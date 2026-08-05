Cómo usar el puerto USB de un televisor sin internet

El puerto USB en televisores permite acceder a funciones útiles y versátiles, incluso sin acceso a la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de un puerto USB en televisores es habitual, aunque su potencial suele pasar inadvertido para muchos usuarios. Más allá de su uso para recargar dispositivos, este conector permite acceder a diversas funciones prácticas sin necesidad de estar conectado a internet.

Desde la reproducción de archivos multimedia hasta la actualización de software, las opciones resultan variadas y útiles en contextos sin acceso a la red WiFi doméstica.

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En este sentido, se detallan las principales funcionalidades accesibles a través del USB, brindando una guía clara sobre su utilización y precauciones clave en cada caso.

Cómo reproducir archivos multimedia desde un USB en el Smart TV

La conexión del pendrive es clave para reproducir el contenido en la pantalla. (Foto: LG)

El puerto USB de un televisor permite reproducir fotos, videos y música almacenados en una memoria externa o pendrive.

Según manuales de Sony y LG, para comenzar, se debe insertar el dispositivo USB en el puerto correspondiente del televisor, activando el interruptor de encendido si el soporte lo incluye. Luego, mediante el control remoto, se accede al menú principal, donde suele encontrarse la opción de Reproductor Multimedia.

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Una vez dentro de este menú, el televisor muestra las carpetas y archivos disponibles en el USB. Tras seleccionar el contenido deseado, es posible ver imágenes, escuchar canciones o reproducir películas.

Este procedimiento resulta muy útil en modelos que carecen de acceso a internet o cuando no se desea depender de servicios o aplicaciones streaming.

Qué formatos de archivos admite el puerto USB del TV

Las memorias USB permiten guardar archivos de diferentes formatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad de formatos es un aspecto clave al elegir los archivos para reproducir. Los televisores modernos admiten una variedad de extensiones para imágenes, video y audio, aunque pueden existir restricciones según la marca y el modelo.

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Los formatos más habituales incluyen JPEG y PNG para imágenes, MP3 para música y MP4 o AVI para video. Algunos archivos pueden no ser reconocidos pese a contar con la extensión correcta. La incompatibilidad suele ser por el tipo de compresión, a la estructura interna de carpetas o a variables técnicas propias de cada televisor.

Ante inconvenientes, se sugiere consultar el manual del dispositivo o el sitio web del fabricante para conocer la lista oficial de formatos admitidos.

Cuál es el proceso para actualizar el software del televisor sin Internet

La actualización mediante USB permite mantener el sistema del televisor actualizado y seguro, sin depender de conexiones en línea. (Imágen ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas menos conocidas del puerto USB es su utilidad para actualizar el software del televisor en ausencia de conexión a internet. Este proceso requiere descargar previamente el archivo de firmware desde el sitio oficial del fabricante, guardarlo en una memoria USB y conectarla al televisor.

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Para iniciar la actualización, se ingresa al menú de configuración y se selecciona la opción de actualización manual. El sistema localiza el archivo en la memoria externa y ejecuta la instalación siguiendo las indicaciones en pantalla.

Esta herramienta resulta clave para quienes poseen televisores sin funciones inteligentes, porque permite corregir errores y acceder a mejoras sin depender de la red.

Qué precauciones se deben tomar al utilizar el puerto USB del televisor

La parte trasera del TV tiene varios puertos que se enfocan en diferentes usos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del puerto USB implica ciertas precauciones para evitar daños en los archivos o en el propio televisor. No se debe apagar el televisor ni retirar el USB durante el acceso a los datos, porque esto puede provocar la pérdida o la corrupción de la información.

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Tampoco conviene insertar nuevos dispositivos ni desconectar cables en medio de la reproducción. Es clave no saturar el TV para evitar problemas en su funcionamiento.

El escaneo de archivos puede demorar según el tamaño y la cantidad de elementos almacenados en la memoria. El televisor ejecuta un análisis completo de la unidad cada vez que detecta una nueva conexión, lo que puede generar esperas prolongadas si los archivos son varios o de alta resolución.

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