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Cómo instalar Xuper TV en Smart TV, Android y PC: lo que se encuentra en Google y no conviene

Esta aplicación tiene los mismos riesgos que Magis TV, buscando extraer información personal de los usuarios

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
Xuper TV atrae búsquedas en Google por su promesa de ver series, películas y canales gratis, pero expone la privacidad y la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Buscar en Google cómo instalar Xuper TV puede parecer la puerta de acceso a una infinidad de series, películas y canales sin costo, pero esa búsqueda encierra riesgos para la privacidad y la seguridad digital de los usuarios y los dispositivos a usar como Smart TV, celulares Andriod y PC.

Mientras la popularidad de estas aplicaciones crece entre quienes buscan alternativas gratuitas a los servicios de streaming legales, los peligros asociados a su descarga y uso suelen pasar inadvertidos hasta que es demasiado tarde al tratarse de plataformas ilegales que replican la señal de producciones de las que no tienen derechos.

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Cómo funciona Xuper TV y por qué es atractiva para los usuarios

Xuper TV se ha difundido a través de redes sociales y foros como una plataforma que permite ver televisión en vivo, películas y series sin pagar suscripción. Su catálogo incluye contenido en HD y Full HD, canales de televisión en directo y una biblioteca bajo demanda que promete actualizaciones diarias.

Muchos usuarios la consideran una “reencarnación” de Magis TV, ya que ambas comparten características técnicas y un modelo visual casi idéntico.

Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
Muchos usuarios vinculan a Xuper TV con Magis TV porque comparten características técnicas y un modelo visual similar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de Xuper TV y de aplicaciones similares radica en el acceso gratuito o a precios irrisorios a materiales que, en servicios legales como Netflix o Disney+, requieren el pago de una suscripción. Esta facilidad ha impulsado su descarga masiva en países latinoamericanos, ignorando que el riesgo es más grande que la solución.

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Riesgos de seguridad al descargar Xuper TV

El verdadero peligro comienza al intentar instalar Xuper TV. Dado que no se encuentra en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, los usuarios deben recurrir a páginas web externas para descargar el archivo APK.

Esta práctica elude los controles de seguridad y calidad que aplican las tiendas oficiales, dejando el camino libre para que archivos modificados con software malicioso puedan infectar los dispositivos.

Según especialistas de ESET, al instalar aplicaciones como Xuper TV desde fuentes no verificadas, el usuario corre el riesgo de descargar malware, troyanos o software espía que pueden robar contraseñas, datos bancarios o incluso insertar keyloggers.

Una persona encapuchada teclea en un portátil. Frente a ella hay tres monitores que muestran código, gráficos y una calavera roja. Hay latas y envoltorios.
Especialistas de ESET advirtieron que descargar Xuper TV desde fuentes no verificadas puede introducir malware, troyanos, spyware y keyloggers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede comprometer la seguridad no solo del dispositivo, sino de toda la red doméstica, exponiendo información de otros dispositivos conectados.

Las señales de que Xuper TV es un peligro para los usuarios

Al instalar Xuper TV, la aplicación solicita permisos inusualmente elevados: acceso al almacenamiento, a la red, a la ubicación, e incluso a la posibilidad de publicar notificaciones.

Estos permisos pueden utilizarse para acceder a documentos, fotos, videos, audios, credenciales laborales y archivos sensibles almacenados en el dispositivo. Además, facilitan el envío de spam, ataques de phishing y la ejecución de acciones maliciosas sin el conocimiento del usuario.

Entre los permisos más peligrosos identificados por los expertos destacan:

  • Acceso a tareas en ejecución, lo que permite rastrear el uso de otras aplicaciones.
  • Capacidad para montar y desmontar sistemas de archivos, lo que habilita la manipulación de datos.
  • Permiso para instalar paquetes adicionales, incrementando el riesgo de que se descarguen más aplicaciones maliciosas.
  • Lectura y escritura en el almacenamiento externo, posibilitando el robo o la modificación de archivos personales.
  • Acceso a grabaciones de audio, con el riesgo de exponer conversaciones privadas y notas de voz.
Manos de una persona tecleando en un computador portátil. En la pantalla aparece el ícono de una carpeta amarilla con dos símbolos de alerta rojos.
Xuper TV solicita permisos elevados sobre almacenamiento, ubicación, red, audio y otras funciones que pueden exponer archivos, credenciales y conversaciones privadas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de negocio de estas aplicaciones suele sostenerse en sistemas de publicidad agresiva e intrusiva. Los anuncios pueden interrumpir la visualización, redirigir a sitios inseguros o incitar a descargar más archivos potencialmente peligrosos.

Algunos prometen premios falsos o incentivan transacciones en plataformas sin garantías, lo que puede derivar en fraudes con tarjetas de crédito, pérdida de acceso a cuentas bancarias y estafas en línea.

La INTERPOL ha advertido que las transacciones financieras a través de estos servicios carecen de seguridad, y en muchos casos los usuarios no tienen forma de recuperar el dinero perdido en caso de fraude.

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