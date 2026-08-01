Estos son los 4 juegos gratis de Steam disponibles solo hasta el lunes 3 de agosto

Steam ofrece acceso gratuito a cuatro juegos por tiempo limitado hasta el lunes 3 de agosto. (Europa Press)

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Steam habilitó cuatro juegos gratuitos por tiempo limitado, una propuesta que estará disponible hasta el lunes 3 de agosto de 2026. Los títulos elegidos para esta promoción son Necesse, Tower Dominion, WWE 2K26 y Reaper Actual. El acceso a estos juegos es únicamente temporal: una vez vencido el plazo, los usuarios solo podrán continuar con ellos si deciden comprarlos.

La plataforma permite que cualquier usuario disfrute estos títulos sin costo durante el fin de semana, tanto desde la aplicación de escritorio como desde el navegador. Para acceder, basta buscar cada juego en la tienda digital y seleccionar la opción de instalación o acceso gratuito. No es necesario realizar ningún tipo de reclamo previo, ya que el acceso se activa automáticamente para cualquier cuenta dentro del período vigente de la promoción.

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Esta iniciativa difiere de otras propuestas habituales de Steam, en las que ciertos títulos pasan a formar parte permanente de la biblioteca del usuario. En este caso, se trata de pruebas por tiempo limitado: el acceso se pierde al finalizar la promoción, salvo que se concrete la compra. Los juegos además cuentan con descuentos especiales durante la vigencia de la oferta, lo que facilita su adquisición definitiva.

Necesse, uno de los títulos disponibles, suma un 94% de reseñas positivas en Steam. (Steam)

De qué tratan estos juegos gratuitos de Steam

Necesse, desarrollado por el estudio danés Fair Games ApS, es un RPG de supervivencia en mundo abierto que ofrece exploración, gestión de colonias y combates contra jefes. El juego genera mundos de manera procedural, permite reclutar aldeanos con habilidades propias y presenta un modo cooperativo. Necesse suma 94% de reseñas positivas sobre más de 11.000 valoraciones y propone una duración estimada de entre 20 y 24 horas.

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Tower Dominion, creado por Parallel 45 Games, renueva el género de defensa de torres al combinarlo con progresión roguelite. La mecánica principal invita a defender el último bastión del Imperio frente a oleadas de alienígenas llamados Arthrónidos, utilizando uno de los 30 héroes disponibles, cada uno con habilidades únicas.

A diferencia de otros juegos similares, el campo de batalla es modificable por el usuario, que puede crear embudos y zonas de eliminación estratégicas. Tower Dominion cuenta con 86% de reseñas positivas en Steam sobre más de 2.600 valoraciones.

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Tower Dominion combina defensa de torres con progresión roguelite en su propuesta gratuita. (Steam)

La propuesta deportiva llega con WWE 2K26, la más reciente entrega de la franquicia anual de lucha libre desarrollada por Visual Concepts. Incluye los modos tradicionales de la saga, como MyGM y MyRise, junto a un modo Showcase centrado en CM Punk. Las reseñas en Steam son mixtas, con 54% de valoraciones positivas sobre 1.537 opiniones registradas.

Reaper Actual, trabajo de Distinct Possibility Studios, es un shooter de extracción en mundo abierto ambientado en la isla de guerra de Marova. Allí, cientos de jugadores compiten entre sí y enfrentan a cinco facciones controladas por inteligencia artificial. Cada despliegue forma parte de un mundo persistente, donde las acciones de los jugadores modifican el entorno de manera permanente.

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El juego, lanzado en acceso anticipado el 29 de mayo de 2026, suma reseñas mixtas, con 44% de valoraciones positivas en Steam.

WWE 2K26, la última entrega de lucha libre, forma parte de la promoción de acceso libre. (Steam)

Juegos gratuitos de Steam sin límite de tiempo

Además de la promoción temporal, Steam mantiene vigente una selección de títulos gratuitos que pueden descargarse y jugarse sin restricciones de plazo. Entre ellos figuran:

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Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

Steam mantiene más de 50 juegos gratuitos disponibles de manera permanente. (Valve)

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Astrinova