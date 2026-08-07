Steam regala Breathedge y NBA 2K26 por tiempo limitado: cómo descargarlos

Steam regala semanalmente juegos para PC. (Steam)

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Steam ofrece por tiempo limitado dos títulos distintos: Breathedge quedó gratis para quedarse en la biblioteca si se reclama antes de que termine la oferta, mientras que NBA 2K26 habilitó un período de juego gratuito durante algunos días, sin que eso implique sumarlo para siempre a la cuenta.

En el caso de Breathedge, la tienda de Steam indica: “Gratis para conservar si lo obtienes antes del 9 de agosto”. En NBA 2K26, la página del juego señala: “Jugar gratis hasta el 14 de agosto”.

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Breathedge es un juego que se desarrolla en el espacio exterior. (Steam)

Cómo descargar Breathedge y jugar gratis NBA 2K26 en Steam

Para reclamar Breathedge, hay que entrar a la página del juego en Steam y elegir la opción “Add to Account” (agregar a la cuenta). Una vez hecho ese paso, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.

Para aprovechar la prueba gratuita de NBA 2K26, el acceso se gestiona desde la misma página del juego, donde aparece el botón “Play Game” (jugar). La tienda aclara que se puede jugar sin costo hasta el 14 de agosto.

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De qué tratan Breathedge y NBA 2K26

Breathedge se presenta como “un juego de supervivencia” ambientado en el espacio: el jugador controla a un personaje que, “junto con su gallina inmortal”, debe sobrevivir tras un accidente, fabricar herramientas y explorar restos en el vacío.

NBA 2K26 es un juego para los amantes del baloncesto. (Steam)

En NBA 2K26, la descripción oficial destaca sus modos MyCAREER, MyTEAM, MyNBA, The W y Play Now, con una propuesta centrada en la competencia y el realismo (“Powered by ProPLAY”), además de opciones offline en Play Now, MyNBA y The W, mientras que otros modos requieren conexión a internet y una cuenta de terceros.

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Qué otros juegos gratis hay en Steam

Otros juegos gratis en Steam, sin fecha límite son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Steam integra juegos gratuitos sin fecha límite de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Steam integra juegos para PC, principalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

Epic ofrece juegos para PC y diversas consolas. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask

En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC

Además de Steam, Epic Games Store es hoy uno de los lugares más consultados para conseguir juegos gratis para PC de manera legal y simple.

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La plataforma suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado: en algunos casos, quedan vinculados a tu cuenta una vez que los reclamás; en otros, se trata de promociones puntuales.

Para encontrarlos, lo más práctico es entrar a la tienda desde el navegador o la app, ir a la sección de juegos gratuitos y revisar las ofertas vigentes.

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El proceso es similar al de cualquier compra digital: inicias sesión, “adquieres” el juego a costo cero y se suma a tu biblioteca. Después, puedes descargarlo e instalarlo cuando quieras desde el launcher.

Como recomendación, conviene activar las notificaciones o revisar la tienda con frecuencia para no perder ventanas de tiempo cortas.

También es útil chequear los requisitos del sistema antes de instalar, sobre todo si el título es reciente o muy exigente.