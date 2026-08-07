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Impactante incendio en un departamento lindero al edificio en el que vive Cristina Kirchner

Las llamas consumieron dos viviendas del tercer piso de la construcción ubicada en San José 1121, del barrio porteño de Constitución. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Penna por inhalación de humo

El fuego consume la vivienda y los bomberos evacúan a los vecinos
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Un impactante incendio alteró las vidas de los vecinos de Constitución durante la tarde de este viernes. Las llamas consumieron dos departamentos de un edificio lindero a otro que es públicamente conocido, ya que es donde vive y cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Según le informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, fueron varios los llamados al 911 alertando sobre el incendio que se estaba desatando en el tercer piso del edificio ubicado en San José 1121. De inmediato se presentaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

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Durante el operativo, se evacuó el edificio de manera preventiva, mientras los bomberos subían al tercer piso para comenzar a atacar el fuego. Las llamas se originaron en el departamento B y luego se propagó al departamento A.

Dos adultos debieron ser trasladados al Hospital Penna por inhalación de humo.

Una mujer de 80 años y un hombre de 82 años fueron asistidos por nuestros equipos del SAME por inhalación de humo y los trasladamos al Hospital Penna. Los estamos compensando. Hay una mujer de 57 con crisis nerviosa, teniendo en cuenta toda esta situación. Evacuamos a 30 personas del edificio, pero no hay ninguna víctima”, informó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones a TN.

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Las llamas se observaron desde la calle y dos vecinos debieron ser trasladados por inhalación de humo

En cuanto a los adultos mayores trasladados, Crescenti indicó que la inhalación de humo fue “importante”, por lo que siguen con atención las evoluciones de sus cuadros.

A las 17.15, desde la Policía de la Ciudad se informó que el incendio ya había sido apagado en el departamento A, mientras que aún habían pequeños focos activos en el B. Los Bomberos comenzaron a revisar los ambientes afectados para determinar cómo se iniciaron las llamas. Trabaja en el lugar la Unidad Pericia Móvil.

Además, se realizaron inspecciones en los pisos superiores y en el edificio lindero para verificar la propagación.

Fue mayúsculo el susto que debió sentir Cristina Kirchner, ya que el fuego se desarrolló no solo en el edificio pegado al suyo, sino además tan solo un piso por encima del de su vivienda.

Impactante incendio en un departamento lindero al edificio en el que vive Cristina Kirchner
Impactante incendio en un departamento lindero al edificio en el que vive Cristina Kirchner

Una esquina que es punto de encuentro de la militancia kirchnerista

La esquina de San José y Humberto 1° es, desde junio de 2025, un punto de encuentro constante para militantes kirchneristas, quienes se acercan cotidianamente a saludar a su máxima referente política, quien cumple arresto domiciliario en su departamente de San José 1111.

Además, ante cada movilización importante que involucra a simpatizantes del peronismo, el hogar de Cristina Kirchner se convirtió en parada obligada para quienes desean brindarle su apoyo y saludarla en sus habituales salidas al balcón para acercarse a sus seguidores.

En junio de este año, tras la importante marcha en apoyo a la ex jefa de Estado por el primer aniversario de su detención por la causa Vialidad, el tribunal que la condenó debió advertir a la líder del Partido Justicialista y la intimó a cumplir con las normas de su arresto domiciliario para poder sostener ese beneficio. La advertencia llegó luego del despliegue de una bandera de grandes dimensiones desde un edificio frente a San José 1111 hasta el balcón de su departamento, mediante una estructura de cables tensores

Según el juez del Tribunal Oral Federal 2, a cargo del control de la ejecución de la pena, Rodrigo Giménez Uriburu, Cristina Kirchner colaboró personalmente, se utilizó su balcón como punto de anclaje y ayudó a sujetar la estructura.

Ante ello, se la intimó a abstenerse “de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria”, luego de considerar que participó activamente en el despliegue de la bandera. La advertencia judicial se hizo “bajo apercibimiento de ley” en caso de verificarse nuevos incumplimientos. Es decir, podrían fijarse mayores restricciones e incluso revocar el beneficio.

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