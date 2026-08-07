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Autoridades salvadoreñas reportan 59 rescates acuáticos y cero muertes en playas durante el Plan Vacación 2026

El despliegue de más de cien mil integrantes del sistema de Protección Civil ha logrado evitar tragedias por inmersión y mantiene la atención en puntos críticos

Personal de guardavidas patrulla la costa salvadoreña en una embarcación de rescate durante las vacaciones, como parte del operativo de seguridad implementado en playas y balnearios (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Personal de guardavidas patrulla la costa salvadoreña en una embarcación de rescate durante las vacaciones, como parte del operativo de seguridad implementado en playas y balnearios (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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Un total de 59 rescates acuáticos y ningún fallecimiento en playas públicas o privadas marcan el balance preliminar presentado este viernes 7 de agosto, por las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil de El Salvador. El informe corresponde a emergencias atendidas en el marco del Plan Vacación 2026, que continuará hasta el domingo 9 de agosto, mientras el sector público sigue de vacaciones y parte del sector privado ya retomó actividades.

Según datos de la Comisión Nacional de Protección Civil, hasta las 8:00 de la mañana de este día, han realizado 45 rescates profundos y 14 superficiales en diferentes puntos turísticos del país. Las cifras fueron presentadas por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante una conferencia de prensa en la que se destacó que, a la fecha, no se han registrado muertes por ahogamiento en balnearios, playas públicas, privadas ni piscinas habilitadas por restaurantes.

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“El compromiso es permanecer en el territorio hasta que la mayoría de turistas hayan retornado a sus hogares, y sobre todo, que los visitantes internacionales concluyan su estadía de manera segura”, afirmó Amaya. El funcionario remarcó que varias empresas extendieron el periodo vacacional hasta el domingo, lo que motiva a mantener activos los dispositivos de seguridad y prevención.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, ofrece un balance preliminar sobre las emergencias atendidas durante el Plan Vacación 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, ofrece un balance preliminar sobre las emergencias atendidas durante el Plan Vacación 2026 (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Por su parte, El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, informó que entre el 1 y el 6 de agosto se contabilizaron 37 incendios, lo que representa un incremento del 68% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 22 casos. Del total de este año, 13 corresponden a incendios en maleza, 13 a incendios estructurales, 9 a vehículos y 2 a basureros.

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La mayoría de los incendios se atribuyen a causas humanas como el descuido con colillas de cigarro, fogatas no extinguidas o acciones deliberadas, incluyendo la caza ilegal. “No hay incendios provocados por causas naturales en esta temporada. Solicitamos no intentar sofocar incendios en vehículos eléctricos y llamar de inmediato al número de emergencia 913”, subrayó Solano.

En materia de accidentes viales, las autoridades se reportan 307 accidentes con un saldo de 278 lesionados y 17 fallecidos, además hasta el momento las autoridades han reportado 54 personas detenidas por conducción peligrosa. El balance indica una reducción del 15% en la tasa de accidentes respecto al año anterior. La principal causa sigue siendo la combinación de distracción al volante, invasión de carril, el irrespeto a señales de tránsito y el consumo de alcohol.

Protección Civil reporta 307 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Protección Civil reporta 307 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Acciones coordinadas y llamado a la prevención

La estrategia implementada por la Comisión Nacional de Protección Civil incluye la participación de más de 100,000 personas provenientes de cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, el Sistema Integrado de Salud, bomberos y guardavidas. Esta fuerza interinstitucional permanece desplegada en los principales destinos turísticos del país, como parques recreativos, playas, bosques, restaurantes y plazas públicas.

Las autoridades reiteraron la necesidad de que la población acate las recomendaciones emitidas desde canales oficiales, como el uso correcto de la red vial, la supervisión de menores y adultos mayores en zonas turísticas, y la prevención de incendios y accidentes. El director del Cuerpo de Bomberos enfatizó la importancia de desconectar electrodomésticos antes de salir de casa y verificar el estado de los vehículos antes de viajar.

El mensaje fue reforzado por Luis Alonso Amaya, quien instó a evitar el consumo de alcohol u otras sustancias al conducir y respetar las normas de tránsito.

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