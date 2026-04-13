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Steam regala un nuevo videojuego de acción y zombis, solo tiempo limitado

Los jugadores pueden reclamar el juego de supervivencia y zombis y conservarlo en su cuenta de forma indefinida

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LivingForest gratis en Steam: acción y supervivencia indie para sumar a tu biblioteca sin costo - Steam
LivingForest gratis en Steam: acción y supervivencia indie para sumar a tu biblioteca sin costo - Steam

Steam, una de las plataformas de videojuegos para PC más populares del mundo, vuelve a sorprender a la comunidad gamer con una promoción especial: LivingForest, un título indie de acción y supervivencia con zombis desarrollado por LivingEveryday, está disponible gratis por tiempo limitado.

Esta oportunidad es relevante porque permite a los jugadores acceder sin costo a un juego de reciente lanzamiento (2024), con el único requisito de reclamarlo antes de la fecha límite establecida por la tienda. Tras ese plazo, el juego volverá a su precio habitual.

La importancia de este tipo de promociones radica en que no solo amplía la biblioteca personal de los usuarios, también fomenta la experimentación y el descubrimiento de propuestas independientes, que a menudo pasan desapercibidas entre los grandes lanzamientos comerciales. Además, reclamar juegos gratuitos en Steam es un proceso sencillo y sin compromiso: una vez añadido a la cuenta, el título queda disponible para siempre.

Aprovecha la promoción: LivingForest gratis en Steam, solo por tiempo limitado - VALVE
Aprovecha la promoción: LivingForest gratis en Steam, solo por tiempo limitado - VALVE

Cuál es el juego gratis de la semana en Steam

LivingForest propone a los jugadores sobrevivir en un entorno hostil, donde deberán enfrentarse tanto a soldados como a hordas de zombis. El juego ofrece una combinación de combate, exploración, obtención de recursos y construcción de estructuras, todo ambientado en un bosque dinámico con ciclo horario y cambios climáticos.

El jugador puede utilizar armamento variado, desde pistolas hasta hachas, y conducir vehículos para desplazarse por el mapa y escapar de amenazas.

Aunque LivingForest es un título indie de bajo presupuesto, destaca por la integración de mecánicas de supervivencia y acción en un entorno low-poly. Si bien algunas reseñas de usuarios mencionan bugs, problemas de optimización y gráficos genéricos, la posibilidad de obtenerlo gratis representa una ocasión ideal para quienes buscan nuevas experiencias o desean probar juegos fuera del radar de los grandes estudios.

Cómo reclamar LivingForest gratis en Steam

Aprovechar esta promoción es sencillo y solo requiere unos minutos:

  1. Accede a tu cuenta de Steam: Abre la aplicación en tu PC o visita store.steampowered.com.
  2. Busca LivingForest: Utiliza la barra de búsqueda para encontrar el título o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Añade el juego a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página del juego mientras el precio figure en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: Una vez realizado este paso, LivingForest quedará guardado en tu biblioteca de Steam para siempre, aunque no lo instales inmediatamente. Podrás descargarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam regala LivingForest: oportunidad única para descubrir un indie de acción y recursos limitados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para aprovechar al máximo las ofertas de Steam

  • Revisa frecuentemente la sección de promociones y juegos gratuitos, ya que algunas oportunidades pueden desaparecer sin previo aviso.
  • Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos y promociones gratuitas.
  • Explora títulos relacionados o recomendados por la plataforma, ya que estas campañas suelen ir acompañadas de descuentos en otros juegos del mismo estudio o género.
  • Revisa que los requerimientos técnicos de los videojuegos sean compatibles con tu sistema operativo.

¿Por qué Steam regala juegos?

Las campañas de juegos gratuitos en Steam no solo benefician a los jugadores, también apoyan a los estudios independientes y promueven la experimentación con ideas innovadoras. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu biblioteca digital, probar mecánicas originales y fomentar la creatividad en la industria del videojuego sin gastar dinero.

LivingForest se suma a la lista de títulos indie que, gracias a promociones temporales, logran llegar a un público más amplio. Aunque el juego no está exento de críticas por su optimización y gráficos, su propuesta de acción y supervivencia con zombis ofrece horas de entretenimiento, especialmente para quienes buscan experiencias diferentes en el catálogo de Steam.

No dejes pasar la oportunidad: revisa tu cuenta y añade LivingForest gratis hoy mismo. Steam confirma una vez más su papel central en la democratización del gaming en PC, permitiendo a los usuarios descubrir la diversidad y riqueza del medio más allá de los grandes lanzamientos.

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