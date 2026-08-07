Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Cómo avanzan las gestiones para que Argentina acogar un Gran Premio de la Fórmula 1 (Gustavo Gavotti)

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Argentina sueña con volver a albergar un Gran Premio de la Fórmula 1 en el corto plazo de la mano de la importante remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Con una ausencia en el calendario oficial desde 12 de abril de 1998, cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari, en las últimas horas se informó sobre los circuitos que compiten por un lugar en la Máxima. El propio CEO de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que están en conversaciones y se espera que el “efecto Colapinto” sea clave en la decisión final.

El periodista Jacopo Rava, del medio especializado Motorsport Italia, informó que “Argentina tiene un 99% de certeza de albergar una carrera de F1 en 2028”. Además de que sostuvo que Sudáfrica y Corea del Sur son los “principales contendientes” de competir por la vacante con el Gálvez, la clave está en que “no pueden igualar el efecto Colapinto”, algo que se reflejó en el pasado Road Show donde hubo más de 600 mil personas en Palermo.

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“Como está la situación, el calendario de 2028 ya tiene 24 plazas ocupadas, pero se entiende que un circuito actual podría dejar su lugar. En caso de que esto no ocurra, hay un espacio libre en 2029”, explicó el periodista citado. Con los flamantes regresos de Turquía y Portugal en 2027 (por Países Bajos y Barcelona), la Fórmula 1 trabaja en la conformación de las 24 carreras a partir de las próximas temporadas. Tres Grandes Premios finalizan contrato en 2028 (México, Portugal y Singapur), por lo que podrían abrir un hueco en caso de no renovar su vínculo.

Así están hoy las obras en el Autódromo de Buenos Aires

Según informó Motosport, además del interés de Argentina, los otros países que manifestaron sus intenciones de pelear por una plaza son Tailandia, Sudáfrica y Ruanda. The Race, otro medio especializado, hizo principal hincapié en la vuelta de Hockenheim para “resucitar el Gran Premio de Alemania”. “Fue Hockenheim quien se puso en contacto con nosotros, y ellos mantuvieron la primera conversación. Están desarrollando el parque automovilístico con un objetivo diferente”, dijo Domenicali, según replicó Sky.

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Al mismo tiempo, debido a las citas canceladas en la temporada actual en Medio Oriente, la F1 confirmó al GP de Malasia, en Sepang, como incorporación momentánea al calendario. “La F1 está en conversaciones con Ruanda, Sudáfrica, Tailandia y Argentina; esta última principalmente debido al auge de popularidad del deporte desde que Franco Colapinto se unió a la parrilla”, se sumó a la información el medio europeo Sky Sports.

Con este panorama, la opción más realista para el regreso de la Fórmula 1 aparece en 2028. En condiciones normales, el calendario americano ya tiene seis carreras: Miami, Canadá, Brasil, Austin, Las Vegas y México, todas con contratos vigentes a mediano o largo plazo. Eso reduce el margen para una incorporación sin una baja previa o sin un sistema de rotación. La situación podría abrirse si persiste la tensión en Medio Oriente y se comprometen fechas de esa región, una posibilidad que mantiene en alerta a Formula One Management y a la FIA. Tailandia aprobó un presupuesto de USD 1.230 millones y, según pudo Infobae, habría ofrecido USD 100 millones anuales.

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Stefano Domenicali, CEO de la categoría, brindó una conferencia con medios especializados en donde se refirió sin grandes precisiones sobre las charlas que tiene la F1 para futuras carreras. Pese a que no nombró un país en específico, remarcó que “estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica”.

“Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones en África están avanzando muy bien. Tenemos conversaciones en el Lejano Oriente. Y una cosa que puedo decirles es que hemos recibido más solicitudes en China y Japón, pero, por el momento, queremos mantener una sola carrera en China, porque necesitamos consolidar ese mercado antes de pensar en tener otras opciones allí”, argumentó el directivo italiano sobre los competidores de Argentina por un lugar en el calendario de 24 carreras.

