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“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027

No es una posición unánime, pero un sector cree que el Gobierno debe hacer una convocatoria para mostrar alineamientos entre oficialismo y oposición. La posibilidad de un peronismo-kirchnerista competitivo, la gran causante

Cumbre de Gobernadores con Javier Milei - Casa Rosada
La última cumbre de gobernadores con Javier Milei en Casa Rosada
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Una vez finalizada la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Patricia Bullrich habló en la puerta del Congreso y dio su opinión sobre por qué algunos apoyos con los que el oficialismo contaba para uno de los capítulos terminaron por caerse. Al hablar de los gobernadores, marcó: “Están pensando más en las elecciones que en los proyectos”.

La sesión de este jueves fue la primera que se produjo en el Palacio del Congreso luego del receso invernal. El debate de los días anteriores y lo acontecido en el recinto dejaron entrever una cuestión simple: a diferencia de otras sesiones, esta fue la primera en la que el panorama electoral del año próximo no estaba soslayado. Es decir, poco a poco, el cálculo por el 2027 se hace cada vez más presente en las consideraciones de los jefes provinciales.

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La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó buenas impresiones entre los gobernadores. Lo consideran alguien del sistema y que, por ende, tiene vínculos con muchos de ellos desde hace tiempo, lo cual implica una relativa confianza de que no habrá jugadas “por atrás”.

“Nosotros confiamos en Diego. Le está haciendo muy bien a la gestión, pero lo veo en una posición complicada. Tiene que ser el encargado de la gobernabilidad justo cuando el escenario del oficialismo parece débil”, afirmó uno de los gobernadores más importantes del país a Infobae.

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Cumbre de Gobernadores con Javier Milei - Casa Rosada
Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, aliado al Gobierno (RS Fotos)

Hay varios indicadores que este dirigente utiliza para justificar aquello. Hace poco se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella marcó un retroceso del 6,5 % respecto a junio. Hay encuestas observadas por el mercado, como la de Bloomberg y Atlas Intel, que muestran un crecimiento de la desaprobación al Presidente hasta el 62,4 %, muy cerca del pico histórico de los últimos dos años y medio.

“Yo no veo que vaya a mejorar en el mediano plazo. Puede mantenerse estable, pero si empeora, el Gobierno se va a ver debilitado cada vez más en las negociaciones electorales que quiera hacer”, afirma. Infobae supo de más de un mandatario provincial que están deseosos de que la Casa Rosada llame a “una gran mesa” para plasmar un frente antikirchnerista de cara al año próximo.

Quienes lo piensan, creen que debería tratarse de una suerte de demostración de principios de una parte del sistema de partidos con el fin de mostrar los aspectos en común que tienen entre ellos. Buscan dar certidumbre al mercado de cara a lo que se está percibiendo en las últimas semanas: una pérdida de confianza sobre si La Libertad Avanza tiene realmente el camino allanado en una contienda presidencial.

Cumbre de Gobernadores con Javier Milei - Casa Rosada
Sergio Ziliotto, de La Pampa, más alejado de Milei

“Tiene que ser un llamado general, en la que no hayan grandes definiciones, pero que sirvan para plasmar lo que nosotros creemos que es un rumbo de país”, afirman.

En el Gobierno no ven que una convocatoria de ese calibre tenga sentido en esta coyuntura. Consideran que, por el momento, tienen que seguir dándose la dinámica de encuentros bilaterales de los miembros de la cúpula política con cada uno de los gobernadores.

Todavía es más mano a mano que grupal. La reunión más general la deberíamos hacer al final de las negociaciones. ¿Para qué la vas a hacer ahora si todavía tenés que seguir cerrando acuerdos?”, afirma un miembro del oficialismo que conoce de las conversaciones que se están produciendo.

Diego Santilli y Luis Caputo viajarán la próxima semana a Catamarca para encabezar, junto a los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La visita, reprogramada por el alerta meteorológica, se da en un contexto de negociación política en momentos en que el oficialismo busca apoyos para su agenda legislativa.

Diego Santilli junto al ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS)
Diego Santilli junto al ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS)

Tanto Jalil como Suárez fueron dos mandatarios que no aportaron a la masa de votos afirmativos en la sesión de ayer, en la que hubo más de una provincia aliada que se terminó oponiendo a las reformas del Gobierno.

Entre quienes se opusieron en la votación en general del proyecto estuvieron el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los santiagueños Elía Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Jalil ha sido uno de los aliados más estrechos del Gobierno y su posicionamiento no pasó desapercibido, pero en el oficialismo creen que se trata de una cuestión coyuntural y que, de alguna manera u otra, se desembocará a un acuerdo electoral.

Los gobernadores aliados que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) fue uno de los que contribuyó a dar de baja el capítulo para la compra de tierras por parte de extranjeros.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

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