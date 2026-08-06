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De “juegos gratis” a respuestas inapropiadas: el riesgo real de dejar a un niño solo con ChatGPT

La interacción con chatbots puede derivar en phishing, malware y contenido no apto cuando un menor sigue sugerencias externas sin supervisión

ChatGPT cambia el riesgo digital infantil al recomendar enlaces a “juegos gratis” - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
ChatGPT cambia el riesgo digital infantil al recomendar enlaces a “juegos gratis” - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
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La interacción de los niños con chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT plantea un nuevo escenario de riesgos en el entorno digital familiar. Lo que comienza como una búsqueda inocente de “juegos gratis” puede convertirse en una puerta de acceso a estafas, malware y contenido no apto para menores.

La confianza que los niños depositan en las respuestas de la IA, sumada a la ausencia de supervisión, multiplica la posibilidad de que terminen expuestos a situaciones perjudiciales.

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El uso de asistentes conversacionales en dispositivos personales es cada vez más frecuente entre los menores de edad. Los riesgos no solo provienen de lo que el chatbot pueda responder, sino especialmente de los enlaces externos y recomendaciones que ofrece, y del entorno de interacción sin filtros adecuados.

Enlaces maliciosos, suscripciones ocultas y grooming, los peligros de usar chatbots sin control - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Enlaces maliciosos, suscripciones ocultas y grooming, los peligros de usar chatbots sin control - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Riesgos para los niños de buscar juegos gratis en ChatGPT

Acceso a sitios de phishing y malware:

Uno de los riesgos principales es que la IA sugiera enlaces a supuestos “juegos gratis” que en realidad ocultan archivos infectados, troyanos o spyware. Al descargar estos ejecutables o APKs, el dispositivo queda expuesto al robo de contraseñas, secuestro de datos o vigilancia remota, afectando la seguridad de toda la familia.

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Estafas financieras y suscripciones invisibles:

Muchos portales prometen pruebas gratuitas, pero piden registrar tarjetas de crédito o números de teléfono. Sin advertirlo, el menor puede suscribir a servicios pagos o a SMS premium, generando cargos recurrentes y comprometiendo la información bancaria del hogar.

Exposición a contenido adulto o explícito:

El acceso sin filtros puede llevar al menor a plataformas con publicidad engañosa, apuestas online o sitios con material pornográfico o violento, simplemente por seguir un enlace recomendado por el chatbot.

Control parental en ChatGPT permite limitar contenido sensible sin leer conversaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Control parental en ChatGPT permite limitar contenido sensible sin leer conversaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Interacción con depredadores y grooming:

Si la IA sugiere comunidades, chats o servidores de juegos, el menor puede terminar en entornos no moderados donde adultos con intenciones maliciosas buscan establecer contacto, empleando los juegos gratuitos como señuelo.

Manipulación y engaño por ingeniería social:

El menor puede ser persuadido para entregar datos sensibles —como dirección, escuela o nombres familiares— a cambio de recompensas virtuales, exponiéndose a riesgos de privacidad y seguridad.

Medidas de prevención recomendadas

  • Cuentas infantiles y control parental: Configurar perfiles supervisados en dispositivos y plataformas, con restricciones de descarga y navegación.
  • Educación en ciberseguridad: Enseñar a los niños que nada es completamente gratis en internet y que no deben hacer clic en enlaces o ingresar información sin consultar a un adulto.
  • Uso exclusivo de plataformas oficiales: Redirigir la búsqueda de juegos a tiendas reconocidas como Google Play, App Store o las tiendas oficiales de cada consola.

Controles parentales en ChatGPT: cómo funcionan

La vinculación de cuentas habilita filtros adicionales, horarios de silencio, alertas ante situaciones graves y bloqueo de funciones como imágenes o navegación, con ajustes que pueden modificarse según edad y necesidades del hogar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La vinculación de cuentas habilita filtros adicionales, horarios de silencio, alertas ante situaciones graves y bloqueo de funciones como imágenes o navegación, con ajustes que pueden modificarse según edad y necesidades del hogar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI ha creado herramientas de control parental para ChatGPT que permiten vincular la cuenta del menor con la de un adulto responsable. Estos controles no otorgan acceso a las conversaciones del adolescente, pero sí permiten ajustar configuraciones clave:

  • Reducir contenido sensible: Aplica filtros adicionales para limitar exposiciones a temas gráficos, retos virales o juegos de rol no aptos.
  • Horas de silencio: Establece periodos durante los cuales el menor no puede usar la IA.
  • Notificaciones de seguridad: El adulto recibe alertas solo en situaciones graves, como signos de autolesión o violencia detectados por el sistema.
  • Desactivación de funciones: Es posible restringir la generación de imágenes, el modo de voz o el acceso a navegadores y plugins.

La vinculación se realiza desde la configuración de ChatGPT, enviando una invitación por teléfono o correo electrónico. Tanto el adolescente como el adulto pueden desvincular las cuentas en cualquier momento, y los controles se desactivan automáticamente al cumplir la mayoría de edad.

Aunque las herramientas tecnológicas avanzan, el diálogo y la educación siguen siendo la mejor defensa frente a los riesgos digitales. Involucrar a los menores en la conversación sobre ciberseguridad y explicarles las razones detrás de los controles ayuda a construir confianza y responsabilidad.

Permitir el uso de IA sin acompañamiento puede exponer a los niños a escenarios para los que no están preparados. La combinación de controles parentales, educación y plataformas seguras es esencial para que la experiencia digital sea enriquecedora y, sobre todo, segura.

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