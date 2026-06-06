Steam tiene fecha para sus Rebajas de Verano: estos serán los días con miles de juegos en oferta

Steam revela su próxima temporada de rebajas. (Valve)

Steam ya tiene definido uno de los eventos más esperados por millones de jugadores. Valve confirmó que las Rebajas de Verano 2026 comenzarán el próximo 25 de junio y se extenderán hasta el 9 de julio, un período en el que miles de videojuegos estarán disponibles con descuentos especiales para PC.

La campaña de ofertas llegará apenas unos días después del Steam Next Fest, un evento dedicado a las demostraciones gratuitas de próximos lanzamientos. De esta manera, la plataforma combinará dos de sus iniciativas más populares, permitiendo a los usuarios descubrir nuevos títulos y ampliar sus bibliotecas con precios reducidos.

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Las Rebajas de Verano de Steam comenzarán el 25 de junio

Las Rebajas de Verano se han convertido en una tradición para la comunidad de Steam y son consideradas una de las promociones más importantes del año dentro de la industria de los videojuegos.

La edición de 2026 se desarrollará entre el 25 de junio y el 9 de julio. Durante esas dos semanas, los usuarios podrán encontrar descuentos en miles de juegos, incluyendo producciones independientes, títulos recientes y franquicias de gran popularidad.

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Steam da a conocer las fechas de su campaña de rebaja en miles de juegos. (Steam)

Este tipo de campañas suele atraer a millones de jugadores de todo el mundo, ya que representa una oportunidad para adquirir títulos pendientes a precios más bajos. Además, muchas editoras aprovechan estas fechas para ofrecer rebajas históricas en sagas reconocidas y paquetes especiales.

Steam Next Fest abrirá la temporada de eventos

Antes de la llegada de las rebajas, Valve celebrará una nueva edición del Steam Next Fest, que tendrá lugar entre el 15 y el 22 de junio.

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Durante esos días, los usuarios podrán descargar y probar cientos de demos de videojuegos que todavía no han sido lanzados oficialmente. El festival se ha consolidado como una importante vitrina para estudios independientes y desarrolladores emergentes, permitiendo que los jugadores descubran futuras propuestas antes de su estreno.

Muchos títulos que posteriormente se convierten en éxitos comerciales suelen ganar notoriedad gracias a este evento, que también incluye transmisiones en vivo, entrevistas con desarrolladores y avances exclusivos.

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La tienda evaluará con mayor precisión el uso de la IA en los juegos publicados.

Valve mantendrá un calendario lleno de promociones

Tras las Rebajas de Verano, Steam continuará con una agenda de eventos que se extenderá durante todo el segundo semestre de 2026.

Valve tiene previstos nuevos festivales y campañas temáticas con el objetivo de mantener el interés de la comunidad y ofrecer más oportunidades de compra a lo largo del año.

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Entre las principales fechas anunciadas se encuentran:

Steam Next Fest (edición de junio): del 15 al 22 de junio de 2026.

Rebajas de Verano: del 25 de junio al 9 de julio de 2026.

Rebajas de Otoño: del 1 al 8 de octubre de 2026.

Steam Next Fest (edición de octubre): del 19 al 26 de octubre de 2026.

Festival del Miedo de Halloween: del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Promociones de Black Friday: entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026.

Con esta estrategia, la compañía busca ofrecer promociones distribuidas durante todo el año y mantener activa la participación de los usuarios.

Steam tendrá miles de juegos con descuento. (Valve)

Una de las campañas más importantes para los jugadores de PC

Las Rebajas de Verano figuran entre los eventos más relevantes de Steam junto con las promociones de invierno y las ofertas de otoño. Para muchos usuarios, estas fechas representan el momento ideal para adquirir juegos que permanecían en la lista de deseos o aprovechar descuentos en grandes producciones.

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Aunque Valve todavía no ha revelado qué títulos participarán en la edición de 2026, se espera que la campaña incluya miles de productos con rebajas variables, una fórmula que en años anteriores ha impulsado las ventas y consolidado a Steam como la principal plataforma de distribución digital para PC.

Con la proximidad del Steam Next Fest y las esperadas Rebajas de Verano, junio se perfila como uno de los meses más activos para la comunidad de jugadores, que tendrá la posibilidad de probar futuros lanzamientos y acceder a importantes descuentos en una amplia variedad de videojuegos.

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