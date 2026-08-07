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Google apoyará a 4 ex trabajadores con dinero: crearon una empresa de medicina y chips

El proyecto apuesta por agentes de inteligencia artificial que generen y prueben hipótesis de forma autónoma para impulsar la innovación científica

Exempleados de Google fundaron su propia startup de IA.
Exempleados de Google fundaron su propia startup de IA. (Discovery Loop)
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Cuatro de los investigadores más influyentes de Google en el desarrollo de inteligencia artificial crearon Discovery Loop, una startup que busca utilizar IA para acelerar descubrimientos científicos en áreas como el desarrollo de medicamentos, la biología, el diseño de chips y los nuevos materiales.

Los fundadores de la nueva empresa son Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals y Quoc Le, todos con una larga trayectoria dentro de Google y considerados piezas clave en algunos de los proyectos tecnológicos más importantes de la compañía, incluido el desarrollo de Gemini y Google Brain.

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Aunque Google conservará una participación en la startup y colaborará con infraestructura en la nube, la decisión marca el nacimiento de una nueva empresa creada por algunos de los ingenieros más reconocidos de Silicon Valley.

Discovery Loop es la nueva startup de IA creada por exlíderes de Google.
Discovery Loop es la nueva startup de IA creada por exlíderes de Google. (Discovery Loop)

Quiénes son los cuatro exGoogle detrás de Discovery Loop

El nombre más conocido del grupo es Jeff Dean, quien trabajó durante casi 27 años en Google y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la empresa. Fue cofundador de Google Brain, científico jefe de Google DeepMind y Google Research, además de codirector técnico del modelo de inteligencia artificial Gemini.

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Junto a él está Sanjay Ghemawat, uno de los primeros ingenieros de Google y responsable, junto con Dean, de desarrollar parte de la infraestructura que permitió el crecimiento del buscador y muchos de los servicios que hoy utiliza la compañía.

El tercer integrante es Oriol Vinyals, vicepresidente de investigación en Google DeepMind y uno de los líderes técnicos detrás de Gemini. Su trabajo ha estado centrado en modelos de lenguaje, agentes inteligentes y aprendizaje profundo.

Hombre de mediana edad sentado en un sillón, viste camisa polo azul oscuro y pantalones grises, con micrófono. Fondo naranja, planta y vaso de agua
Jeff Dean trabajó durante 27 años en Google. (Captura de video: YouTube/@ycombinator)

Completa el equipo Quoc Le, también cofundador de Google Brain y uno de los investigadores más reconocidos en aprendizaje automático. Entre sus proyectos destaca AutoML-Zero, una iniciativa orientada a crear sistemas capaces de diseñar nuevos algoritmos de inteligencia artificial de forma automática.

La startup quiere que la IA haga ciencia

Discovery Loop nace con un objetivo ambicioso: desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar el método científico de forma casi autónoma.

La idea consiste en que la IA pueda formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar resultados y generar nuevas propuestas para repetir el proceso miles de veces, acelerando así el ritmo de los descubrimientos científicos.

Según explicaron sus fundadores, la empresa comenzará utilizando esta tecnología para mejorar sus propios modelos de inteligencia artificial. Posteriormente, aplicará esos avances a sectores como el descubrimiento de fármacos, la investigación biológica, el diseño de semiconductores y la creación de nuevos materiales.

Discovery Loop se centrará en la investigación científica con ayuda de la IA. (Discovery Loop)
Discovery Loop se centrará en la investigación científica con ayuda de la IA. (Discovery Loop)

Google seguirá siendo socio de la nueva empresa

Pese a la salida de sus investigadores, Google no rompió vínculos con Discovery Loop.

Alphabet será inversionista fundador de la startup y proporcionará infraestructura de computación en la nube durante su primer año de operaciones. Además, ambas organizaciones colaborarán en proyectos de investigación relacionados con inteligencia artificial e infraestructura tecnológica.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, destacó públicamente las contribuciones realizadas por Jeff Dean y Sanjay Ghemawat durante casi tres décadas dentro de la empresa y confirmó que Google continuará trabajando junto a Discovery Loop.

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