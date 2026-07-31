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Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

Los títulos gratis para PC son Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual.

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Steam habilitó cuatro juegos gratis por tiempo limitado: Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual. (Steam)
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Steam puso a disposición cuatro juegos gratuitos por tiempo limitado: Tower Dominion, Necesse, WWE 2K26 y Reaper Actual.

Los títulos están disponibles sin costo hasta el 3 de agosto de 2026 y el acceso se pierde una vez que vence el plazo, salvo que el usuario decida comprarlos antes de esa fecha.

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Cómo acceder a los juegos gratuitos de Steam este fin de semana

Para jugarlos sin cargo, hay que ingresar a Steam desde la aplicación de escritorio o desde el navegador, buscar la página de cada título en la tienda y presionar el botón de instalación o acceso gratuito.

Captura de pantalla de un ordenador con la página de Tower Dominion. Incluye video del juego, reseñas de usuarios, fecha de lanzamiento y etiquetas de género
El acceso gratuito vence el 3 de agosto de 2026. (Steam)

No es necesario reclamarlos: el acceso se activa de forma automática durante el período de la promoción para cualquier cuenta de Steam.

A diferencia de las promociones de tipo “gratis para conservar”, estos cuatro juegos son de prueba temporal: el acceso vence el 3 de agosto y los títulos vuelven a su precio habitual.

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Quienes quieran quedárselos de forma permanente cuentan además con descuentos activos durante el mismo período.

De qué tratan los juegos gratuitos de Steam disponibles ahora

Necesse, desarrollado por el estudio danés Fair Games ApS, es un RPG de supervivencia en mundo abierto con gestión de colonias, exploración y combate contra jefes.

Página de tienda de videojuegos con título WWE 2K26, reproductor de video con arena de lucha libre, carátula del juego, fecha de lanzamiento, desarrollador y etiquetas
Cualquier cuenta de Steam puede acceder sin necesidad de reclamarlos. (Steam)

El juego genera mundos de forma procedural, permite reclutar aldeanos con habilidades únicas y ofrece modo cooperativo. Acumula 94% de reseñas positivas en Steam sobre más de 11.000 valoraciones y tiene una duración estimada de entre 20 y 24 horas.

Tower Dominion, de Parallel 45 Games, combina la defensa de torres clásica con progresión roguelite. Los jugadores defienden el último bastión del Imperio contra oleadas de alienígenas Arthrónidos con la ayuda de uno de 30 héroes, cada uno con habilidades distintas.

A diferencia del género tradicional, el campo de batalla no es fijo: los jugadores también moldean el mapa para crear embudos y zonas de eliminación. Tiene 86% de reseñas positivas sobre más de 2.600 valoraciones.

Cuatro personajes armados con rifles en un entorno desértico con palmeras y vegetación seca, con el sol al fondo
Cada título tiene descuento activo para quienes decidan comprarlo. (Steam)

WWE 2K26, de Visual Concepts, es la entrega más reciente de la franquicia anual de lucha libre de 2K.

Incluye los modos habituales de la saga, entre ellos MyGM y MyRise, además de un modo Showcase centrado en CM Punk. Sus reseñas en Steam son mixtas, con un 54% de valoraciones positivas sobre 1.537 reseñas.

Reaper Actual, de Distinct Possibility Studios, es un shooter de extracción en mundo abierto ambientado en la isla de guerra de Marova, donde cientos de jugadores combaten entre sí y contra cinco facciones de personajes controlados por la inteligencia artificial.

Interfaz de Steam, título, descripción y portada de Necesse. Un mapa pixelado con edificios, árboles, agua, personajes, animales. Miniaturas de pantalla de juego
Necesse es un RPG de supervivencia en mundo abierto del estudio danés Fair Games ApS. (Steam)

Cada despliegue forma parte de un mundo persistente donde las acciones del jugador dejan huella. Lanzado en acceso anticipado el 29 de mayo de 2026, acumula reseñas mixtas con un 44% de valoraciones positivas.

Juegos gratuitos de Steam

Además, Steam tiene una serie de juegos gratis sin tiempo límite:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam ofrece juegos gratuitos para PC de forma periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam es la plataforma de distribución de videojuegos para PC de Valve. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
  • Astrinova

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