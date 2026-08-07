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Imputaron a Thiago Medina por “abuso sexual con acceso carnal” de su prima

El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, quedó formalmente acusado luego de la denuncia de Iara Agustina Ledesma

El dolor de Iara Agustina Ledesma al hablar de la noche en la que Thiago Medina la habría abusado: “Nadie sabe lo que yo pasé”
Iara Ledesma denunció a su primo Thiago Medina por abuso sexual: “Nadie sabe lo que yo pasé”
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El influencer y ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado por abuso sexual con acceso carnal este viernes por la mañana, una semana después de que su prima lo denunciara por hechos que habrían ocurrido hace seis años en el partido bonaerense de La Matanza. El exparticipante de Gran Hermano, de 23 años, se presentó ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial de La Matanza, donde quedó formalmente imputado. El juez de Garantías del Joven 1, Gustavo Indovino, interviene en la causa. En el escrito de la fiscalía, Medina, con domicilio en Ramos Mejía, figura como “desocupado”.

La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina y tiene como denunciante a Iara Agustina Ledesma, de 19 años, prima del acusado. Según el relato de Ledesma, los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. De acuerdo con la denuncia, a la que accedió Infobae, el entonces adolescente habría ingresado a la habitación de la joven mientras ella estaba acostada, levantó el acolchado, se recostó a su lado y la sometió a tocamientos en sus partes íntimas. Antes de retirarse, le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

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Thiago Medina
La imputación a Thiago Medina por abuso sexual

Los hechos denunciados habrían tenido lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, según informaron fuentes policiales a Infobae. Ledesma y Medina vivían a seis o siete cuadras de distancia, aunque no mantenían contacto frecuente. Fue el periodista Mati Gonz quien difundió primero la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada de manera oficial.

Iara guardó silencio durante tres años. Recién a los 15 pudo contarlo por primera vez, según relató en el programa LAM (América TV), donde se quebró en llanto ante las cámaras. “Estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”, dijo. La joven explicó que no se lo había contado antes ni siquiera a su madre: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”. En su testimonio reconstruyó la noche de los hechos con precisión: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar”.

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La joven aseguró que el exparticipante de Gran Hermano le pidió disculpas llorando (Video: LAM-América TV)

La primera revelación no fue ante la Justicia. Ledesma fue con su madre a la casa de los Medina, donde Thiago reconoció los hechos ante la familia. “Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”, describió la joven. La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, pero aclaró que no tomaría ninguna acción. En aquella reunión, la familia acordó que la situación no saldría del entorno familiar.

Brisa, hermana gemela de Medina, le prometió apoyo a su prima en ese encuentro, pero días después otra hermana, Camila, comenzó a difundir entre vecinos y conocidos que todo era inventado. “Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, relató Ledesma. Según la joven, esa versión circuló durante años en el barrio.

La denuncia formal fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado, según precisaron fuentes judiciales a Infobae. Ledesma fue clara sobre sus expectativas al hablar en televisión: “Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”.

Texto blanco sobre fondo negro con un comunicado que niega hechos atribuidos y menciona acciones judiciales
Thiago Medina negó los hechos que se le atribuyen

La denuncia se conoció públicamente el jueves 31 de julio. Horas después, Medina emitió un comunicado en sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”. En el mismo texto informó que derivó el asunto a su abogado y se puso a disposición de la Justicia, y anticipó que no haría más declaraciones “por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas”. Antes de ese comunicado, , Medina le habría dicho a la periodista Pilar Smith al aire de LAM: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La causa quedó radicada en el fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil dado que Medina era menor de edad al momento de los hechos denunciados.

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