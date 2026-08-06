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Apple pide frenar la creación del dispositivo de IA de OpenAI: lo acusa de tener información filtrada

Los creadores de ChatGPT planean lanzar un hardware con el apoyo de Jony Ive, uno de los diseñadores de iPhone

Apple pidió a la justicia frenar el desarrollo del primer dispositivo de inteligencia artificial de OpenAI por una presunta filtración de información confidencial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Apple pidió a la justicia frenar el desarrollo del primer dispositivo de inteligencia artificial de OpenAI por una presunta filtración de información confidencial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Apple solicitó a un tribunal detener el desarrollo de un dispositivo de inteligencia artificial diseñado por OpenAI. La petición formal, presentada en una corte según TechCrunch, asegura que un grupo de extrabajadores filtró información que llevó ante la compañía de Sam Altman.

Ante esta petición, los creadores de ChatGPT ya respondieron negando tener información de Apple para el desarrollo de su primer dispositivo con IA, pero la solitud sigue en proceso.

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De qué acusa Apple a OpenAI por el desarrollo de su dispositivo de IA

La raíz de la demanda radica en el temor de Apple a perder el control sobre tecnologías no anunciadas y desarrollos estratégicos. La empresa sostiene que varios exempleados, entre ellos ingenieros y directivos, accedieron y, presuntamente, compartieron información reservada con OpenAI antes de dejar sus puestos.

El caso surgió inicialmente con el señalamiento directo a Chang Liu, ingeniero senior de sistemas, y Tang Yew Tan, director de hardware en Apple y luego responsable de hardware en OpenAI.

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Chang Liu y Tang Yew Tan aparecen en el caso como exempleados vinculados al acceso a tecnología reservada de Apple. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Chang Liu y Tang Yew Tan aparecen en el caso como exempleados vinculados al acceso a tecnología reservada de Apple. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según los documentos judiciales, el conflicto se agravó cuando Apple, a través de sus investigaciones internas, identificó a otros 11 extrabajadores que podrían haber tenido algún tipo de participación en el acceso o transmisión de información confidencial.

Entre ellos figura Yu-Ting Peng, quien habría sido alertada por Chang Liu sobre la intención de acceder y utilizar datos privados de la compañía.

El expediente detalla situaciones específicas: un exempleado se reunió con Liu y Peng antes de que Peng se presentara a una entrevista en OpenAI, y durante ese encuentro discutieron detalles sobre productos de Apple aún no anunciados. Además, otro extrabajador habría capturado pantallas de documentos internos vinculados a un dispositivo secreto, justo antes de asistir a su propia entrevista en OpenAI.

La preocupación de Apple aumentó cuando, tras la presentación de la demanda original, varios de sus antiguos empleados —ahora trabajando en OpenAI— se comunicaron para devolver equipos de trabajo que habían retenido tras salir de la empresa.

El expediente judicial menciona reuniones previas a entrevistas en OpenAI y capturas de documentos internos sobre productos de Apple no anunciados. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
El expediente judicial menciona reuniones previas a entrevistas en OpenAI y capturas de documentos internos sobre productos de Apple no anunciados. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Cuál es el pedido judicial de Apple para frenar a OpenAI

El núcleo de la petición de Apple reside en la solicitud de una medida cautelar que detenga el desarrollo y lanzamiento del primer dispositivo de inteligencia artificial de OpenAI, así como cualquier otro producto que utilice tecnología presuntamente obtenida de manera ilícita.

En el documento presentado ante la justicia, Apple argumenta que se encuentra ante un riesgo inminente y que existe “causa fundada” para sospechar de un esquema organizado de apropiación de secretos comerciales.

La acción legal no solo involucra a OpenAI, sino también a su fundación y a la startup io, cofundada por el legendario diseñador Jony Ive, responsable del diseño del iPhone y el iPad. Apple exige un proceso de descubrimiento acelerado, es decir, una investigación judicial exprés, que permita identificar con rapidez a todos los involucrados y evitar daños irreparables a sus intereses comerciales.

De acuerdo con la compañía, la aprobación de la medida cautelar forzaría a OpenAI a retrasar el lanzamiento de su primer dispositivo de IA, un proyecto que ha generado expectativas en la industria tecnológica por la colaboración entre Jony Ive y Sam Altman.

La acción legal también alcanza a la startup io, cofundada por Jony Ive, por su relación con el dispositivo de IA de OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La acción legal también alcanza a la startup io, cofundada por Jony Ive, por su relación con el dispositivo de IA de OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La empresa sostiene que la devolución de equipos por parte de exmiembros de su equipo técnico refuerza la sospecha de que los hechos denunciados no son aislados, sino parte de un patrón más amplio de conducta.

OpenAI reaccionó rápidamente a la ofensiva judicial de Apple, publicando un comunicado en el que rechaza de plano las acusaciones. La empresa de inteligencia artificial califica la petición de Apple como “basada en información falsa y completamente innecesaria”, y asegura que ni posee ni tiene interés en obtener secretos comerciales de Apple.

En su declaración, OpenAI señala que su objetivo es el desarrollo de “productos y tecnologías innovadoras que empujen la frontera”, desvinculándose de cualquier supuesto interés en información ajena.

La controversia judicial pone en jaque el futuro del primer dispositivo de IA diseñado por Jony Ive para OpenAI. Si la corte concede la medida cautelar solicitada por Apple, el desarrollo y lanzamiento del producto quedarían suspendidos hasta que se resuelva el fondo de la demanda.

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