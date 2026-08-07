La industria repuntó en junio, pero quedó 2,2% abajo en el primer semestre

Nueve de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria mostró señales de recuperación: en junio de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró una suba de 0,9% frente a mayo y de 2,0% respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, el acumulado del primer semestre arrojó una caída de 2,2% respecto a igual período de 2025.

Por su parte, el reporte del Indec detalló que el índice de tendencia-ciclo permaneció prácticamente sin cambios, reflejando una estabilidad relativa en la evolución industrial tras varios meses de variaciones negativas.

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De las dieciséis divisiones que conforman la industria manufacturera, nueve lograron incrementos interanuales durante junio. Entre los rubros más destacados se ubicaron “Alimentos y bebidas”, con un alza de 6,2%, y “Sustancias y productos químicos”, que avanzaron 11 por ciento. También sobresalieron “Industrias metálicas básicas”, con un crecimiento de 11,8%, y “Madera, papel, edición e impresión”, que aumentaron 8,4 por ciento.

Otros sectores con desempeños positivos incluyeron a “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (3,4%), “Productos de metal” (3,6%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (3,4%), “Otro equipo de transporte” (7,2%) y “Productos de tabaco” (0,4%).

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En contraste, siete ramas industriales registraron descensos interanuales. Las caídas más pronunciadas se observaron en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (25,3%), “Maquinaria y equipo” (16,8%), “Productos textiles” (15,9%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (8,4%). También retrocedieron “Productos minerales no metálicos” (7,2%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (3,5%) y “Productos de caucho y plástico” (2,9%).

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