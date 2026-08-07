Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

Nazarena Vélez y Daniel Agostini posan con su hijo Gonzalo Agostini, conocido como Chino, frente a una figura del payaso Ronald McDonald. (Nazarena Vélez celebró los 26 de Chino Agostini, en una foto vieja con su padre, Daniel Agostini)

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La celebración del cumpleaños número 26 de Chino Agostini se transformó en un evento con fuerte contenido emocional tras la publicación que realizó Nazarena Vélez en su perfil de Instagram. Entre las imágenes compartidas, una fotografía retro captó la atención de seguidores y curiosos: una estampa familiar que reúne a la actriz, el cantante Daniel Agostini y su hijo en común cuando este era apenas un niño. Ambientada en un local de comidas rápidas, la escena remite a los primeros años de vida del joven y a una época ya lejana en la vida pública de sus padres.

Junto a esa postal, la actriz sumó dos fotografías actuales donde se la ve sonriente y cercana con su hijo. El contraste entre las imágenes refuerza la huella del paso del tiempo y la transformación de los vínculos familiares, pero también la permanencia de un lazo afectivo fuerte y explícito.

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En la publicación, Nazarena no solo eligió imágenes representativas sino que volcó un mensaje directo para su hijo, en el que resaltó sus valores y el amor que siente por él: “Feliz cumple hermoso de mamá. Chino Agostini sos un sol. Te mereces todo el éxito y el amor del mundo. Sos un hombre noble con un corazón único y sensible. Chynete te amo muchísimo y siempre voy a estar para vos. Felices 26. Lo mejor está llegando”. Este fragmento sintetiza la mirada de la actriz sobre la madurez de su hijo y la importancia de la contención familiar incluso en la adultez.

Nazarena Vélez apoya su cabeza en el hombro de su hijo Chino Agosyini, en un primer plano de los dos, con un corazón dibujado sobre la escena. (Nazarena Vélez celebró los 26 de Chino Agostini)

La efeméride también generó reacciones dentro del núcleo familiar. Barbie Vélez, hermana mayor de Chino, compartió una fotografía en blanco y negro junto a él y sumó: “Feliz cumple mi amorcito. Te amo”. El gesto deja en evidencia la cercanía entre ambos y el tono afectivo que caracteriza el vínculo.

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En el contexto de una familia mediática, la publicación de imágenes antiguas y declaraciones personales funciona como un modo de reafirmar la pertenencia y la memoria, abriendo un puente entre el pasado y el presente. La imagen retro de Nazarena, Daniel y Chino, lejos de ser un simple recuerdo, adquiere valor testimonial sobre la historia compartida y la evolución de los lazos familiares.

La historia detrás de la postal familiar incluye los años de relación entre Vélez y Agostini, que abarca desde 1999 hasta 2007. De esa unión nació Gonzalo, conocido como Chino o Chyno Agostini. La dinámica de la familia, marcada por la visibilidad mediática de ambos padres, estuvo atravesada por situaciones de exposición pública y rumores en torno a su separación.

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Nazarena Vélez sonríe junto a su hijo Chino Agostini en una postal que refleja el amor familiar

Recientemente, Nazarena aportó detalles sobre las razones que precipitaron el fin de la pareja y relató que los celos de Daniel Agostini no fueron el único motivo de la separación. Aseguró que él está convencido de que ella le fue infiel, algo que desmintió con énfasis: “A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”. La consulta periodística sobre esa supuesta infidelidad fue respondida por Nazarena con una aclaración: “Yo ya estaba separada, el último año con Daniel estábamos por el Chino, porque había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas”.

La panelista también abordó las diferencias respecto a su desarrollo profesional: “A él no le gustaba que yo trabaje, y yo me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), a hacer las tapas de revistas y a él no le gustó”. Subrayó que el desgaste de la relación y las restricciones sobre su carrera influyeron en la decisión de distanciarse. “Yo no lo cagué nunca. Lo juro por mis tres hijos. Sí, al tiempito, como ya estaba muy desgastada, arranqué a... pero nunca lo cagué”, puntualizó, aunque evitó dar detalles.

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Barbi Vélez y Chino Agostini posan abrazados en una fotografía en blanco y negro con un mensaje de cumpleaños para él.

Consultada sobre si se arrepiente de no haberle sido infiel a Agostini, Nazarena respondió: “No, porque creo que él nunca me cagó”. Ante la insistencia del periodista sobre las causas de la separación, fue concreta: “Porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje, él quería que la mujer se quedara adentro de la casa. Capaz ahora cambió, conmigo era así”.

Las fotografías compartidas reflejan la consolidación de una relación de cercanía y apoyo mutuo. El paso de los años reconfiguró los roles, pero la contención materna permanece como un eje central. Las sonrisas, los gestos y los mensajes públicos evidencian que, más allá de las dificultades y las diferencias del pasado, se mantiene una alianza afectiva sólida.

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El cumpleaños de Chino Agostini, celebrado con imágenes y palabras sentidas, funciona como recordatorio de la historia familiar y de la capacidad de reinventar los vínculos a través del tiempo.