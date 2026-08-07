Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

El Millonario sigue depurando su plantel para afrontar este semestre

Tres futbolistas masculinos posan con las camisetas de los clubes Burgos CF, Vasco da Gama e Independiente Rivadavia en un panel vertical
Santiago Lencina, Facundo Colidio y Maximiliano Salas dejaron River Plate y afrontaron distintos desafíos en sus carreras
Guardar

Luego de cerrar la contratación de Thiago Almada, River Plate comenzó a enfocarse de lleno en la cuestión de las salidas de diferentes jugadores para comenzar a cerrar este mercado de pases y, en las últimas horas de este viernes, tres clubes presentaron a diferentes refuerzos provenientes del Millonario en calidad de préstamo o venta definitiva: Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Santiago Lencina.

Uno de los casos más importantes fue el traspaso de Colidio al Vasco da Gama porque el punta surgido de Boca Juniors era una de las cartas utilizadas por el entrenador Eduardo Coudet en el inicio del semestre, pero el elenco brasileño anunció su contratación con un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

“El Vasco da Gama informa que llegó a un acuerdo con el delantero argentino Facundo Colidio. El jugador desembarcó en Río de Janeiro este viernes para la realización de los exámenes médicos y, a continuación, dará curso a los trámites burocráticos para ser oficializado como nuevo refuerzo del Gigante de la Colina”, comunicaron en una publicación con dos fotos del futbolista con su nueva equipación. Llegó a una escuadra que está en zona de descenso en el campeonato local y jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El atacante dejó River Plate para sumarse al equipo que pelea el descenso en Brasil y jugará los octavos de la Copa Sudamericana
El atacante dejó River Plate para sumarse al equipo que pelea el descenso en Brasil y jugará los octavos de la Copa Sudamericana

Colidio, quien lucirá la 9 del campeón de la Libertadores 1998, se marchó al Brasileirao después de que el club de Río de Janeiro estuvo dispuesto a comprar el 50% de la ficha por USD 4,5 millones y a comprometer la adquisición del porcentaje restante mediante objetivos que se consideran alcanzables, por otros USD 5,5 millones.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la cesión de Salas a Independiente Rivadavia fue anunciada por el último campeón de la Copa Argentina en sus canales oficiales: “¡Bienvenido, Maximiliano Salas! El Club Sportivo Independiente Rivadavia incorpora al delantero Maximiliano Salas, proveniente de River Plate. El futbolista llega a préstamo, con opción de compra por el 50% de su pase. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en el Único Campeón de Cuyo!“.

El atacante con pasado en Racing se sumará a la Lepra proveniente de River Plate en calidad de préstamo con una opción de compra
El atacante con pasado en Racing se sumará a la Lepra proveniente de River Plate en calidad de préstamo con una opción de compra

Días atrás, el ex hombre de Racing brindó diferentes declaraciones a los medios en su llegada a la provincia mendocina. Allí, arremetió contra la Banda, luego de haber entrenado de manera diferenciada en el predio de Cantilo junto al grupo de jugadores apartados del plantel profesional: “Estoy muy enojado, nos trataron muy mal. La decisión de River fue extra futbolística. No comparto, somos seres humanos”. La opción de compra por el 50% ronda los 4 millones de dólares.

Por último, Santiago Lencina fue presentado en el Burgos, de la Segunda División de España, bajo un acuerdo de cesión por toda la temporada 2026/27 y la operación contempla una opción de compra, según estimó la entidad blanquinegra. La institución lo considera “uno de los talentos con mayor proyección” surgidos de las Inferiores de River Plate y se ilusiona con lograr el ansiado ascenso a la máxima categoría del país europeo.

El joven atacante emigró bajo una cesión al club de la Segunda División
El joven atacante emigró bajo una cesión al club de la Segunda División

Estas bajas se suman a las salidas por ventas, préstamos o libertad de acción de diferentes jugadores con rodaje en Primera o en la Reserva: los arqueros Franco Armani y Lucas Lavagnino; los defensores Paulo Díaz, Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Brian Gutiérrez, Matías Unyicio y Elián Giménez; los volantes Maxi Meza, Juanfer Quintero, Ignacio Zaballa y Tobías Leiva; y los atacantes Leonel Jaime, Bautista Dadín, Ian Subiabre, Alex Woiski y Oswaldo Valencia.

De esos nombres, resalta la situación de Jaime, extremo de 19 años que salió cedido a Peñarol de Uruguay y fue el mejor jugador de la final del Torneo Intermedio tras anotar un gol y brindar una asistencia en el 5-1 a Montevideo Wanderers.

Con pocos días en el Manya, el delantero demostró una adaptación superlativa y su entrenador Diego Aguirre no escatimó elogios con él: “Es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”. “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”, bromeó entre risas en diálogo con DSports.

Todavía se le busca un nuevo destino a otros futbolistas, quienes permanecen marginados del plantel profesional: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña.

River Plate volverá a jugar este sábado desde las 17:00 contra Tigre en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura y el miércoles chocará a partir de las 21:30 con Independiente Santa Fe en Colombia por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

River PlateFacundo ColidioSantiago LencinaMaximiliano SalasVasco da GamaIndependiente RivadaviaBurgos de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

Agustín Módica nació en Pietra Ligure y es el máximo artillero de la Primera División del fútbol argentino

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

La Fiorentina de la Serie A confirmó el arribo a préstamo del mediocampista argentino de 18 años

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

El ex delantero paraguayo contó cómo se manejaba el vestuario millonario a fines de los 90

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

Con las primeras tres jornadas completas, Rosario Central recibirá a Aldosivi desde las 19 y a las 21.45 jugarán Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha la fecha 4 del Torneo Clausura con dos partidos: todo lo que hay que saber

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

El futbolista de la selección argentina disfrutó de sus días de descanso mientras resuelve su futuro entre permanecer en Atlético Madrid o retornar a Juventus

“¿Y si volvemos?“: las imágenes de las vacaciones de Nico González y su pareja Ludmila Isabella en Aruba tras la final del Mundial

MALDITOS NERDS

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

Atlus muestra a Yukiko Amagi en el nuevo tráiler de Persona 4 Revival

ENTRETENIMIENTO

Perez Hilton intentó “hacer las paces” con Britney Spears, Neil Patrick Harris y otras celebridades antes de su crisis en TikTok

Perez Hilton intentó “hacer las paces” con Britney Spears, Neil Patrick Harris y otras celebridades antes de su crisis en TikTok

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

Zendaya y Tom Holland habrían celebrado una boda privada meses antes de su reciente reunión familiar en Inglaterra

Todo lo que se sabe sobre el esperado regreso de ‘Ted Lasso’

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Cuatro jóvenes fueron ejecutados frente a un local de comidas en Guayaquil en un nuevo ataque múltiple

Argentina avanza en el espacio con el satélite SABIA-Mar

El colegio de contadores y auditores de Guatemala elige a sus 11 delegados para la comisión postuladora con lo cual se completa dicha instancia

El presidente dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

Nasry Asfura se reúne con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación bilateral