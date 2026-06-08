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El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y crece la tensión en Medio Oriente

La nueva ofensiva iraní se produjo después de que el Ejército israelí informara que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en territorio iraní, en respuesta a un lanzamiento previo de misiles efectuado por Teherán el domingo

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El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y escala la tensión en Medio Oriente (REUTERS)
El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y escala la tensión en Medio Oriente (REUTERS)

El régimen de Irán lanzó este lunes una nueva oleada de misiles contra Israel, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El Ejército israelí indicó que los sistemas de defensa fueron activados para interceptar los proyectiles, mientras el Mando del Frente Interno envió alertas a teléfonos móviles en las zonas potencialmente afectadas y ordenó a la población dirigirse a espacios protegidos.

Las autoridades israelíes señalaron que los ciudadanos deben permanecer en refugios hasta recibir nuevas instrucciones oficiales. Además, reiteraron que solo es posible abandonar las áreas protegidas cuando el Mando del Frente Interno emita una autorización expresa.

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La nueva ofensiva iraní se produjo después de que Israel informara que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en territorio iraní. “Hace poco, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”, señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de Telegram.

La televisión estatal iraní confirmó explosiones en varias ciudades del país. “Varias explosiones se escucharon en Teherán, Tabriz e Isfahán”, informó la emisora en su canal oficial de Telegram.

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Los ataques israelíes ocurrieron pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su intención de evitar una nueva escalada militar.

La nueva ofensiva iraní se produjo después de que Israel informara que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en territorio iraní (REUTERS)
La nueva ofensiva iraní se produjo después de que Israel informara que realizó ataques aéreos contra “objetivos militares” en territorio iraní (REUTERS)

En declaraciones a Fox News, sostuvo que “el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso” y agregó: “Estamos muy cerca. Yo diría que un acuerdo podría firmarse el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora ocurre esto”. También envió un mensaje a Teherán: “Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato”.

Según Channel 12, Trump también tenía previsto comunicarse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que evitara una represalia militar contra Irán.

La actual escalada comenzó el domingo, cuando Irán lanzó varios proyectiles contra Israel. Teherán presentó esa acción como una respuesta a los bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Beirut, en Líbano.

Las autoridades israelíes afirmaron que sus sistemas de defensa interceptaron todos los proyectiles disparados en ese ataque. Medios iraníes señalaron que al menos cuatro misiles fueron lanzados contra el norte de Israel. Un portavoz militar israelí aseguró que “las Fuerzas Aéreas han interceptado hasta el momento todos los proyectiles lanzados desde Irán”.

Teherán presentó esa acción como una respuesta a los bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Beirut, en Líbano (EP)
Teherán presentó esa acción como una respuesta a los bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Beirut, en Líbano (EP)

Desde Teherán, funcionarios iraníes defendieron la ofensiva y advirtieron sobre nuevas respuestas. El comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musaví, declaró: “La promesa se ha cumplido”. Por su parte, el asesor militar del líder supremo iraní, el general Mohsen Rezaei, afirmó: “El ataque es una advertencia para que cesen las agresiones. Cada nueva acción tendrá una respuesta más contundente y mayores costos”.

La Guardia Revolucionaria justificó oficialmente el lanzamiento de misiles como una represalia por los “crímenes generalizados del régimen sionista en el sur de Líbano”.

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