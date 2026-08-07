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Google crea un traductor para tener conversaciones en tiempo real en cualquier idioma y sin internet

La herramienta escucha, traduce y responde por voz de forma local, sin enviar información a servidores en la nube

Google crea una IA que funciona como traductor en tiempo real y no necesita internet.
Google crea una IA que funciona como traductor en tiempo real y no necesita internet. (Google)
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Google presentó Gemma Translator, un proyecto experimental que demuestra cómo la inteligencia artificial puede realizar traducciones de voz en tiempo real sin necesidad de conexión a internet.

A diferencia de la mayoría de los traductores actuales, que dependen de la nube para procesar la información, este dispositivo funciona completamente de manera local, permitiendo mantener conversaciones en distintos idiomas incluso en lugares sin cobertura o acceso a WiFi.

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El proyecto no está pensado como un producto comercial, sino como una plataforma abierta para desarrolladores, estudiantes y entusiastas de la tecnología. La compañía publicó el código fuente, los archivos necesarios para imprimir la carcasa en 3D y la documentación técnica para que cualquier persona pueda construir su propio traductor utilizando componentes relativamente accesibles.

Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet.
El nuevo traductor de IA de Google puede ser usado en cualquier parte del mundo. (Google)

La iniciativa refleja el interés de Google por llevar la inteligencia artificial desde los grandes centros de datos hacia dispositivos pequeños capaces de ejecutar modelos avanzados directamente en el hardware, reduciendo la dependencia de internet y mejorando la privacidad de los usuarios.

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Un traductor que funciona completamente sin conexión

La principal característica de Gemma Translator es que realiza todo el proceso de traducción dentro del propio dispositivo.

Cuando una persona habla, el sistema capta la voz mediante un micrófono, la convierte en texto, la traduce al idioma seleccionado y finalmente reproduce la respuesta utilizando una voz sintética.

Todo ocurre localmente, sin enviar información a servidores externos ni depender de una conexión de datos.

Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet.
El traductor de Google puede reproducir audio y no necesita internet. (Google)

Para conseguirlo, el usuario únicamente debe instalar previamente los modelos de inteligencia artificial durante la configuración inicial. A partir de ese momento, el traductor puede utilizarse completamente offline.

Esta característica resulta especialmente útil para viajeros, profesionales que trabajan en zonas sin cobertura o personas que desean proteger la privacidad de sus conversaciones.

El traductor de Google está basado en una Raspberry Pi 5

El corazón del dispositivo es una Raspberry Pi 5, un pequeño ordenador de placa única ampliamente utilizado en proyectos tecnológicos, educativos y de automatización.

Sobre esta plataforma, Google integró distintos componentes que permiten ofrecer una experiencia similar a la de un traductor electrónico portátil.

Entre ellos destacan una pantalla táctil para visualizar el texto original y la traducción, un micrófono, un altavoz, un botón para activar la conversación y un control giratorio que facilita cambiar rápidamente entre distintos idiomas.

Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet.
Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet. (Google)

Todo el conjunto se encuentra alojado en una carcasa impresa en 3D cuyo diseño recuerda a los tradicionales traductores de bolsillo, aunque incorpora capacidades impulsadas por inteligencia artificial.

Inteligencia artificial ejecutándose directamente en el dispositivo

Gemma Translator utiliza Gemma 4 E2B, uno de los modelos abiertos desarrollados por Google para ejecutarse en equipos con recursos limitados.

El procesamiento se realiza mediante LiteRT-LM, una plataforma creada por la compañía para ejecutar modelos de lenguaje directamente en dispositivos sin recurrir a la nube.

Además del modelo lingüístico, el reconocimiento de voz y la generación de la respuesta hablada también funcionan de forma local.

Este enfoque reduce la latencia, elimina la necesidad de una conexión permanente y evita que las conversaciones deban enviarse a servidores externos para ser procesadas.

Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet.
El nuevo traductor sin internet de Google fue hecho con la IA Gemma. (Google)

Un proyecto abierto para desarrolladores

Google aclaró que Gemma Translator no llegará a las tiendas como un producto comercial.

En cambio, la empresa decidió publicar todo el proyecto bajo un modelo abierto para que cualquier desarrollador pueda modificarlo, adaptarlo o construir su propia versión.

Entre los recursos disponibles se encuentran el código fuente, los archivos de impresión 3D para fabricar la carcasa y las instrucciones completas de montaje.

Con esta estrategia, Google busca fomentar nuevos desarrollos basados en inteligencia artificial local, una tendencia que está ganando importancia conforme los modelos se vuelven más eficientes y pueden ejecutarse en dispositivos cada vez más pequeños.

Google crea un traductor en tiempo real que funciona sin internet.
Google da a conocer cómo es un traductor sin internet y basado en IA local. (Google)

Pensado para viajes y conversaciones cotidianas

Aunque el dispositivo no pretende sustituir plataformas como Google Translate, Gemini o ChatGPT, sí demuestra que es posible mantener conversaciones básicas en diferentes idiomas sin depender de internet.

En situaciones como pedir indicaciones, registrarse en un hotel, realizar compras, conversar con un conductor o solicitar ayuda durante un viaje, disponer de un traductor que funcione completamente offline puede representar una ventaja importante.

La traducción quizá no alcance el nivel de precisión de los grandes modelos alojados en la nube, pero ofrece rapidez, disponibilidad inmediata y la posibilidad de comunicarse incluso en lugares donde no existe cobertura móvil.

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