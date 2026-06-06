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Google se une a SpaceX, el emporio de Elon Musk con un multimillonario acuerdo que incluye a Nvidia

La alianza se conoció mientras la empresa de Musk se alista para su salida a bolsa en Nasdaq

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Google pagará a SpaceX USD 920 millones mensuales de octubre de 2026 a junio de 2029 por capacidad de cómputo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Google pagará a SpaceX USD 920 millones mensuales de octubre de 2026 a junio de 2029 por capacidad de cómputo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Google se unió a SpaceX con un acuerdo de servicios en la nube por el que pagará USD 920 millones al mes entre octubre de 2026 y junio de 2029 a cambio de capacidad de computación, según un documento notificado por la empresa aeroespacial a la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC).

El contrato contempla el acceso a unos 110.000 componentes de computación de Nvidia, entre ellos procesadores y chips de memoria.

El entendimiento, que involucra al conglomerado que dirige Elon Musk, se conoce mientras la compañía se prepara para un hito corporativo: la esperada salida a bolsa en el índice Nasdaq, prevista para los próximos días, con una operación que, de concretarse, buscaría recaudar alrededor de USD 75.000 millones.

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El acuerdo, con el grupo que dirige Elon Musk, se anunció mientras la empresa se alista para su esperada salida a bolsa en el Nasdaq. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El acuerdo, con el grupo que dirige Elon Musk, se anunció mientras la empresa se alista para su esperada salida a bolsa en el Nasdaq. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un pago mensual de USD 920 millones por capacidad de cómputo

El eje del acuerdo es el acceso de Google a capacidad de computación que SpaceX se compromete a poner a disposición de su cliente.

En la presentación ante la SEC, la firma describió el contrato como un “acuerdo de servicios en la nube”, una fórmula que, en la práctica, implica que una empresa paga por usar infraestructura de cómputo sin necesariamente comprar y operar el hardware por cuenta propia.

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En este caso, SpaceX informó que proveerá a Google acceso a aproximadamente 110.000 componentes de computación de Nvidia, con un conjunto que incluye procesadores y chips de memoria.

Google y SpaceX - centros de datos
Google accederá a la capacidad de computación que SpaceX se comprometió a ofrecerle. (Reuters)

El volumen del pago mensual y el período del servicio convierten el entendimiento en una de las operaciones más relevantes del mercado de infraestructura para inteligencia artificial y procesamiento de datos, donde la demanda de GPUs y sistemas avanzados de cómputo se disparó en los últimos años.

Qué papel juega Nvidia en el acuerdo

Nvidia aparece como proveedor tecnológico de la infraestructura que SpaceX pondrá a disposición de Google.

Los “componentes de computación” mencionados por la aeroespacial incluyen piezas asociadas al procesamiento intensivo que suele requerir el entrenamiento y la ejecución de modelos de inteligencia artificial, además de cargas de trabajo de alto rendimiento.

SpaceX indicó que dará acceso a unos 110.000 componentes de Nvidia para computación. REUTERS/Danielle Villasana
SpaceX indicó que dará acceso a unos 110.000 componentes de Nvidia para computación. REUTERS/Danielle Villasana

La clave es el esquema: Google paga por acceso y capacidad, mientras SpaceX, según lo reportado, es quien ofrece el servicio y habilita el uso de la infraestructura basada en componentes de Nvidia.

En otras palabras, el nombre de Nvidia se incorpora porque el hardware referido en el contrato es de esa compañía, no porque Nvidia sea parte contractual directa del pago mensual.

Condiciones: entrega de GPUs y cláusulas de salida

SpaceX también detalló que el acuerdo puede modificarse si no cumple con una condición central: dar acceso a la cantidad prometida de GPUs antes del 30 de septiembre de 2026.

Ese plazo funciona como un umbral operativo para el inicio del servicio a gran escala y, al mismo tiempo, como una protección contractual para el cliente.

SpaceX agregó que el pacto puede ajustarse si no habilita las GPUs prometidas antes del 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
SpaceX agregó que el pacto puede ajustarse si no habilita las GPUs prometidas antes del 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Si SpaceX no entrega el acceso comprometido, el documento indica que, tras un período de gracia de un mes, Google podrá rescindir el acuerdo o aceptar una cantidad menor de GPUs con una reducción del pago mensual.

Además, después del 31 de diciembre, cualquiera de las partes puede terminar el contrato con un aviso previo de 90 días, una cláusula que introduce flexibilidad ante cambios de demanda, disponibilidad de hardware o estrategia empresarial.

Un precedente: el acuerdo con Anthropic

El pacto con Google se presentó como similar a otro que SpaceX anunció en mayo con Anthropic, una desarrolladora de inteligencia artificial. Según lo informado entonces, la empresa detrás del asistente Claude pagaría USD 1.250 millones al mes hasta 2029 por capacidad de computación.

La comparación refuerza la idea de que SpaceX busca posicionarse no solo como un actor aeroespacial, sino también como proveedor de infraestructura de cómputo a gran escala para compañías tecnológicas y de inteligencia artificial.

En ese marco, la disponibilidad de hardware de Nvidia se vuelve un insumo estratégico para sostener contratos de alto valor.

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