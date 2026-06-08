De cartonero en Villa Fiorito a jugar un Mundial con la selección argentina: la historia de superación de Facundo Medina

Facundo Medina cuenta su época como cartonero

Facundo Medina jugará el Mundial 2026 con la selección argentina tras ser incluido por Lionel Scaloni en la lista de 26 futbolistas, una convocatoria que lo llevará a disputar su primera Copa del Mundo después de muchos años de trabajo y una historia de superación. El defensor bonaerense llega al torneo en una plantilla que defenderá el título ganado en Qatar 2022 y que todavía podrá sufrir modificaciones hasta el lunes 15 de junio, de acuerdo con el reglamento de la FIFA.

Medina, nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, Buenos Aires, registró presencia en selecciones juveniles y un paso sostenido por el fútbol europeo que lo llevaron a contabilizar siete apariciones con la selección mayor desde su debut. La historia del lateral y zaguero comenzó en las divisiones inferiores de River Plate, aunque no llegó a estrenarse en un partido oficial con el primer equipo. Su única participación con la camiseta principal del club de Núñez fue un amistoso ante Aldosivi en 2017, antes de quedar fuera de la consideración de Marcelo Gallardo.

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Medina en una foto de su infancia y otra con la camiseta argentina

Antes de la pelota, hubo sacrificio y esfuerzo junto a su núcleo familiar. De los pagos de Diego Armando Maradona, Medina contó hace un tiempo en ESPN que juntó cartones para poder vivir mejor: “Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar. Teníamos para comer, pero había que mover un poco el lomo. Íbamos a las 4 o 5 de la tarde y volvíamos a las 9 o 10 de la noche. Estábamos todos, nos cagábamos de risa, mirábamos algún pajarito por ahí y la pasábamos bien a pesar de todo. Yo entrenaba, jugaba e iba al colegio, así que lo hice hasta los 12 o 13 años, después me encerré en la pensión de River”.

A comienzos de 2018, Talleres de Córdoba lo compró y allí se consolidó por su capacidad para actuar como marcador central o lateral izquierdo y sumó 39 presentaciones con un gol para el equipo cordobés. Ese rendimiento lo llevó a las selecciones juveniles conducidas por Fernando Batista. Medina formó parte del plantel Sub 20 que jugó el Sudamericano de Chile 2019, en el que Argentina fue subcampeona y consiguió la clasificación al Mundial Sub 20 de Polonia 2019, certamen en el que el equipo alcanzó los octavos de final.

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Medina disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección argentina (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Batista volvió a convocarlo para la Sub 23 en dos torneos internacionales. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Argentina se consagró campeona al vencer 4 a 1 a Honduras en la final; luego, en el Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia 2020, disputado en Armenia, Bucaramanga y Pereira, el seleccionado obtuvo una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese Preolímpico, Medina jugó seis partidos. Esa continuidad terminó de afirmarlo como una alternativa estable en el sistema defensivo de los equipos juveniles argentinos.

En julio de 2020, el Racing Club de Lens francés pagó USD 4.000.000 por su ficha. De ese monto, USD 1.400.000 quedaron para River, que hasta entonces conservaba el 35% del pase. En el club francés acumuló 165 partidos a lo largo de cinco temporadas. En 2025 pasó a préstamo al Olympique de Marsella, movimiento que amplió su recorrido en el fútbol de Europa antes de la convocatoria mundialista.

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Medina llegó a enfrentar a Messi en la liga francesa cuando el 10 estaba en el PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

En la última temporada, donde compartió plantel con sus coterráneos y compañeros mundialistas Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi (desafectado a última hora por lesión), tuvo presencia en 26 encuentros y convirtió un tanto.

Su vínculo con la selección mayor empezó el 13 de octubre de 2020, cuando ingresó a los 88 minutos ante Bolivia en un partido por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. A fines de 2021, también sumó minutos en un triunfo como local ante Uruguay, mientras que no volvió a ser considerado en 2022 más allá de alguna convocatoria en la que fue suplente.

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Su primer cotejo como titular fue en el amistoso ante Indonesia a mediados de 2023, pero recién volvió a sumar pocos minutos a fines de 2024 en un cotejo ante Perú por las Eliminatorias 2026. El año pasado, tuvo el privilegio de presenciar la goleada 4-1 ante Brasil en el Monumental y también actuó en los siguientes cotejos ante Chile y Colombia.

Los tres argentinos del Olympique de Marsella: Facundo Medina, Gero Rulli y Leonardo Balerdi

A casi un año de su último partido con la selección argentina, parecía haber quedado relegado en la consideración de Scaloni, que finalmente le levantó el pulgar en lugar de Marcos Acuña, uno de los que llegaba tocado desde lo físico. Según el reglamento de la FIFA, la lista definitiva puede modificarse hasta el lunes 15 de junio. La norma también habilita reemplazos por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido.

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En sus redes sociales, además de exhibir su inquebrantable lazo con sus familiares directos, Medina también saca a relucir su costado albiceleste con varias publicaciones en las que se lo ve con banderas o insignias argentinas. En una época en la que no estaba en el centro de la escena como ahora, fue captado a puro festejo en el vestuario del Lens luego de la conquista argentina en Qatar 2022 frente a varios compañeros franceses.

El defensor argentino no ocultó su felicidad luego del triunfo de la Selección en Qatar

A priori, Medina correrá de atrás frente al titular indiscutido Nicolás Tagliafico. Pero en las Copas del Mundo puede pasar cualquier cosa, por eso el ex River y Talleres está preparado para darle soluciones a Scaloni incluso como marcador central o stopper por izquierda.

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La competencia oficial comenzará el jueves 11 de junio con México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca (16:00, hora argentina). Argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en Kansas City, jugará el lunes 22 de junio a las 14:00 ante Austria en Dallas y cerrará la zona el sábado 27 de junio a las 23:00 contra Jordania, también en Dallas.