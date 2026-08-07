Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Las polémicas declaraciones de Eliana Guercio tras confirmarse que Juanicar abandonó Gran Hermano para acompañar a su madre

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La salida de Juanicar de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó una nueva capa de controversia tras un fuerte comentario de Eliana Guercio, analista del reality. El episodio, que ya había generado suspicacias por la forma en que se comunicó la noticia al participante, derivó en un intenso debate sobre las motivaciones familiares y las reglas del juego.

La polémica se encendió cuando la panelista, sin rodeos, cuestionó la actitud de la madre de Juanicar, quien había pedido formalmente al programa que su hijo abandonara el certamen tras enterarse de que tenía problemas de salud. Guercio opinó que, salvo que se tratara de un caso extremo, “para poner tu prioridad antes que la de tu hijo tiene que ser un caso de vida o muerte, más con las ganas que tenía este chico de jugar en Gran Hermano”. Esta declaración, replicada y debatida en redes sociales, abrió interrogantes sobre el verdadero motivo de la salida del actor.

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El desarrollo de los hechos comenzó cuando, en el confesionario, se le informó al participante sobre la situación de salud de su madre. Aunque el parte aclaró que no se trataba de una emergencia grave, el pedido fue categórico: la familia solicitó directamente la salida del participante de la casa más famosa de la televisión argentina.

La reacción de Juanicar fue inmediata. Apenas escuchó el mensaje, se despidió de sus compañeros y aceptó abandonar el programa. Pero ese desenlace no acalló las dudas. Tanto en el estudio como en las redes sociales, el público y los analistas empezaron a especular sobre la posibilidad de que la salida no se debiera únicamente a la salud de la madre, sino a una maniobra para evitar la expulsión por votación popular.

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Entre lágrimas, Juanicar debió abandonar la casa de Gran Hermano: “Me voy con mi mamá”

La panelista Marisa Brel dio voz a esa hipótesis en pleno aire: “Cuando salió algún familiar de la casa realmente había un riesgo y no sé si hoy es así”. Luego fue más allá al plantear: “No quiero pensar que lo sacaron porque no querían que saliera de placa”. El dato que alimentó estas sospechas fue que Juanicar se encontraba nominado y trascendió que acumulaba un porcentaje de votos negativos superior al 52,6%.

Eliana Guercio profundizó la polémica con una serie de frases que se viralizaron rápidamente. “Me parece un acto sumamente egoísta que se lo siente en el confesionario para decirle que la familia le está pidiendo que salga, que ni siquiera él puede decidir”, argumentó Guercio al analizar la situación.

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La panelista insistió: “Yo lo veo como que Juanicar es tendencia al 9009 desde el domingo y la madre que vive tan apasionadamente esto que es un juego y nada más que un juego lo hace salir para evitar que lo saque Solange”. La referencia a Solange apunta a la otra participante en placa, señalando que la eliminación podría haber favorecido a otro concursante.

Este tipo de declaraciones encontraron eco y rechazo en las redes, donde usuarios debatieron la legitimidad del pedido familiar y la transparencia del reality en casos de abandonos por motivos personales.

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La jugadora se marchó del juego luego de un comunicado sobre la salud de su madre (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El episodio de Juanicar no es el primero en la historia reciente del programa. Cabe recordar el antecedente de Yipio, quien también dejó la casa en mayo tras haber sido informado de un problema familiar. En ese caso, la situación fue presentada con más delicadeza, lo que generó menos suspicacias tanto en la producción como entre los seguidores del ciclo.

La comparación entre ambos casos dejó expuesta la diferencia en la percepción pública sobre la gravedad de los motivos y la legitimidad de las decisiones tomadas por las familias y los participantes. Además, la revelación anticipada por parte de Santiago del Moro sobre el alto porcentaje de votos negativos acumulados por Juanicar antes de su salida alimentó la sospecha de que la familia buscó evitar una expulsión por el voto popular.

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La suma de estos elementos consolidó la controversia y mantuvo el debate abierto sobre los límites entre la estrategia familiar, el reglamento del reality y el impacto de las decisiones personales en el desarrollo del juego.