personas. El mensaje agregó que “nuestra identidad, nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestros idiomas merecen respeto”.

Las autoridades cerraron la presentación con el lema “Por un país sin racismo”, repetido de forma coral durante la fotografía oficial. Desde la organización también se invitó a difundir la campaña en redes sociales, páginas oficiales del Gobierno, la página de CODISRA y grupos de WhatsApp para frenar la circulación de mensajes discriminatorios.

Pájarito resumió el criterio político y comunicacional que busca instalar la iniciativa con una frase final: “La libertad de expresión no justifica el racismo. Si el chiste denigra, no es chiste, es racismo disfrazado de humor”.

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