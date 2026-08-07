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Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”

El dirigente camionero fue consultado durante la marcha de San Cayetano por la situación de su familiar. Evitó profundizar sobre el caso, pidió que actúe la Justicia y respondió con una frase que expuso una relación distante

Dos hombres adultos, uno con chaqueta verde, el otro con chaqueta blanca y verde con logo sindical. Multitud y pancarta verde con retratos de fondo
Pablo Moyano, con el dirigente bancario Sergio Palazzo, en la marcha de San Cayetano
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“Con Facu hace rato que no hablo”. Así respondió Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, cuando la prensa le preguntó por su hermano Facundo en medio de la movilización a Plaza de Mayo por San Cayetano, luego del episodio que involucró al ex diputado y a su novia, Candela Arizaga.

El dirigente de Camioneros intentó apartarse del tema y llevar la conversación hacia la marcha: “Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia; yo no tengo nada que ver”.

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El episodio sumó otra definición cuando le consultaron si había hablado con su hermano. Allí, Pablo Moyano apeló a una salida irónica. “Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu hace rato que no hablo”, dijo.

Facundo y Pablo Moyano
Facundo y Pablo Moyano, cuando todavía mantenían una buena relación

Al ser consultado acerca de cómo estaba su papá por lo sucedido con Facundo, el dirigente dijo: “Hugo está muy preocupado por lo que pasa en el país”.

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Las frases quedaron en el centro de la escena porque marcaron una toma de distancia en plena repercusión del caso y confirma la mala relación entre los dos hermanos. El episodio por el que fue consultado involucró a Candela Arizaga, quien hace dos días corrió semidesnuda y alterada por calles del barrio porteño de Belgrano, en un hecho que volvió a poner el nombre de Facundo Moyano, líder del Sindicato de Peajes, bajo atención mediática.

Dos días después del incidente, Candela Arizaga se presentó en la fiscalía para declarar. A la salida, desligó a Facundo Moyano de las acusaciones de violencia de género que circularon en un primer momento.

“Tuve un brote psicótico” y “lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, afirmó Arizaga ante la prensa, luego de haber permanecido bajo observación médica.

Candela declaró a la salida de la Fiscalía
Candela Arizaga hizo declaraciones a la salida de la Fiscalía

De esa manera, la influencer dio una versión que buscó aclarar lo ocurrido tras las primeras informaciones sobre el caso. La declaración judicial se produjo dos días después del polémico episodio en el barrio de Belgrano.

Durante su paso por la marcha de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, Pablo Moyano evitó respaldar en público a su hermano y tampoco avanzó sobre detalles de la situación. Su respuesta apuntó a desmarcarse del tema y a dejar la resolución en manos de la Justicia.

La situación volvió a instalar a Facundo Moyano en la agenda pública por un hecho de su vida privada luego de sus romances con figuras de la farándula.

Dos hombres adultos, uno con chaqueta verde, el otro con chaqueta blanca y verde con logo sindical. Multitud y pancarta verde con retratos de fondo
En la marcha de San Cayetano, Pablo Moyano pidió que el episodio que involucró a su hermano Facundo "lo defina la Justicia”

Una de los motivos que distanciaron a Pablo y Facundo Moyano fue la política. El ex diputado nacional del Frente de Todos renunció a su banca por diferencias con La Cámpora y en el gobierno anterior mantuvo una postura crítica tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, mientras que Pablo tuvo gestos de apoyo al kirchnerismo, fotos con Máximo Kirchner y críticas hacia Alberto Fernández, aliado político de Hugo Moyano.

Todo empeoró, hasta el punto de que dejaron de hablarse, a partir del 22 de noviembre de 2022, cuando Facundo Moyano criticó a Pablo en una entrevista con Infobae: “Con la historia de lucha que tienen Hugo (Moyano) y Camioneros, es una lástima que vaya atrás de las ambiciones políticas y electorales de La Cámpora y que los quieran utilizar como fuerza de choque”.

Lo dijo el líder del Sindicato de Peajes pocas horas antes de que su hermano Pablo concurrió al acto de Cristina Kirchner en el Estadio Unico de La Plata, en otro de sus fuertes gestos de adhesión al kirchnerismo que no comparten su padre ni Facundo Moyano.

Ahora, ante el episodio en el que se vio involucrado su hermano Facundo, la posición pública de Pablo Moyano quedó resumida en dos definiciones. Una, de carácter institucional: “que lo defina la Justicia”. La otra, de carácter personal: “Con Facu hace rato que no hablo”.

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