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Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

Con Nenu López a la cabeza y a cargo de la dirección coreográfica, los participantes convencieron al público y ganaron la prueba

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Con Nenu López al frente y a cargo de la dirección coreográfica, los participantes convencieron al público y ganaron la prueba (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada consiguió el 100% del presupuesto semanal tras superar la prueba coreográfica basada en “Sports car” de Tate McRae. La decisión del público fue contundente: el 82% de quienes participaron en la votación desde la cuenta de Instagram de Santiago del Moro aprobaron el desempeño grupal.

Los concursantes debieron reproducir una coreografía inspirada en la presentación que la artista canadiense realizó en los VMA’s Awards 2025. La interpretación estuvo liderada por Nenu López, quien asumió el rol de guía en la puesta grupal.

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La jugadora, que es bailarina profesional e incluso fue parte del Bailando de Marcelo Tinelli, se destacó por todo su virtuosismo. Mientras que otros participantes como Brian Sarmiento y Juanicar se destacaron por su plasticidad, al igual que el resto de sus compañeros que estuvieron a la altura en una desafío de gran dificultad.

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La prueba coreográfica de Gran Hermano estuvo basada en “Sports car”, la canción de Tate McRae
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Los concursantes debieron reproducir una coreografía inspirada en la presentación de Tate McRae en los VMA’s Awards 2025

Los habitantes de la casa lograron superar el desafío de baile, lo que les permite acceder al presupuesto completo y evitar las restricciones alimentarias o de insumos que sufren quienes no cumplen con la consigna. El voto del público, que ya había sido determinante en otras instancias, marcó el éxito de esta edición frente a la música de Tate McRae.

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Nenu López lideró la interpretación grupal en la casa de Gran Hermano y asumió el rol de guía

Este logro asegura a los participantes la totalidad de los recursos para la compra correspondiente a la decimosexta semana de competencia. La adquisición estará a cargo de Sebastián “Cola”, prevista para la tarde del lunes 8 de junio de 2026.

No es la primera vez que la música de McRae resuena en la casa de Gran Hermano Argentina. Durante la temporada 2024/2025, Chiara Mancuso protagonizó una coreografía con el mismo repertorio, pero la respuesta fue opuesta: en esa ocasión, la propuesta fue desaprobada por la audiencia del reality transmitido por Telefe.

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La comparación de la coreografía de los jugadores de Gran Hermano con la original

En lo que va de la edición Generación Dorada, esta fue la tercera vez que el grupo se enfrentó a la consigna de armar una coreografía para la prueba semanal. Las anteriores, sobre los temas “Thriller” de Michael Jackson y “Here it goes again” de OK GO, también fueron superadas con éxito por los participantes.

La dinámica de las pruebas semanales en “Gran Hermano” pone a prueba tanto el talento como la capacidad de organización y cooperación de los jugadores. El resultado de esta semana refuerza la tendencia positiva del grupo para afrontar desafíos artísticos frente al juicio del público y la mirada atenta del conductor y el canal.

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Nenu López se destacó en la prueba de Gran Hermano por su formación como bailarina profesional

En marzo de este año la casa de Gran Hermano vivió un giro especial en marzo de este año, cuando los participantes dejaron atrás estrategias y discusiones para enfrentarse a un reto inusual: recrear el videoclip de “Thriller” de Michael Jackson, que a la vez era un homenaje a la primera edición del reality show en la que los participantes tuvieron que presentar ese show.

La dinámica llevó a que todos los jugadores tuvieran que asumir nuevos roles, desde bailarines hasta intérpretes, en una puesta en escena marcada por maquillaje, vestuario y una coreografía exigente. La figura de Brian Sarmiento destacó al asumir el papel principal, aportando a la atmósfera oscura y teatral que caracteriza al clásico.

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La casa de Gran Hermano: Generación Dorada consiguió el 100% del presupuesto semanal tras superar la prueba coreográfica

El desafío se convirtió en uno de los momentos más recordados de la temporada, ya que exigió a los jugadores dejar de lado sus intereses individuales y apoyarse mutuamente para alcanzar una meta compartida. A pesar de las tensiones internas, todos comprendieron el valor de asegurar el presupuesto total para la semana.

El resultado de la prueba fue sometido a la votación del público a través de la cuenta de Instagram de Santiago del Moro. Con más del 50% de los votos, la audiencia respaldó la performance, permitiendo que los participantes obtuvieran el beneficio total del presupuesto semanal.

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