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Cómo tener YouTube Premium gratis sin pagar

Este servicio elimina la publicidad de todos los videos, permite reproducir contenido en segundo plano con la pantalla apagada, entre otras acciones

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YouTube Premium elimina los anuncios, permite descargar videos y reproduce contenido en segundo plano con la pantalla apagada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
YouTube Premium elimina los anuncios, permite descargar videos y reproduce contenido en segundo plano con la pantalla apagada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Diversos usuarios pagan cada mes para no ver un solo anuncio en YouTube. Lo que muchos ignoran es que existe una forma completamente legal y gratuita de acceder a esas mismas ventajas, al menos durante un tiempo: las pruebas gratuitas.

YouTube Premium es el servicio de suscripción de pago de Google que elimina la publicidad de todos los videos, permite reproducir contenido en segundo plano con la pantalla apagada, descargar videos para verlos sin conexión y acceder a YouTube Music Premium sin costo adicional.

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En Estados Unidos, el plan individual cuesta USD 15,99 al mes; el plan familiar, USD 26,99 para hasta seis cuentas; y el plan estudiante, USD 8,99 mensuales con verificación de matrícula universitaria.

El plan individual de YouTube Premium cuesta USD 15,99 al mes en Estados Unidos; el plan estudiante reduce ese precio a USD 8,99 con verificación de matrícula universitaria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El plan individual de YouTube Premium cuesta USD 15,99 al mes en Estados Unidos; el plan estudiante reduce ese precio a USD 8,99 con verificación de matrícula universitaria. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué es YouTube Premium y qué incluye

El servicio ofrece cuatro ventajas concretas sobre la versión gratuita: navegación sin anuncios en videos y música, reproducción en segundo plano, descargas para ver sin internet y acceso completo a YouTube Music. Ninguna de esas funciones está disponible en el plan gratuito, que además limita la calidad de reproducción según el dispositivo.

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Cómo obtener la prueba gratuita paso a paso

YouTube ofrece un mes de prueba gratuita a todos los usuarios nuevos que nunca hayan tenido una suscripción activa.

Para activarla, hay que ingresar a youtube.com/premium, hacer clic en ‘Pruébalo gratis’, iniciar sesión con una cuenta de Google y registrar un método de pago válido —tarjeta de crédito, débito o PayPal—. El cobro no se realiza hasta que finaliza el período de prueba.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los nuevos suscriptores acceden a un mes de prueba gratuita con todas las funciones del plan completo, sin cargo hasta que finaliza el período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible cancelar la suscripción el mismo día de la activación y conservar el acceso completo durante los 30 días restantes sin ningún cargo.

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro

Los suscriptores del plan Google AI Pro reciben YouTube Premium Lite de forma automática, sin ningún paso de activación manual.

El beneficio elimina los anuncios en la mayoría de los videos de YouTube y YouTube Kids, permite la reproducción en segundo plano y habilita descargas para ver sin conexión.

YouTube Premium incluye YouTube Music Premium sin costo adicional, lo que permite escuchar música sin anuncios, sin conexión y con la pantalla apagada. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
YouTube Premium incluye YouTube Music Premium sin costo adicional, lo que permite escuchar música sin anuncios, sin conexión y con la pantalla apagada. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Está disponible en más de 40 países, entre ellos Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, España y Estados Unidos.

El plan Lite no es equivalente al YouTube Premium completo. No incluye YouTube Music Premium, no elimina la publicidad en Shorts, en contenido musical ni en resultados de búsqueda.

Tampoco ofrece funciones como Jump Ahead, cola de reproducción o audio y video de alta calidad. Quienes necesiten esas prestaciones deben contratar YouTube Premium por separado o migrar al plan Google AI Ultra.

Para calificar, el usuario debe tener más de 13 años y contar con un plan individual de Google AI Pro activo y pago —los períodos de prueba no aplican—.

Los suscriptores de Google AI Pro reciben YouTube Premium Lite de forma automática en más de 40 países, aunque sin acceso a YouTube Music ni a funciones avanzadas del plan completo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los suscriptores de Google AI Pro reciben YouTube Premium Lite de forma automática en más de 40 países, aunque sin acceso a YouTube Music ni a funciones avanzadas del plan completo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En planes familiares, solo el administrador recibe el beneficio; el resto de los integrantes sigue viendo anuncios. Si el usuario ya tiene una suscripción independiente de YouTube Premium, el Lite no se activa hasta que la cancele.

YouTube implementará etiquetas para videos hechos con IA

YouTube implementó un sistema de detección automática para identificar videos creados con inteligencia artificial, incluso cuando el creador no los haya marcado manualmente. Hasta ahora, el etiquetado dependía exclusivamente de que el propio usuario decidiera informarlo.

Con la actualización, las advertencias dejarán de quedar ocultas en la descripción.

En videos tradicionales, la etiqueta aparecerá debajo del reproductor; en YouTube Shorts, se mostrará como una superposición directa sobre el contenido.

El plan familiar de YouTube Premium cubre hasta seis cuentas por USD 26,99 al mes, pero la prueba gratuita aplica solo para suscriptores nuevos que nunca hayan tenido una suscripción activa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El plan familiar de YouTube Premium cubre hasta seis cuentas por USD 26,99 al mes, pero la prueba gratuita aplica solo para suscriptores nuevos que nunca hayan tenido una suscripción activa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La plataforma priorizará el etiquetado en material fotorrealista vinculado a figuras públicas, políticos o situaciones con potencial de generar desinformación.

Si el sistema detecta uso relevante de IA y el creador no añadió la advertencia, la colocará de forma automática.

Los creadores podrán corregir posibles errores desde YouTube Studio. La obligación de informar el uso de IA de manera manual se mantiene.

YouTube aclaró que las etiquetas no afectarán la monetización, el alcance, las recomendaciones del algoritmo ni los ingresos publicitarios.

La medida responde al avance de herramientas generativas capaces de producir rostros hiperrealistas, voces clonadas y declaraciones falsas de figuras públicas, que en los últimos dos años dificultaron distinguir contenido real de contenido sintético.

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