Steam regala Breathedge y NBA 2K26 por tiempo limitado: cómo descargarlos

Steam ofrece por tiempo limitado dos títulos distintos: Breathedge quedó gratis para quedarse en la biblioteca si se reclama antes de que termine la oferta, mientras que NBA 2K26 habilitó un período de juego gratuito durante algunos días, sin que eso implique sumarlo para siempre a la cuenta.
En el caso de Breathedge, la tienda de Steam indica: “Gratis para conservar si lo obtienes antes del 9 de agosto”. En NBA 2K26, la página del juego señala: “Jugar gratis hasta el 14 de agosto”.
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Cómo descargar Breathedge y jugar gratis NBA 2K26 en Steam
Para reclamar Breathedge, hay que entrar a la página del juego en Steam y elegir la opción “Add to Account” (agregar a la cuenta). Una vez hecho ese paso, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.
Para aprovechar la prueba gratuita de NBA 2K26, el acceso se gestiona desde la misma página del juego, donde aparece el botón “Play Game” (jugar). La tienda aclara que se puede jugar sin costo hasta el 14 de agosto.
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De qué tratan Breathedge y NBA 2K26
Breathedge se presenta como “un juego de supervivencia” ambientado en el espacio: el jugador controla a un personaje que, “junto con su gallina inmortal”, debe sobrevivir tras un accidente, fabricar herramientas y explorar restos en el vacío.
En NBA 2K26, la descripción oficial destaca sus modos MyCAREER, MyTEAM, MyNBA, The W y Play Now, con una propuesta centrada en la competencia y el realismo (“Powered by ProPLAY”), además de opciones offline en Play Now, MyNBA y The W, mientras que otros modos requieren conexión a internet y una cuenta de terceros.
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Qué otros juegos gratis hay en Steam
Otros juegos gratis en Steam, sin fecha límite son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
- Infinity Nikki
- MapleStory x One Punch Man
- Combat Master Season 5
- Idle Slayer
- Action Taimanin
- World Sea Battle
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Gacha Crush
- One-Armed Robber
- Throne and Liberty
- Asphalt Legends
- Conqueror’s Blade ECO
- Marvel SNAP
- Summoners War
- DD Race Network
- Rec Room
- Heaven Burns Red
- Banana
- War of Dots
- Business Tour
- RR Racingroom
- Soulmask
En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC
Además de Steam, Epic Games Store es hoy uno de los lugares más consultados para conseguir juegos gratis para PC de manera legal y simple.
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La plataforma suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado: en algunos casos, quedan vinculados a tu cuenta una vez que los reclamás; en otros, se trata de promociones puntuales.
Para encontrarlos, lo más práctico es entrar a la tienda desde el navegador o la app, ir a la sección de juegos gratuitos y revisar las ofertas vigentes.
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El proceso es similar al de cualquier compra digital: inicias sesión, “adquieres” el juego a costo cero y se suma a tu biblioteca. Después, puedes descargarlo e instalarlo cuando quieras desde el launcher.
Como recomendación, conviene activar las notificaciones o revisar la tienda con frecuencia para no perder ventanas de tiempo cortas.
También es útil chequear los requisitos del sistema antes de instalar, sobre todo si el título es reciente o muy exigente.
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