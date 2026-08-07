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El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cedió un peso, a $1.498,50. En la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%. Al público siguió a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar sube solo 3% en 2026, detrás de una inflación acumulada del 18%.
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El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.

A lo largo de la semana el tipo de cambio oficial avanzó 13,50 pesos o 0,9%, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una leve alza de 43,50 pesos o 3 por ciento.

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El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.852,73 cifra que dejó al dólar mayorista a 354,23 pesos o 23,6% de ese límite teórico para la flotación.

“El dólar mayorista continúa coqueteando con los 1.500 pesos, que viene despertando mucha atención por parte de los operadores a partir de las mayores intervenciones oficiales. Aún así, los inversores podrían ver con buenos ojos que se superara gradual y ordenadamente dicho nivel, a fin de quitar dramatismo y avanzar con la mayor fuerza posible en la compra de divisas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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“Con la dinámica de las últimas semanas -que incluyó señales contundentes del Gobierno en el mercado de cambios sobre su intención de que el spot no supere los $1.500 en el corto plazo- el mercado pasó a tener dudas acerca de si no será necesario un ajuste al alza de las tasas cortas para contener al tipo de cambio y el rollover tan alto de la última licitación parece haber saturado al menos en el muy corto plazo el mercado de títulos”, estimaron los analistas de la Consultora 1816.

Añadió que “las condiciones de liquidez pueden cambiar significativamente incluso en semanas sin subastas quincenales: si el Central sigue recurriendo a operaciones de mercado abierto en la curva de Lelink para contener al spot -y las ventas superan a las compras-, podemos tener más volatilidad de tasas overnight”, es decir, las tasas con un plazo de vencimiento de solo un día hábil.

El dólar al público cerró invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por tercer día seguido en este máximo nominal. En la semana ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.

El dólar blue hilvanó siete ruedas consecutivas en baja. En el día descontó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio.

El presidente del BCRA Santiago Bausili realizó una conferencia de prensa para presentar el Informe de Política Monetaria del segundo trimestre de 2026, para confirmar que el BCRA no espera reducir los encajes en el corto plazo, dado que considera que los niveles actuales son adecuados, y que la entidad monetaria priorizará la acumulación de reservas como principal mecanismo para acomodar el aumento esperado en la demanda de dinero.

“Respecto a la restricción cruzada que impide a las empresas acceder simultáneamente al mercado oficial y al mercado financiero de cambios, el BCRA señaló que no observa costos operativos suficientes que justifiquen su eliminación en esta etapa. Las autoridades consideran que, desde una perspectiva de riesgo-beneficio, los potenciales beneficios de eliminar esta restricción no compensan los riesgos asociados”, precisaron los analistas de Max Capital.

El Banco Central argentino y el Banco Popular de China firmaron esta semana la renovación de su acuerdo bilateral de “swap” de monedas por un monto de USD 19.200 millones y extendieron su plazo de vencimiento a cinco años, frente a los tres años de los acuerdos anteriores. Según el comunicado, el tramo activado por USD 5.000 millones vigente desde comienzos de 2023, continuará disponible para “respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países”.

También se publicó el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que elabora el BCRA en base a consultoras. Las proyecciones de tipo de cambio nominal fueron revisadas a la baja, con un dólar mayorista esperado para fines de 2026 de $1.652, frente a los $1.673 en la encuesta anterior. Para agosto, la encuesta proyecta un tipo de cambio de $1.512, casi sin cambios respecto a la encuesta previa.

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