Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

Boca Juniors apuesta por Rodolfo Arruabarrena para relanzar su ciclo (REUTERS/Stringer)

La dirigencia de Boca Juniors encabezada por su presidente Juan Román Riquelme lo decidió y todo indica que Rodolfo Arruabarrena será el nuevo entrenador, en reemplazo de Claudio Úbeda. Luego de una década, el Vasco asumirá su segundo ciclo en la institución donde celebró múltiples títulos como jugador y director técnico.

En las próximas horas, el elenco xeneize anunciará la llegada del ex lateral izquierdo: solo restan detalles contractuales para que la misma sea oficializada. Todo se da en un contexto de urgencia institucional. Boca viene de sufrir una eliminación prematura en la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que acentuó la presión sobre la dirigencia y evidenció la necesidad de un giro decisivo en el proyecto futbolístico. El desafío inmediato será la Copa Sudamericana, torneo que aparece como una obligación para cortar una sequía internacional que ya se extiende por casi dos décadas. El último título internacional de Boca fue la Recopa Sudamericana 2008.

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El club, además, mantiene aspiraciones en los dos principales frentes del fútbol argentino: el Torneo Clausura y la Copa Argentina. La expectativa de los hinchas y la exigencia histórica hacen que cualquier nuevo ciclo técnico cargue con el peso de la urgencia de resultados.

La dirigencia busca cerrar la negociación en días y concretar el arribo del técnico a Buenos Aires (REUTERS/Amr Alfiky)

En las semanas previas a la definición, la comisión directiva encabezó un proceso de selección de candidatos que incluyó nombres con pasado en la institución y trayectoria reconocida. Entre ellos figuraron el Turco Mohamed, Kily González y Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, la lista se redujo rápidamente, ya que muchos de los técnicos más valorados se encuentran con contratos vigentes en otros clubes.

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La elección de Arruabarrena se explica, en parte, por su condición de “viejo conocido” del club y por el recuerdo de sus anteriores pasos exitosos por la institución. Si bien no existe un candidato que haya logrado el pleno consenso de Juan Román Riquelme y la dirigencia, el Vasco se impuso como la opción más viable dadas las circunstancias actuales.

La noticia de su inminente retorno se vio reforzada por el dato de que el técnico había rechazado propuestas recientes de clubes sudamericanos y algún sondeo de Medio Oriente. La decisión de volver a Boca, donde no dirige desde hace una década, implica dejar atrás una etapa de recorrido internacional que incluyó experiencias en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, tanto en clubes como en selecciones nacionales.

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El Vasco sería el candidato para cambiar el rumbo en el conjunto Xeneize R(EUTERS/Mohammed Dabbous)

Arruabarrena no llega como un desconocido. Como futbolista, se formó en Boca y conquistó el Apertura 98, el Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000, antes de ser transferido al Villarreal de España. Como técnico, sumó experiencia en Tigre y Nacional de Montevideo, para luego asumir su primer ciclo en el Xeneize.

Durante su gestión anterior, el Vasco logró ganar el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15, aunque también vivió eliminaciones dolorosas ante River Plate en semifinales de la Sudamericana 2014 y en octavos de la Libertadores 2015, en aquella recordada serie que no concluyó en la cancha por incidentes con gas pimienta. Su saldo en Boca como entrenador muestra una efectividad superior al 68%, con 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas en 75 partidos dirigidos.

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La relación de Arruabarrena con la estructura dirigencial y deportiva es otro punto a su favor. Aunque no mantiene una amistad profunda con Riquelme, ambos compartieron plantel en Boca y Villarreal, y el diálogo entre ellos ha sido siempre cordial. Además, el Vasco tiene vínculo con integrantes del área de fútbol amateur, como Mauro Navas, a cargo de la Novena división, lo que podría facilitar el trabajo en el semillero.

En caso de concretarse la negociación el entrenador regresaría tras una década fuera de Boca Juniors (REUTERS/Enrique Marcarian/File Photo)

El principal reto que asumirá Arruabarrena será rearmar un plantel golpeado anímicamente y devolverle protagonismo en la Sudamericana, donde Boca enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de 16avos de final. Además, deberá sostener la competitividad en la lucha por el Clausura y la Copa Argentina, dos frentes donde la exigencia es máxima y la paciencia escasa.

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Las expectativas de la dirigencia son claras: cerrar el acuerdo económico en los próximos días para que el Vasco viaje a Buenos Aires y firme un vínculo por 18 meses. La idea es que la presentación oficial se realice antes del miércoles siguiente, permitiendo que el cuerpo técnico disponga del tiempo necesario para instalarse en el predio de Ezeiza y diagramar la pretemporada, prevista para comenzar el 18 de julio, una vez finalizado el Mundial.