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WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

Meta estipula en sus Condiciones de Servicio que alterar la apariencia de la plataforma constituye una infracción que puede derivar en la suspensión de la cuenta

Usar APK o versiones alteradas de WhatsApp en Android para imitar la apariencia de iPhone pone en riesgo tu cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Usar APK o versiones alteradas de WhatsApp en Android para imitar la apariencia de iPhone pone en riesgo tu cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Si tienes un celular Android y quieres que tu WhatsApp tenga la apariencia de iPhone a través de la instalación de APK o versiones alteradas de la plataforma, debes saber que estás poniendo en riesgo tu cuenta.

WhatsApp advierte que el uso de versiones modificadas constituye un uso indebido. En sus condiciones de servicio establece que no se puede “usar o crear software o API que funcionen de forma muy parecida a nuestros Servicios y ofrecerlos de forma no autorizada a terceros para que los usen”.

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“Somos propietarios de todos los derechos de autor, marcas comerciales o registradas, dominios, logotipos, imágenes comerciales, secretos comerciales, patentes y otros derechos de propiedad intelectual o industrial asociados con nuestros Servicios”, señala la compañía.

Android e iOS reciben las actualizaciones de WhatsApp al mismo tiempo, por lo que ambos sistemas comparten las mismas funciones. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Android e iOS reciben las actualizaciones de WhatsApp al mismo tiempo, por lo que ambos sistemas comparten las mismas funciones. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Además del riesgo para la cuenta, estas versiones suelen ser creadas por terceros cuya identidad se desconoce, por lo que el usuario entrega sus datos a personas que pueden representar un peligro.

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Lo más recomendable es utilizar la versión de WhatsApp que corresponde al sistema operativo del dispositivo. En la actualidad, la aplicación actualiza sus plataformas en Android e iOS de manera simultánea, por lo que ambos sistemas tienen acceso a las mismas funciones.

Por qué otros motivos WhatsApp puede suspender una cuenta

WhatsApp puede suspender una cuenta por varios motivos más allá del uso de versiones modificadas. La plataforma agrupa las causas en torno a comportamientos que considera spam, fraude o riesgo para la seguridad de sus usuarios.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)
La forma más segura de descargar WhatsApp es hacerlo desde Google Play Store en Android o desde App Store en iPhone. (Play Store)

Uno de los más frecuentes es el envío masivo de mensajes a personas que no tienen el número del remitente en su agenda.

En la misma línea, reenviar cadenas a muchos contactos desconocidos también puede derivar en una suspensión. La plataforma prohíbe además el uso de sistemas automáticos para enviar mensajes o crear cuentas y grupos de forma automatizada.

Otro motivo habitual es el bloqueo masivo: si una cantidad importante de usuarios reporta o bloquea una cuenta en un período corto, WhatsApp puede inhabilitarla de forma temporal.

Crear demasiados grupos con números de teléfono desconocidos sigue la misma lógica.

El uso de versiones modificadas no es el único motivo por el que WhatsApp puede suspender una cuenta. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
El uso de versiones modificadas no es el único motivo por el que WhatsApp puede suspender una cuenta. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

La recolección de datos personales de terceros sin su consentimiento es también causal de suspensión.

Esto incluye agregar contactos a grupos sin autorización, obtener números de forma ilícita o generar bases de datos externas con información de perfiles.

En términos generales, sus condiciones de servicio establecen que WhatsApp puede suspender o cancelar el acceso en cualquier momento si detecta que un usuario infringe sus normas, genera daños o expone a la compañía a riesgos legales.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Reenviar cadenas a contactos desconocidos también puede provocar una suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar WhatsApp de manera segura

Para descargar WhatsApp de manera segura, el primer paso es acceder únicamente a las tiendas oficiales de aplicaciones: Google Play Store en Android y App Store en iPhone.

Estas plataformas verifican que las aplicaciones no contengan software malicioso antes de ponerlas a disposición del usuario.

Una vez instalada, la app solicita un número de teléfono para crear la cuenta y envía un código de verificación por SMS. Es importante no compartir ese código con nadie.

Conviene también mantener la aplicación actualizada desde la tienda oficial, ya que cada nueva versión corrige vulnerabilidades de seguridad y garantiza el acceso a las funciones más recientes disponibles para el sistema operativo del dispositivo.

En el caso de Android, tienes la opción de inscribirte al programa de testers desde Google Play Store. (Google Play Store)
Estas tiendas analizan las aplicaciones en busca de software malicioso antes de publicarlas. (Google Play Store)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó un conjunto de funciones centradas en las llamadas. Desde WhatsApp Web ya es posible hacer y recibir llamadas de audio y video, tanto individuales como grupales, directamente desde el navegador y sin necesidad de descargar una aplicación.

La plataforma indica que estas llamadas cuentan con cifrado de extremo a extremo, no tienen límite de tiempo y son gratuitas.

La transferencia de llamadas permite mover una comunicación grupal en curso de un dispositivo a otro sin colgar. Además, al crear un enlace de llamada con aprobación requerida, los participantes ingresan primero a una sala de espera hasta recibir autorización del anfitrión.

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