Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Steam regala Breathedge y NBA 2K26 por tiempo limitado: cómo descargarlos

Para acceder a estos juegos, basta con ingresar con una cuenta a la plataforma de títulos para PC

MN Steam | Newsletter 800x450
Steam regala semanalmente juegos para PC. (Steam)
Guardar

Steam ofrece por tiempo limitado dos títulos distintos: Breathedge quedó gratis para quedarse en la biblioteca si se reclama antes de que termine la oferta, mientras que NBA 2K26 habilitó un período de juego gratuito durante algunos días, sin que eso implique sumarlo para siempre a la cuenta.

En el caso de Breathedge, la tienda de Steam indica: “Gratis para conservar si lo obtienes antes del 9 de agosto”. En NBA 2K26, la página del juego señala: “Jugar gratis hasta el 14 de agosto”.

PUBLICIDAD

Interfaz de tienda digital muestra el videojuego Breathedge, incluyendo una captura de pantalla del espacio con una estación, un vehículo y el brazo del jugador
Breathedge es un juego que se desarrolla en el espacio exterior. (Steam)

Cómo descargar Breathedge y jugar gratis NBA 2K26 en Steam

Para reclamar Breathedge, hay que entrar a la página del juego en Steam y elegir la opción “Add to Account” (agregar a la cuenta). Una vez hecho ese paso, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.

Para aprovechar la prueba gratuita de NBA 2K26, el acceso se gestiona desde la misma página del juego, donde aparece el botón “Play Game” (jugar). La tienda aclara que se puede jugar sin costo hasta el 14 de agosto.

PUBLICIDAD

De qué tratan Breathedge y NBA 2K26

Breathedge se presenta como “un juego de supervivencia” ambientado en el espacio: el jugador controla a un personaje que, “junto con su gallina inmortal”, debe sobrevivir tras un accidente, fabricar herramientas y explorar restos en el vacío.

Pantalla del videojuego NBA 2K26 en Steam. Muestra un jugador de baloncesto con camiseta azul Thunder y el logo del juego
NBA 2K26 es un juego para los amantes del baloncesto. (Steam)

En NBA 2K26, la descripción oficial destaca sus modos MyCAREER, MyTEAM, MyNBA, The W y Play Now, con una propuesta centrada en la competencia y el realismo (“Powered by ProPLAY”), además de opciones offline en Play Now, MyNBA y The W, mientras que otros modos requieren conexión a internet y una cuenta de terceros.

Qué otros juegos gratis hay en Steam

Otros juegos gratis en Steam, sin fecha límite son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Steam integra juegos gratuitos sin fecha límite de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam integra juegos para PC, principalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
Epic ofrece juegos para PC y diversas consolas. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic ofrece juegos para PC y diversas consolas. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask

En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC

Además de Steam, Epic Games Store es hoy uno de los lugares más consultados para conseguir juegos gratis para PC de manera legal y simple.

La plataforma suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado: en algunos casos, quedan vinculados a tu cuenta una vez que los reclamás; en otros, se trata de promociones puntuales.

Para encontrarlos, lo más práctico es entrar a la tienda desde el navegador o la app, ir a la sección de juegos gratuitos y revisar las ofertas vigentes.

El proceso es similar al de cualquier compra digital: inicias sesión, “adquieres” el juego a costo cero y se suma a tu biblioteca. Después, puedes descargarlo e instalarlo cuando quieras desde el launcher.

Como recomendación, conviene activar las notificaciones o revisar la tienda con frecuencia para no perder ventanas de tiempo cortas.

También es útil chequear los requisitos del sistema antes de instalar, sobre todo si el título es reciente o muy exigente.

Temas Relacionados

SteamBreathedgeNBA 2K26Juegos gratisVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Las redes de Hopfield acumulan patrones erróneos que ocupan capacidad y generan fallas. La técnica desarrollada en Roma los elimina durante el propio proceso de aprendizaje sin afectar la información almacenada correctamente

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Una investigación publicada en Judgment and Decision Making comparó relatos cortos de temática similar y midió interés, absorción y calidad percibida. Los generados por ChatGPT obtuvieron valoraciones más altas en ambas dimensiones

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Ciberdelincuentes están clonando sitios web para robar datos bancarios a través de falsas reservas y reembolsos

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

La promoción semanal suma propuestas de misterio y trabajo en equipo, disponibles por tiempo limitado, con licencias que se conservan para futuras descargas en PC

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

DEPORTES

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

TELESHOW

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos