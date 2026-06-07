5 consejos para cuidar tu router y evitar interferencias cuando juegas o trabajas

El router es el encargado de expandir la señal por todos los espacios de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión a internet puede marcar la diferencia durante una jornada de trabajo remoto o mientras se participa en una partida en línea, así que la ubicación, el cuidado físico y la configuración adecuada del router resultan determinantes para el rendimiento general.

El lugar en el que se encuentra el router, así como los hábitos de mantenimiento, inciden directamente en la estabilidad de la señal, permitiendo optimizar el acceso a plataformas educativas, reuniones virtuales y videojuegos en tiempo real.

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En este sentido, se explican todos los trucos o consejos que se deben aplicar para mantener en buen estado el router, y de esta forma evitar problemas en la red WiFi doméstica.

Dónde conviene ubicar el router para una señal de internet mejor

El router debe estar en un lugar central y sin obstáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según proveedores como Movistar, el lugar donde se instala el router impacta en forma directa en el alcance y la calidad de la red WiFi. La mejor ubicación es una zona central, despejada y en altura dentro del hogar.

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Una ubicación central permite que la señal se distribuya de manera uniforme y llegue a la mayor cantidad de ambientes posibles, reduciendo los puntos muertos o zonas sin cobertura.

Ubicar el router cerca de paredes gruesas, objetos metálicos o electrodomésticos que puedan emitir ondas, como televisores, microondas o teléfonos inalámbricos, puede provocar interferencias.

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Además, alterar la ubicación sugerida por el técnico instalador podría ocasionar pérdida de velocidad o baja calidad de señal en determinados sectores de la vivienda.

Por qué es importante evitar lugares con altas temperaturas y humedad

El módem debe estar en un espacio donde no esté expuesto al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente físico donde se encuentra el router debe ser seco y bien ventilado. Las altas temperaturas y la humedad pueden afectar el funcionamiento de los componentes internos del módem o router, provocando fallas intermitentes, disminución de la velocidad y, en casos extremos, daños permanentes en el router.

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El calor excesivo, producido por exposición directa al sol o proximidad con dispositivos que generan temperatura, puede reducir la vida útil del aparato. Cubrir el router con mantas, papeles u otros objetos restringe la circulación de aire y contribuye al sobrecalentamiento.

Por ello, los expertos sugieren mantener el módem libre de obstrucciones y en un espacio fresco, lejos de fuentes de calor y líquidos.

De qué manera influye el estado del cableado en la conexión a internet

Los cables del router deben estar en buen estado para el correcto funcionamiento de la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cable que conecta el router con la fuente de internet constituye un punto crítico para la transmisión de datos. Un cable doblado, aplastado o deteriorado puede provocar cortes o disminución en la velocidad de navegación.

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Por esta razón, mantener los cables en buen estado, sin dobleces ni presiones, y reemplazarlos ante signos de daño es fundamental para prevenir pérdidas de señal. Otra sugerencia es evitar el uso de extensiones o adaptadores de baja calidad, que podrían introducir ruido o interferencias adicionales.

Qué medidas ayudan a mejorar la velocidad y reducir interferencias en la red WiFi

Para maximizar el rendimiento de la red WiFi, se sugieren ciertos procedimientos de mantenimiento periódico. Uno de los consejos más efectivos es apagar y encender el router y el módem cada cierto tiempo.

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Reiniciar el router soluciona problemas recurrentes en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apagado o reinicio del router elimina acumulaciones de errores, sumado a permitir iniciar una nueva sesión de funcionamiento, lo que mejora la velocidad y la estabilidad.

Asimismo, cambiar la banda de frecuencia de la red, entre 2.4 GHz y 5 GHz, puede ayudar a evitar saturaciones y mejorar la experiencia, sobre todo en casa con varios dispositivos conectados.

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Otra medida es ajustar las antenas del router, cuando el modelo lo permite, contribuye a optimizar la cobertura. Por último, al momento de reiniciarlo, se sugiere realizar la operación en horarios en que no se requiera conexión, porque la red permanecerá inactiva durante algunos minutos.