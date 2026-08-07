En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Franco Mastantuono sonríe mientras sostiene una bufanda violeta del club Fiorentina, su nuevo equipo en Italia. (Fiorentina oficial)

Guardar

Se terminó la novela que se generó en torno al futuro de Franco Mastantuono: el mediocampista argentino de 18 años firmó su contrato a préstamo con Fiorentina de Italia y fue presentado como flamante fichaje del elenco que compite en la Serie A.

“Estoy feliz de estar aquí. Estoy listo para luchar por nuestros objetivos”, fueron las primeras palabras al sitio oficial del club italiano tras firmar a préstamo desde el Real Madrid de España. Luego de disputar 64 partidos y anotar 10 goles con River, Franco sumó 35 apariciones con 3 tantos en una temporada con el Merengue.

PUBLICIDAD

El diario La Nazione detalló que unos 500 fanáticos “enloquecieron” en el recibimiento al argentino en el Aeropuerto Vespucci de Peretola. Lo esperaron con banderas argentinas, bengalas, bufandas y cánticos: “El entusiasmo ha alcanzado niveles sin precedentes”, detalló el periodista Alessandro Latini en ese medio italiano que advirtió que la ciudad recibió “con entusiasmo al talento argentino”.

Franco tuvo una agenda cargada desde que desembarcó en tierras italianas, ya que se lo esperaba por la noche en el Viola Park para ver a sus nuevos compañeros en el amistoso contra Deportivo La Coruña (empataron 1-1) y por la mañana del viernes acudió a realizarse la revisión médica. En el sitio oficial no escondieron el furor por Mastan: “Las estadísticas demuestran su capacidad para influir en el juego ofensivo, pero no son suficientes para describir completamente su valor técnico y táctico: no transmiten la naturalidad con la que el balón reposa sobre su pie durante las jugadas, la calidad de los pases con los que habilita a sus compañeros para que anoten, la facilidad con la que puede ocultar el balón y hacerlo reaparecer detrás de su marcador”, lo describieron.

PUBLICIDAD

Mastantuono fue recibido por 500 hinchas del Viola en el Aeropuerto de Florencia (Fiorentina oficial)

A días de cumplirse un año de su desembarco en Real Madrid procedente de River Plate, el jugador de 18 años arriba a Florencia cedido por una temporada. Su salario, valuado en 3.5 millones de euros según La Gazzetta dello Sport de Italia, será pagado 50% y 50% entre ambas entidades, aunque el préstamo por un año no tendrá opción de compra. A pesar de tener varias ofertas sobre la mesa, el citado medio asegura que un llamado del entrenador de la Viola fue clave para convencerlo.

“Este es el gran fichaje que Florencia ha estado esperando y por el que ya está enloqueciendo. Todos en la ciudad están revisando los horarios de los vuelos desde Madrid para recibir al jugador y averiguar cuándo llegará para su firma y reconocimiento médico”, había graficado la periodista Ilaria Masini en la Gazzetta para entender el entusiasmo en torno al fichaje del argentino antes de su llegada a la ciudad.

PUBLICIDAD

En el análisis de su contratación, aseguró que su nuevo club “le garantiza la titularidad, minutos de juego y la regularidad” para poder regresar “maduro y listo” al Real Madrid al final de temporada, ya que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del 2031. Aunque hacen una aclaración: “El acuerdo podría extenderse si la Fiorentina se clasifica para la Champions League o la Europa League”.

Fabio Grosso –ex campeón del mundo con Italia en el 2006– tomó el mando de entrenador de Fiorentina a inicios de junio y piensa en Mastantuono como parte del 4-3-2-1 que probó en los amistosos previos al fichaje del argentino. Aunque también podría tenerlo como alternativa en el 4-3-3. El islandés Albert Gudmundsson y el francés Arthur Atta ocuparon el “2″ que se paró detrás del delantero centro en los primeros juegos de pretemporada, aunque en Gazzetta adelantan que Mastantuono podría reemplazar al islandés o incluso compartir el eje de creación si no es vendido, generando en ese último caso que Atta se mueva al sector izquierdo de la mitad de cancha.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que Fiorentina viene de salvarse del descenso con lo justo en la temporada pasada, que marcó la caída de Pisa, Hellas Verona y Cremonese a la Serie B finalmente. Sus resultados fueron magros en todos los frentes: llegó a cuartos de final de Conference League (tercer torneo continental) donde cayó con Crystal Palace, luego el campeón al superar al Rayo Vallecano en la final. Pero tampoco mostró un rendimiento competitivo en Coppa Italia: quedó eliminado en octavos de final ante Como.

El club italiano pagará el 50% de su salario (Fiorentina oficial)

En este contexto, tras el retorno de Lucas Beltrán a River Plate y al mismo tiempo que definió la venta del ex defensor de Boca Juniors Nicolás Valentini al Alavés de España (en unos 2 millones y medio de euros), el club evalúa una novena incorporación con otro argentino en la mira: Mateo Pellegrino.

PUBLICIDAD

En un Parma que apenas terminó tres puntos por delante de Fiorentina en la Serie A, el centrodelantero de 24 años que estuvo en la lista preliminar de 55 apellidos de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 –al igual que Mastantuono– anotó 9 de los 28 tantos que anotó su equipo y fue el cuarto argentino con más anotaciones en el certamen italiano detrás del capocannoniere Lautaro Martínez en Inter (17), Nico Paz en Como (12) y Giovanni Simeone en Torino (11). En la Viola el jugador con más goles fue Moise Kean con 8 gritos.

La directiva de Fiorentina tiene en mente al ex Vélez, Estudiantes de La Plata y Platense si se marcha Roberto Piccoli al Bologna, pero también analiza el fichaje del mediocampista de Sassuolo Kristian Thorstvedt.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la entidad donde Gabriel Batistuta es una leyenda oficializó los arribos del brasileño Viery desde Gremio, del defensor rumano Radu Dragusin procedente de Tottenham, el francés Atta de Udinese, el español Álex Jiménez del Bournemouth, el marfileño Christ Inao Oulai, el defensor español Víctor Valdepeñas y del lateral portugués Joao Mario.