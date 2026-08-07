Influenza deja 58 fallecidos en Panamá y los casos respiratorios graves aumentan

Panamá acumula 58 muertes por influenza durante 2026, dos más que las contabilizadas en el informe epidemiológico de la semana anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enfermedades respiratorias continúan entre los principales focos de vigilancia epidemiológica en Panamá, con 58 muertes por influenza registradas en lo que va de 2026 y un aumento semanal de las infecciones respiratorias agudas graves.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 28, comprendida entre el 12 y el 18 de julio, y muestran además nuevas actualizaciones en malaria, leishmaniasis, hantavirus, leptospirosis y gusano barrenador en humanos.

El informe del Ministerio de Salud (Minsa) señala que durante la semana 28 se notificó una muerte por influenza y se incorporó otra correspondiente a la semana 24, elevando el acumulado de 56 a 58 fallecimientos.

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En la semana epidemiológica 27, que comprendió del 5 al 11 de julio, el país mantenía 56 defunciones acumuladas por esta enfermedad.

El Ministerio de Salud informó que ninguna de las personas fallecidas por influenza había recibido la vacuna correspondiente a la temporada actual. Infobae México

Un elemento que destaca en las estadísticas es la vacunación: ninguna de las 58 personas fallecidas estaba vacunada contra la influenza para la temporada actual, mientras que el 82% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a 2025.

Además, el 82% presentaba factores de riesgo asociados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Los adultos mayores continúan concentrando la mayoría de las muertes. El 60,3% de las defunciones corresponde a personas de 65 años o más, proporción que en la semana anterior se situaba en 58,9%. Los menores de un año representan ahora el 11,1% de las víctimas, mientras el 56,9% del total de fallecidos son hombres.

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En contraste, los casos semanales de síndrome gripal disminuyeron de 909 a 811 entre las semanas 27 y 28, una reducción de 98 registros.

Pese a esa caída semanal, el acumulado alcanzó 24.372 casos y una tasa de 527,1 por cada 100.000 habitantes, frente a los 23.507 contabilizados en el reporte anterior.

Los registros de malaria alcanzaron 4.803 casos acumulados durante 2026, luego de nuevas notificaciones y actualizaciones correspondientes a semanas anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento fue diferente en las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías.

Los casos notificados pasaron de 438 en la semana 27 a 498 en la 28, un incremento semanal de 60 casos, equivalente a cerca del 14%. El acumulado oficial se situó en 10.619 casos, con una tasa de 229,7 por cada 100.000 habitantes.

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La malaria, por su parte, acumula 4.803 casos durante 2026, después de que en la semana 28 fueran notificados 11 nuevos casos y se actualizaran otros 44 correspondientes a semanas anteriores.

Una semana antes, el registro acumulado era de 4.747, lo que supone 56 casos adicionales incorporados al sistema de vigilancia epidemiológica entre ambos informes.

Otra enfermedad que mantiene una cantidad importante de registros es la leishmaniasis, que alcanzó 1.560 casos acumulados en el país.

La leishmaniasis suma 1.560 casos en lo que va del año, después de que durante la semana epidemiológica 28 fueran notificados 58. Archivo

Durante la semana 28 fueron notificados 58 casos, mientras que una semana antes se habían reportado 42 y el acumulado se encontraba en 1.494. La diferencia entre ambos reportes es de 66 casos incorporados al registro anual.

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En cuanto al hantavirus, no se notificaron nuevos casos de fiebre por hantavirus durante la semana 28, pero se actualizaron tres correspondientes a semanas anteriores, llevando el acumulado de 12 a 15.

Para el síndrome cardiopulmonar por hantavirus se notificó un caso y se actualizó otro anterior, con lo que el total anual llegó a 14.

El reporte también muestra movimientos en otras enfermedades bajo vigilancia. Oropouche mantiene 18 casos acumulados después de actualizarse dos registros de semanas anteriores, sin nuevas notificaciones durante la semana 28.

La leptospirosis alcanzó 30 casos tras incorporar dos anteriores, mientras zika continúa con un solo caso y chikungunya con cuatro durante todo 2026.

Las autoridades recomiendan lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios cerrados y utilizar voluntariamente mascarilla cuando aparezcan síntomas respiratorios. REUTERS/Remo Casilli

También continúa la vigilancia del gusano barrenador en humanos, que alcanzó 69 casos acumulados en lo que va del año. Durante la semana epidemiológica 28 se notificó un nuevo caso; sin embargo, el informe anterior registraba 63, por lo que la diferencia entre ambos reportes alcanza seis casos incorporados al acumulado.

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En el caso de la viruela símica (Mpox), no se notificaron nuevos contagios durante la última semana analizada, por lo que Panamá mantiene seis casos acumulados durante 2026.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el autocuidado y la participación comunitaria resultan fundamentales para disminuir la transmisión y prevenir complicaciones, especialmente entre los grupos vulnerables.

Ante el comportamiento de las enfermedades respiratorias, el Minsa insistió particularmente en el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados y el uso voluntario de mascarillas cuando se presenten síntomas respiratorios.

El nuevo reporte refleja así una combinación de menor síndrome gripal semanal, incremento de los cuadros respiratorios graves y dos fallecimientos adicionales incorporados al acumulado por influenza.

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