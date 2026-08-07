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La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

Agustín Módica nació en Pietra Ligure y es el máximo artillero de la Primera División del fútbol argentino

Agustín Módica, la figura de Gimnasia de Mendoza que nació en Italia
Agustín Módica, la figura de Gimnasia de Mendoza que nació en Italia
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Agustín Módica se convirtió en el nombre propio del Torneo Clausura tras un arranque sobresaliente con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El delantero de 23 años, nacido en Italia y formado en las inferiores de Rosario Central, se ubica como máximo goleador del certamen y despierta el interés del fútbol argentino por su presente y su particular recorrido.

La historia de Módica se remonta a su nacimiento en Pietra Ligure, una pequeña comuna de la provincia de Savona, en la región de Liguria, Italia. Allí llegó al mundo en 2003, cuando su padre, Pablo Módica, disputaba el ascenso italiano tras una carrera en el fútbol rosarino. “Nos fuimos a Italia en el año 2000, luego que dejé de jugar en Central Córdoba, y estuvimos en la Liguria, una de las veinte regiones que conforman Italia, que tiene como capital y ciudad más poblada a Génova. Es una región hermosa ya que tenía mar y montaña. Jugué en cuatro o cinco clubes del ascenso. Cuando nació Agustín estaba jugando en Albenga. Nunca más pudimos volver, pero guardamos gratos recuerdos. El Flaco estuvo poco tiempo ya que cuando tenía dos años nos volvimos con la mamá. Nació en Pietra Ligure, que es una comuna de la provincia de Savona que tiene unos 10.000 habitantes, que está a unos 70 kilómetros de Génova. Ojalá podamos volver en algún momento con Agustín”, relató su padre en declaraciones al diario La Capital de Rosario.

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El padre de la revelación del Torneo Clausura 2026 realizó buena parte de su carrera en el ascenso vistiendo los colores de clubes de Rosario: disputó 37 partidos en Central Córdoba entre 1997 y 2000 y 67 en Argentino de Rosario, entre 2005 y 2007 inclusive. En Italia, en cambio, pasó por clubes como Entella, Andora, Albenga, Sanremese y Loanesi.

Pablo Modica Agustin Modica
Agustín Módica nació en Italia cuando su padre, Pablo, jugaba en el ascenso italiano

El regreso a Argentina marcó el inicio del recorrido deportivo del joven atacante. Según el testimonio de su padre, “comenzó a los 6 años en Amistad y Progreso en Barrio Rucci. Allí dio sus primeros pasos y luego pasó a Río Negro, donde estuvo muchos años. En 2019, con edad de 6ª, firmó para Central Córdoba, hizo más de 30 goles y ahí se probó en Central, que estaba Rafael Maceratesi. Estuvo una semana a prueba y por suerte quedó”. En el Canalla realizó todas buena parte de las divisiones formativas, donde compartió puesto y competencia con Alejo Véliz, otro delantero destacado de la cantera del conjunto rosarino.

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El salto a la Primera División se concretó el 19 de septiembre de 2023, cuando Miguel Ángel Russo le otorgó su debut en Rosario Central en un partido ante Independiente. Ingresó en los últimos veinte minutos en reemplazo de Tobías Cervera y desde entonces comenzó a sumar minutos en el plantel profesional. Entre 2023 y el inicio de 2026 acumuló 30 partidos y siete goles en el conjunto rosarino, hasta que a comienzos de este año fue transferido a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club que tras ascender a la máxima categoría adquirió la mitad de su pase.

Agustín Módica inició su camino como profesional en Rosario Central
Agustín Módica inició su camino como profesional en Rosario Central

En Mendoza, Módica encontró el espacio y la continuidad que necesitaba para mostrar su capacidad goleadora. En el arranque del Torneo Clausura, el delantero fue determinante con tres tantos en las primeras tres fechas, ubicándose como el máximo anotador del torneo. En la primera jornada, su gol le dio la victoria a su equipo por 1-0 frente a Central Córdoba. Luego, en la tercera fecha, marcó un doblete ante Unión, uno de ellos de penal, para sellar el triunfo por 2-0. Hasta el momento, suma siete goles en 17 partidos con el conjunto mendocino, con un promedio de 0,56 por encuentro.

El atacante, con 1,86 metros de altura, ofrece presencia física y definición en el área. La expectativa en Gimnasia de Mendoza es alta, pues el equipo se ubica tercero en la zona A con seis puntos y el rendimiento de su goleador aparece como uno de los factores centrales para sostener la campaña y soñar con mantenerse en la elite del fútbol argentino.

El recorrido en las inferiores expuso la capacidad goleadora del joven delantero. En su paso por Central Córdoba logró superar los 30 goles en una temporada, lo que le permitió acceder a una prueba en Rosario Central, donde quedó seleccionado tras una semana de evaluación por el cuerpo técnico encabezado por Rafael Maceratesi. Desde entonces, fue escalando categorías hasta llegar a la Primera, siempre en competencia con otros delanteros de su generación como Alejo Véliz.

“Agustín había arrancado en la Rosarina y después pasó a AFA. Físicamente no parece un 9 de área y yo siempre lo jodía mucho con que era muy parecido al delantero inglés Peter Crouch, que jugó dos mundiales e hizo una gran carrera. Flaco, alto y hasta inclusive medio incoordinado para correr. Agustín es un pibe ganador. Con la pelota es inteligente y a pesar de su físico la aguanta muy bien. Uno de sus fuertes es el juego aéreo porque cabecea muy bien y es un gran definidor con las dos piernas. Sobre todo es un apasionado del gol. Normalmente en los rebotes siempre está cerca. Tira mucho para adelante”, explicó en su momento a La Capital Mario Paglialunga, quien fuera su entrenador en las inferiores de Central.

El presente de Módica lo encuentra como una de las revelaciones del fútbol argentino, con una proyección que ya se refleja en sus estadísticas, lo que lo animan a soñar con una convocatoria a la selección de Italia: “Si, sin dudas. Es el sueño de cualquier jugador poder jugar en la Selección. Pero estoy muy metido acá, agradecido a mis compañeros”. ¿Lo llamará Roberto Mancini?

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