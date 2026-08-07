Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

Santiago Lencina, Facundo Colidio y Maximiliano Salas dejaron River Plate y afrontaron distintos desafíos en sus carreras

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Luego de cerrar la contratación de Thiago Almada, River Plate comenzó a enfocarse de lleno en la cuestión de las salidas de diferentes jugadores para comenzar a cerrar este mercado de pases y, en las últimas horas de este viernes, tres clubes presentaron a diferentes refuerzos provenientes del Millonario en calidad de préstamo o venta definitiva: Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Santiago Lencina.

Uno de los casos más importantes fue el traspaso de Colidio al Vasco da Gama porque el punta surgido de Boca Juniors era una de las cartas utilizadas por el entrenador Eduardo Coudet en el inicio del semestre, pero el elenco brasileño anunció su contratación con un mensaje en redes sociales.

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“El Vasco da Gama informa que llegó a un acuerdo con el delantero argentino Facundo Colidio. El jugador desembarcó en Río de Janeiro este viernes para la realización de los exámenes médicos y, a continuación, dará curso a los trámites burocráticos para ser oficializado como nuevo refuerzo del Gigante de la Colina”, comunicaron en una publicación con dos fotos del futbolista con su nueva equipación. Llegó a una escuadra que está en zona de descenso en el campeonato local y jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El atacante dejó River Plate para sumarse al equipo que pelea el descenso en Brasil y jugará los octavos de la Copa Sudamericana

Colidio, quien lucirá la 9 del campeón de la Libertadores 1998, se marchó al Brasileirao después de que el club de Río de Janeiro estuvo dispuesto a comprar el 50% de la ficha por USD 4,5 millones y a comprometer la adquisición del porcentaje restante mediante objetivos que se consideran alcanzables, por otros USD 5,5 millones.

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Por otro lado, la cesión de Salas a Independiente Rivadavia fue anunciada por el último campeón de la Copa Argentina en sus canales oficiales: “¡Bienvenido, Maximiliano Salas! El Club Sportivo Independiente Rivadavia incorpora al delantero Maximiliano Salas, proveniente de River Plate. El futbolista llega a préstamo, con opción de compra por el 50% de su pase. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en el Único Campeón de Cuyo!“.

El atacante con pasado en Racing se sumará a la Lepra proveniente de River Plate en calidad de préstamo con una opción de compra

Días atrás, el ex hombre de Racing brindó diferentes declaraciones a los medios en su llegada a la provincia mendocina. Allí, arremetió contra la Banda, luego de haber entrenado de manera diferenciada en el predio de Cantilo junto al grupo de jugadores apartados del plantel profesional: “Estoy muy enojado, nos trataron muy mal. La decisión de River fue extra futbolística. No comparto, somos seres humanos”. La opción de compra por el 50% ronda los 4 millones de dólares.

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Por último, Santiago Lencina fue presentado en el Burgos, de la Segunda División de España, bajo un acuerdo de cesión por toda la temporada 2026/27 y la operación contempla una opción de compra, según estimó la entidad blanquinegra. La institución lo considera “uno de los talentos con mayor proyección” surgidos de las Inferiores de River Plate y se ilusiona con lograr el ansiado ascenso a la máxima categoría del país europeo.

El joven atacante emigró bajo una cesión al club de la Segunda División

Estas bajas se suman a las salidas por ventas, préstamos o libertad de acción de diferentes jugadores con rodaje en Primera o en la Reserva: los arqueros Franco Armani y Lucas Lavagnino; los defensores Paulo Díaz, Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Brian Gutiérrez, Matías Unyicio y Elián Giménez; los volantes Maxi Meza, Juanfer Quintero, Ignacio Zaballa y Tobías Leiva; y los atacantes Leonel Jaime, Bautista Dadín, Ian Subiabre, Alex Woiski y Oswaldo Valencia.

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De esos nombres, resalta la situación de Jaime, extremo de 19 años que salió cedido a Peñarol de Uruguay y fue el mejor jugador de la final del Torneo Intermedio tras anotar un gol y brindar una asistencia en el 5-1 a Montevideo Wanderers.

Con pocos días en el Manya, el delantero demostró una adaptación superlativa y su entrenador Diego Aguirre no escatimó elogios con él: “Es un pibe que no tenía lugar en River y que tiene potrero, analizamos su nombre y decidimos incorporarlo para que sea una alternativa. No nos imaginábamos que iba a jugar tanto, ha tenido una gran performance”. “Lo vimos el primer día y jodíamos con que nos habían dado a Messi”, bromeó entre risas en diálogo con DSports.

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Todavía se le busca un nuevo destino a otros futbolistas, quienes permanecen marginados del plantel profesional: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña.

River Plate volverá a jugar este sábado desde las 17:00 contra Tigre en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura y el miércoles chocará a partir de las 21:30 con Independiente Santa Fe en Colombia por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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