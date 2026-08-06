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Lengua de suegra: para qué sirve y guía de cuidados en agosto 2026, según la IA

Esta planta sirve para purificar el aire, ya que absorbe toxinas como el dioxido de carbono y libera oxígeno

Una planta Lengua de suegra en maceta gris sobre un taburete de madera frente a una ventana con cortinas blancas; una silla con manta al fondo.
Es una de las plantas de interior más elegidas por su bajo mantenimiento y resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los hogares por su facilidad de cuidado y su durabilidad.

Entre sus beneficios, purifica el aire: absorbe toxinas como el dióxido de carbono y libera oxígeno, incluso durante la noche, recoge Claude. También se cree que ayuda a absorber el calor, según la revista de interiores Architectural Digest México y Latinoamérica.

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Cuidarla es sencillo: no requiere riego frecuente y tolera bien la exposición indirecta a la luz solar. A continuación, una guía para mantenerla en óptimas condiciones.

Una mujer sonriente con delantal sostiene una planta lengua de suegra en una maceta. Se ven otras plantas, estantes de cocina y ventanas.
Purifica el aire y libera oxígeno de forma continua, incluso de noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar una lengua de suegra

La lengua de suegra solo se se riega cuando el sustrato está completamente seco. En primavera y verano (o temperaturas cálidas), cada dos o tres semanas; en otoño e invierno, una vez al mes.

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El exceso de agua provoca pudrición de raíces. Hay que regar siempre en la base, nunca sobre las hojas.

Señales de alerta incluyen hojas amarillas o marrones, indicios de riego excesivo, y manchas inusuales que pueden indicar plagas.

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Solo necesita agua cuando la tierra está del todo seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los espacios más adecuados para ubicarla son las salas de estar y cualquier ambiente con acceso a luz solar indirecta y buena ventilación.

Los lugares que se deben evitar son:

  • Rincones con cercanía constante a ventanas con sol directo
  • Patios y garajes con exposición completa al sol
  • Baños sin ventilación
  • Cuartos oscuros

Cómo cuidar una planta con ayuda de la IA

Quienes tienen una lengua de suegra, o cualquier otra planta, en casa pueden usar la inteligencia artificial para resolver dudas sobre su estado, desde identificar enfermedades hasta obtener consejos de riego y mantenimiento.

La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar el estado de la planta desde el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar el estado de la planta desde el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Plataformas como ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok o Claude responden preguntas en lenguaje natural, como si se tratara de una consulta a un especialista.

Basta con escribir, por ejemplo, “las hojas de mi lengua de suegra se están poniendo amarillas” para recibir en segundos un diagnóstico de causas probables y las medidas para corregirlo.

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de enviar fotos o videos dentro del chat. A partir de una imagen, estos sistemas evalúan el color de las hojas, detectan señales de pudrición, plagas o quemaduras por sol, y sugieren acciones concretas.

En herramientas como Gemini o ChatGPT, el análisis visual puede identificar problemas que pasarían inadvertidos a simple vista.

La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar el estado de la planta desde el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar el estado de la planta desde el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

También es posible consultar la frecuencia de riego según el clima, el tipo de sustrato más conveniente, el momento ideal para trasplantar o las formas de propagación. Algunas plataformas permiten, además, generar un calendario de cuidados personalizado según la época del año y las condiciones del hogar.

Las personas que prefieran una orientación más tradicional siempre pueden acudir al vivero más cercano.

De todos modos, la lengua de suegra ya es una de las plantas de interior más resistentes; incorporar la guía de una IA puede marcar la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y otra que crece con vigor.

Cómo no olvidar regar una planta

Para no olvidar regar una planta en casa, puedes recurrir a los recordatorios de tu celular.

Una mujer adulta huele una palmera de bambú, una lengua de suegra y un helecho de Boston sobre un soporte de madera dentro de un departamento.
Con una foto, la IA identifica problemas en las hojas como pudrición, plagas o quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo configurar un recordatorio en iPhone

  1. Abrir la aplicación Recordatorios.
  2. Tocar el signo + para crear uno nuevo.
  3. Escribir el nombre, por ejemplo: “Regar la lengua de suegra”.
  4. Activar la opción Fecha y seleccionar el día de inicio.
  5. Activar Repetir y elegir la frecuencia: cada dos semanas o cada mes, según la estación.
  6. Guardar el recordatorio.

Cómo configurar un recordatorio en Android

  1. Abrir la aplicación Reloj o Google Calendar.
  2. En Reloj, ir a la sección Alarma y tocar +; en Google Calendar, tocar el día deseado y seleccionar Crear evento.
  3. Escribir el nombre: “Regar la lengua de suegra”.
  4. Establecer la hora y activar la repetición con la frecuencia elegida.
  5. Guardar.

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