“Es injugable”: usuarios de PS5 exigen reembolsos por fallos en Starfield

Jugadores de Starfield en PS5 aseguran que el videojuego es volvió "injugable".

El lanzamiento de Starfield en PlayStation 5 ha generado una ola de críticas por parte de jugadores que denuncian fallos técnicos graves y solicitan reembolsos. A pocos días de su llegada a la consola de Sony, usuarios reportan cuelgues constantes, cierres inesperados y errores que impiden avanzar con normalidad, describiendo la experiencia como “injugable”.

Las quejas se han multiplicado en foros y redes sociales, donde jugadores aseguran que el videojuego presenta problemas recurrentes al ejecutar acciones básicas. Entre los errores más reportados se encuentran bloqueos durante la carga de partidas, cierres al intentar aterrizar en planetas o al salir de la nave, así como congelamientos que obligan a reiniciar el juego.

Los incidentes no parecen estar limitados a un solo modelo de consola. Testimonios indican que tanto la versión estándar de PS5 como la PS5 Pro estarían afectadas por estos fallos, lo que apunta a un problema generalizado en esta versión del juego.

Usuarios de la PS5 disconformes con Starfield tras su lanzamiento para la consola.

Intentos fallidos de solución

Ante la falta de una respuesta oficial inmediata, algunos usuarios han intentado aplicar soluciones por cuenta propia. Entre las más comunes figuran desactivar el autoguardado, reinstalar el juego o ajustar configuraciones del sistema. Sin embargo, estos métodos no han dado resultados consistentes.

En varios casos, jugadores aseguran haber experimentado decenas de cierres desde el lanzamiento, lo que ha provocado la pérdida de progreso o la imposibilidad de continuar sus partidas. Esta situación ha llevado a muchos a solicitar devoluciones del dinero, argumentando que el producto no cumple con condiciones mínimas de funcionamiento.

Silencio de Bethesda y dudas sobre el parche inicial

Hasta el momento, Bethesda no ha emitido un comunicado oficial sobre los problemas reportados en PS5. La ausencia de una respuesta ha generado incertidumbre entre la comunidad, especialmente considerando que el juego llegó acompañado de una actualización importante.

Congelamientos, cierres inesperados y entre otras cosas han sido reportados en el juego de Starfield para PS5.

El título se lanzó el 7 de abril en esta plataforma junto con el contenido gratuito Free Lanes y la expansión Terran Armada, en lo que se presentaba como una de las actualizaciones más relevantes desde su estreno original en 2023. Sin embargo, diversos reportes señalan que el parche del primer día no habría solucionado los errores más críticos.

Un estreno accidentado en PlayStation

El debut de Starfield en el ecosistema de PlayStation era uno de los lanzamientos más esperados por los usuarios de la consola. Tras su lanzamiento inicial en otras plataformas, la llegada a PS5 generó altas expectativas, especialmente entre los aficionados a los juegos de rol de mundo abierto.

No obstante, el desempeño técnico ha marcado negativamente este estreno. La acumulación de errores ha impactado directamente en la experiencia de juego, afectando tanto a nuevos jugadores como a quienes esperaban una versión optimizada tras el tiempo transcurrido desde su lanzamiento original.

Usuarios de PS5 piden la devolución de su dinero tras ver graves fallos en Starfield.

Expectativa por una solución

En este contexto, la atención está puesta en los próximos movimientos de Bethesda. La comunidad espera que el estudio publique en breve una actualización que corrija los fallos más graves y estabilice el rendimiento en PS5.

Mientras tanto, la situación plantea un desafío para la compañía, que deberá responder a las demandas de los usuarios y restaurar la confianza en uno de sus títulos más ambiciosos. El caso también vuelve a poner en debate el estado en el que llegan algunos videojuegos al mercado y la dependencia de parches posteriores para garantizar su funcionamiento adecuado.