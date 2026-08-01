Estos son los 4 juegos gratis de Steam disponibles solo hasta el lunes 3 de agosto

Steam habilitó cuatro juegos gratuitos por tiempo limitado, una propuesta que estará disponible hasta el lunes 3 de agosto de 2026. Los títulos elegidos para esta promoción son Necesse, Tower Dominion, WWE 2K26 y Reaper Actual. El acceso a estos juegos es únicamente temporal: una vez vencido el plazo, los usuarios solo podrán continuar con ellos si deciden comprarlos.
La plataforma permite que cualquier usuario disfrute estos títulos sin costo durante el fin de semana, tanto desde la aplicación de escritorio como desde el navegador. Para acceder, basta buscar cada juego en la tienda digital y seleccionar la opción de instalación o acceso gratuito. No es necesario realizar ningún tipo de reclamo previo, ya que el acceso se activa automáticamente para cualquier cuenta dentro del período vigente de la promoción.
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Esta iniciativa difiere de otras propuestas habituales de Steam, en las que ciertos títulos pasan a formar parte permanente de la biblioteca del usuario. En este caso, se trata de pruebas por tiempo limitado: el acceso se pierde al finalizar la promoción, salvo que se concrete la compra. Los juegos además cuentan con descuentos especiales durante la vigencia de la oferta, lo que facilita su adquisición definitiva.
De qué tratan estos juegos gratuitos de Steam
Necesse, desarrollado por el estudio danés Fair Games ApS, es un RPG de supervivencia en mundo abierto que ofrece exploración, gestión de colonias y combates contra jefes. El juego genera mundos de manera procedural, permite reclutar aldeanos con habilidades propias y presenta un modo cooperativo. Necesse suma 94% de reseñas positivas sobre más de 11.000 valoraciones y propone una duración estimada de entre 20 y 24 horas.
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Tower Dominion, creado por Parallel 45 Games, renueva el género de defensa de torres al combinarlo con progresión roguelite. La mecánica principal invita a defender el último bastión del Imperio frente a oleadas de alienígenas llamados Arthrónidos, utilizando uno de los 30 héroes disponibles, cada uno con habilidades únicas.
A diferencia de otros juegos similares, el campo de batalla es modificable por el usuario, que puede crear embudos y zonas de eliminación estratégicas. Tower Dominion cuenta con 86% de reseñas positivas en Steam sobre más de 2.600 valoraciones.
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La propuesta deportiva llega con WWE 2K26, la más reciente entrega de la franquicia anual de lucha libre desarrollada por Visual Concepts. Incluye los modos tradicionales de la saga, como MyGM y MyRise, junto a un modo Showcase centrado en CM Punk. Las reseñas en Steam son mixtas, con 54% de valoraciones positivas sobre 1.537 opiniones registradas.
Reaper Actual, trabajo de Distinct Possibility Studios, es un shooter de extracción en mundo abierto ambientado en la isla de guerra de Marova. Allí, cientos de jugadores compiten entre sí y enfrentan a cinco facciones controladas por inteligencia artificial. Cada despliegue forma parte de un mundo persistente, donde las acciones de los jugadores modifican el entorno de manera permanente.
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El juego, lanzado en acceso anticipado el 29 de mayo de 2026, suma reseñas mixtas, con 44% de valoraciones positivas en Steam.
Juegos gratuitos de Steam sin límite de tiempo
Además de la promoción temporal, Steam mantiene vigente una selección de títulos gratuitos que pueden descargarse y jugarse sin restricciones de plazo. Entre ellos figuran:
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- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
- The First Descendant
- Stumble Guys
- EVE Online
- Star Trek Online
- Halo Infinite
- Astrinova
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