Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

Steam habilitó cuatro juegos gratis por tiempo limitado: Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual. (Steam)

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Steam puso a disposición cuatro juegos gratuitos por tiempo limitado: Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual.

Los títulos están disponibles sin costo hasta el 3 de agosto de 2026 y el acceso se pierde una vez que vence el plazo, salvo que el usuario decida comprarlos antes de esa fecha.

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Cómo acceder a los juegos gratuitos de Steam este fin de semana

Para jugarlos sin cargo, hay que ingresar a Steam desde la aplicación de escritorio o desde el navegador, buscar la página de cada título en la tienda y presionar el botón de instalación o acceso gratuito.

El acceso gratuito vence el 3 de agosto de 2026. (Steam)

No es necesario reclamarlos: el acceso se activa de forma automática durante el período de la promoción para cualquier cuenta de Steam.

A diferencia de las promociones de tipo “gratis para conservar”, estos cuatro juegos son de prueba temporal: el acceso vence el 3 de agosto y los títulos vuelven a su precio habitual.

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Quienes quieran quedárselos de forma permanente cuentan además con descuentos activos durante el mismo período.

De qué tratan los juegos gratuitos de Steam disponibles ahora

Necesse, desarrollado por el estudio danés Fair Games ApS, es un RPG de supervivencia en mundo abierto con gestión de colonias, exploración y combate contra jefes.

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Cualquier cuenta de Steam puede acceder sin necesidad de reclamarlos. (Steam)

El juego genera mundos de forma procedural, permite reclutar aldeanos con habilidades únicas y ofrece modo cooperativo. Acumula 94% de reseñas positivas en Steam sobre más de 11.000 valoraciones y tiene una duración estimada de entre 20 y 24 horas.

Tower Dominion, de Parallel 45 Games, combina la defensa de torres clásica con progresión roguelite. Los jugadores defienden el último bastión del Imperio contra oleadas de alienígenas Arthrónidos con la ayuda de uno de 30 héroes, cada uno con habilidades distintas.

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A diferencia del género tradicional, el campo de batalla no es fijo: los jugadores también moldean el mapa para crear embudos y zonas de eliminación. Tiene 86% de reseñas positivas sobre más de 2.600 valoraciones.

Cada título tiene descuento activo para quienes decidan comprarlo. (Steam)

WWE 2K26, de Visual Concepts, es la entrega más reciente de la franquicia anual de lucha libre de 2K.

Incluye los modos habituales de la saga, entre ellos MyGM y MyRise, además de un modo Showcase centrado en CM Punk. Sus reseñas en Steam son mixtas, con un 54% de valoraciones positivas sobre 1.537 reseñas.

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Reaper Actual, de Distinct Possibility Studios, es un shooter de extracción en mundo abierto ambientado en la isla de guerra de Marova, donde cientos de jugadores combaten entre sí y contra cinco facciones de personajes controlados por la inteligencia artificial.

Necesse es un RPG de supervivencia en mundo abierto del estudio danés Fair Games ApS. (Steam)

Cada despliegue forma parte de un mundo persistente donde las acciones del jugador dejan huella. Lanzado en acceso anticipado el 29 de mayo de 2026, acumula reseñas mixtas con un 44% de valoraciones positivas.

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Juegos gratuitos de Steam

Además, Steam tiene una serie de juegos gratis sin tiempo límite:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Steam ofrece juegos gratuitos para PC de forma periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

Steam es la plataforma de distribución de videojuegos para PC de Valve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Astrinova