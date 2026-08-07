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República Dominicana será el primer país donde se aplicará la nueva fianza migratoria de Estados Unidos

La vocera Natalia Molano explicó que la selección se debe al volumen de expedientes en la embajada en Santo Domingo y que el mecanismo se dirigirá a personas reclamadas por familiares

La Embajada de EE. UU. en Colombia recordó que quienes soliciten visa F, M o J deben entregar los identificadores de sus redes sociales - crédito Pixabay
El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó un programa piloto que permite continuar una visa de residencia rechazada mediante una fianza de hasta USD 250,000. (Crédito: Pixabay)
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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la puesta en marcha de un programa piloto que permitirá a los solicitantes de visa de residencia, cuyo trámite haya sido rechazado, continuar el proceso mediante el depósito de una fianza de hasta USD 250,000. Esta alternativa, según explicó la institución, responde a la postura de que “inmigrar al país es un privilegio, no un derecho”, y comenzará a aplicarse únicamente en República Dominicana, con la expectativa de extenderse luego a otros países.

La vocera en español del organismo, Natalia Molano, reveló en el programa televisivo “Esto No Tiene Nombre y Coco TV Noticias Digital” que la elección de República Dominicana para iniciar el piloto está vinculada al alto número de solicitudes de residencia que procesa la embajada estadounidense en Santo Domingo. Molano indicó que la medida se dirigirá inicialmente a dominicanos que han sido “pedidos” por familiares y cuyas solicitudes de residencia se encuentran aún en trámite.

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Según informó Listín Diario, la implementación del programa será progresiva y dependerá del avance de cada expediente individual. Los oficiales consulares tendrán la responsabilidad de informar a los solicitantes si pueden acogerse a la opción de la fianza, y lo harán en la medida en que cada caso lo requiera. Esta comunicación será directa, por lo que no se ha fijado una fecha de inicio universal para el programa.

Condiciones de la fianza y alcance de la medida

El proceso contempla un análisis consular riguroso. Según la vocera, el oficial encargado evaluará si el solicitante cumple con los requisitos para residir en Estados Unidos, incluyendo el respaldo económico del patrocinador. Si el oficial concluye que la persona podría convertirse en “una carga pública para el gobierno estadounidense”, se le informará no solo el tipo de fianza requerida sino también el monto específico, que podrá alcanzar hasta los USD 250,000.

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República Dominicana será el primer país donde se aplicará el programa piloto de visa de residencia con fianza, con opción de extenderlo a otros mercados. (usembassymex/Instagram)

La presentación de la fianza deberá realizarse ante la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Molano detalló que, una vez que USCIS reciba y apruebe el depósito, se adjudicará la visa en el pasaporte del solicitante, lo que permitirá su ingreso a Estados Unidos para continuar el proceso de residencia. Este paso representa una vía adicional para quienes, de otro modo, verían cerrado su trámite por consideraciones económicas o de respaldo financiero.

La funcionaria también aclaró que la fianza tiene carácter temporal. Si el residente logra permanecer cinco años sin recibir ningún tipo de ayuda estatal, el depósito será cancelado y devuelto, permitiendo que el proceso migratorio siga su curso habitual. Esta disposición busca garantizar que quienes accedan a la residencia no representen una carga para los recursos públicos estadounidenses.

Listín Diario detalló que la nueva medida solo afectará a quienes tienen solicitudes en proceso. “No será aplicada a quienes ya tengan la visa aprobada en su pasaporte”, puntualizó Molano, acotando que la opción está reservada exclusivamente a casos pendientes.

En cuanto a las visas de turismo y negocios (B1 y B2), Molano fue enfática: República Dominicana no se encuentra en la lista de 50 países cuyos solicitantes deben pagar entre USD 10,000 y USD 20,000 para tramitar este tipo de visa. Por lo tanto, los cambios anunciados se centran únicamente en los procesos de residencia y no tienen impacto sobre los viajes temporales.

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