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Así será el circuito para la F1. A la trazada del MotoGP hay que tomar la extensión que va a la nueva horquilla que se construirá (Prensa GCBA)

El plan de remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez prevé una inversión de USD 100 millones y una capacidad futura de 150 mil espectadores para la F1. Como informó Infobae, el proyecto no se limita al regreso del motociclismo y apunta a la Máxima. El MotoGP ya confirmó su regreso a Buenos Aires entre 2027 y 2030, y la Ciudad adelantó obras para tener listo un circuito Grado 1 para cumplir con las exigencias de la FIA y quedar en condiciones de aspirar a una fecha de F1 o de cubrir una vacante eventual en 2027.

La modificación del plan tuvo un efecto inmediato: por el adelanto de los trabajos comenzó la construcción de la horquilla necesaria para el trazado pensado para la Máxima. Esa pieza se suma a un rediseño integral de la pista, boxes, accesos, drenaje, seguridad y servicios. Hoy trabajan 150 personas por día en el predio. Se construyen 32 garajes de siete metros de frente cada uno dentro de un nuevo edificio que tendrá áreas técnicas bajo una torre de control, con 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo.

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También avanza un nuevo túnel, ubicado unos metros antes de la nueva primera curva. Tendrá 4,6 metros de altura, un ancho cercano a 11 metros, dos carriles de 3,6 metros cada uno y una vereda peatonal de 2,6 metros para el ingreso de camiones, vehículos de equipos y público acreditado en la zona de boxes. El viejo túnel seguirá operativo para servicios de seguridad, bomberos, ambulancias y auxilios. El túnel peatonal también se mantendrá.

Uno de los cambios estructurales más sensibles pasa por el drenaje. El nuevo sistema buscará corregir un problema histórico del autódromo, donde las lluvias intensas anegaban distintos sectores, mediante una red de 18.000 caños conectados a dos cuencas: una descargará en el Riachuelo y la otra por debajo de la Horquilla, antes del ingreso a la recta principal.

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El "efecto Colapinto" podría ser clave para la vuelta de la F1 a Argentina

La pista prevista para una eventual vuelta de la Fórmula 1 medirá 4.900 metros y tendrá 15 curvas: nueve a la derecha y seis a la izquierda. El ancho será de 18 metros en la recta principal y de 12 en el resto del recorrido. Los autos podrían alcanzar una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo estimado de vuelta de un minuto y 18 segundos. La nueva horquilla tendrá 10 grados de peralte, y la curva 9 aparece ya como uno de los sectores más exigentes, con una pendiente longitudinal del 4,2 % y un peralte del 4 %.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada para las demandas de la FIA y de la FIM. Además, se colocarán 4.400 metros de pianos, se ensanchará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro y se incorporarán semáforos y banderas electrónicas LED homologadas. En seguridad, el proyecto incluye defensas con muñecos de goma y Tech-Pro, camas de leca, muros, vallas de contención de 12 metros como mínimo y calles internas para los servicios de emergencia. El alambrado actual será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón con sectores premoldeados permeables y otros de bloques.

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Para el MotoGP, el circuito será distinto: tendrá 4.300 metros y rectas de entre 800 y 1.000 metros, aptas para velocidades superiores a los 300 km/h. Con todas las variantes previstas, el autódromo contará con 12 trazados distintos para motociclismo, Fórmula 1 y categorías nacionales.

El secretario de Deportes porteño Fabián Turnes explicó que el objetivo oficial es llegar con la obra terminada y homologable para no perder una oportunidad si se abre un lugar. “Estamos trabajando y anticipamos la etapa dos juntándola con la etapa uno para estar preparados. Si surge la oportunidad y estamos en tiempo y forma, estaremos para recibir esa oportunidad que nos genera F1”, afirmó. Las obras cumplen hoy con los plazos previstos y se espera que concluyan el 1 de febrero.

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El Oscar y Juan Gálvez, inaugurado el 9 de marzo de 1952, volvió en 2017 a la órbita del GCBA y ocupa 190 hectáreas. Fue sede de 20 Grandes Premios puntuables de Fórmula 1 entre 1953 y 1998, y la última carrera de la categoría en Argentina se disputó el 12 de abril de 1998, cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari.