Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Cómo usar el puerto USB de un televisor sin internet

Esta parte es útil para reproducir fotos, videos y música almacenados en un pendrive, la actualización de software manual y la transferencia rápida de archivos

Imagen Ilustrativa Infobae
El puerto USB en televisores permite acceder a funciones útiles y versátiles, incluso sin acceso a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presencia de un puerto USB en televisores es habitual, aunque su potencial suele pasar inadvertido para muchos usuarios. Más allá de su uso para recargar dispositivos, este conector permite acceder a diversas funciones prácticas sin necesidad de estar conectado a internet.

Desde la reproducción de archivos multimedia hasta la actualización de software, las opciones resultan variadas y útiles en contextos sin acceso a la red WiFi doméstica.

PUBLICIDAD

En este sentido, se detallan las principales funcionalidades accesibles a través del USB, brindando una guía clara sobre su utilización y precauciones clave en cada caso.

Cómo reproducir archivos multimedia desde un USB en el Smart TV

Los puertos USB tienen diferentes funciones como reproducir contenido o cargar un celular. (LG)
La conexión del pendrive es clave para reproducir el contenido en la pantalla. (Foto: LG)

El puerto USB de un televisor permite reproducir fotos, videos y música almacenados en una memoria externa o pendrive.

Según manuales de Sony y LG, para comenzar, se debe insertar el dispositivo USB en el puerto correspondiente del televisor, activando el interruptor de encendido si el soporte lo incluye. Luego, mediante el control remoto, se accede al menú principal, donde suele encontrarse la opción de Reproductor Multimedia.

PUBLICIDAD

Una vez dentro de este menú, el televisor muestra las carpetas y archivos disponibles en el USB. Tras seleccionar el contenido deseado, es posible ver imágenes, escuchar canciones o reproducir películas.

Este procedimiento resulta muy útil en modelos que carecen de acceso a internet o cuando no se desea depender de servicios o aplicaciones streaming.

Qué formatos de archivos admite el puerto USB del TV

Una persona de perfil, con cabello corto, mira hacia una mesa de madera rústica cubierta con decenas de memorias USB de diversos colores y tamaños.
Las memorias USB permiten guardar archivos de diferentes formatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad de formatos es un aspecto clave al elegir los archivos para reproducir. Los televisores modernos admiten una variedad de extensiones para imágenes, video y audio, aunque pueden existir restricciones según la marca y el modelo.

Los formatos más habituales incluyen JPEG y PNG para imágenes, MP3 para música y MP4 o AVI para video. Algunos archivos pueden no ser reconocidos pese a contar con la extensión correcta. La incompatibilidad suele ser por el tipo de compresión, a la estructura interna de carpetas o a variables técnicas propias de cada televisor.

Ante inconvenientes, se sugiere consultar el manual del dispositivo o el sitio web del fabricante para conocer la lista oficial de formatos admitidos.

Cuál es el proceso para actualizar el software del televisor sin Internet

Mujer configurando el televisor con el control remoto desde el sofá (Imágen ilustrativa Infobae)
La actualización mediante USB permite mantener el sistema del televisor actualizado y seguro, sin depender de conexiones en línea. (Imágen ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas menos conocidas del puerto USB es su utilidad para actualizar el software del televisor en ausencia de conexión a internet. Este proceso requiere descargar previamente el archivo de firmware desde el sitio oficial del fabricante, guardarlo en una memoria USB y conectarla al televisor.

Para iniciar la actualización, se ingresa al menú de configuración y se selecciona la opción de actualización manual. El sistema localiza el archivo en la memoria externa y ejecuta la instalación siguiendo las indicaciones en pantalla.

Esta herramienta resulta clave para quienes poseen televisores sin funciones inteligentes, porque permite corregir errores y acceder a mejoras sin depender de la red.

Qué precauciones se deben tomar al utilizar el puerto USB del televisor

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La parte trasera del TV tiene varios puertos que se enfocan en diferentes usos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del puerto USB implica ciertas precauciones para evitar daños en los archivos o en el propio televisor. No se debe apagar el televisor ni retirar el USB durante el acceso a los datos, porque esto puede provocar la pérdida o la corrupción de la información.

Tampoco conviene insertar nuevos dispositivos ni desconectar cables en medio de la reproducción. Es clave no saturar el TV para evitar problemas en su funcionamiento.

El escaneo de archivos puede demorar según el tamaño y la cantidad de elementos almacenados en la memoria. El televisor ejecuta un análisis completo de la unidad cada vez que detecta una nueva conexión, lo que puede generar esperas prolongadas si los archivos son varios o de alta resolución.

Temas Relacionados

TelevisorUSBPuertos USBInternetPendriveTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo sistema no invasivo convertiría señales cerebrales en texto escrito

La colaboración entre Meta, la Université PSL y la Fundación Adolphe de Rothschild combinó aprendizaje profundo con registros de EEG y MEG para acercar la comunicación asistida sin recurrir a implantes

Un nuevo sistema no invasivo convertiría señales cerebrales en texto escrito

Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

La operación se produjo después de que la empresa superara los 3 billones de dólares de valor en bolsa

Jeff Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon por más de 4.000 millones de dólares

Adiós a WhatsApp: estos son los teléfonos que perderán acceso a la app a partir del 15 de agosto de 2026

Si tu teléfono no puede actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, podría perder el acceso a WhatsApp a partir del 15 de agosto

Adiós a WhatsApp: estos son los teléfonos que perderán acceso a la app a partir del 15 de agosto de 2026

¿Es seguro Xuper TV? Riesgos de seguridad y legalidad de la plataforma

Descargar esta app desde sitios no verificados aumenta el riesgo de instalar APK con malware, troyanos o software espía

¿Es seguro Xuper TV? Riesgos de seguridad y legalidad de la plataforma

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

La aplicación no está disponible en tiendas oficiales y requiere permisos críticos que facilitan el robo de datos personales y la distribución de malware

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Sorpresa en Francia por la revelación sobre los controles antidopaje a la selección que ganó el Mundial 1998: “No debía molestar”

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

Una figura del fútbol tuvo una profunda reflexión sobre su adicción al tabaco y reveló las complicaciones en su vida: “Es algo terrible”

Murió Dory Funk Jr., leyenda de la lucha libre y miembro del Salón de la Fama de WWE

TELESHOW

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

Nicole Neumann opinó del escándalo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga: “Hace más de 5 años que no hablo con él”

INFOBAE AMÉRICA

La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

La hermana de Sebastián Marset permanece detenida en Bolivia por falta de garantes

Ecuador reconoció a tres referentes de la cultura y la ciencia con el Premio Eugenio Espejo 2026

El correísmo reaparece en la carrera electoral ecuatoriana como parte de una alianza y sin usar su nombre oficial

Capturan a hombre acusado de atacar con cuchillo a su expareja por presuntos celos en el occidente de El Salvador

Panamá eleva a 30 los ciudadanos identificados en la guerra entre Rusia y Ucrania