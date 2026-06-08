El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

Calles de El Salvador reflejan la lluvia moderada bajo la luz de las farolas, mientras transeúntes caminan con paraguas, una escena común durante la Alerta Amarilla por baja presión atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró este domingo la alerta amarilla por una baja presión frente a la costa del Pacífico salvadoreño. Según Protección Civil y el Informe Especial N° 6 de la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sistema tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico a dos y siete días.

Por la tarde se había emitido alerta verde, pero a las 21:00 cambió la alerta, de acuerdo con Protección Civil. Las condiciones asociadas al sistema persistirán durante la mayor parte de esta semana. Protección Civil anticipó los mayores acumulados de lluvia entre el lunes 8 y el jueves 11, sobre todo en municipios cercanos a la cadena volcánica, la zona nororiental y la costa.

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La institución explicó que la baja presión está inmersa en la Zona de Convergencia Intertropical y se ubica frente a la costa del Pacífico salvadoreño. Según la Dirección General del Observatorio de Amenazas del MARN, el sistema continuará desplazándose lentamente cerca de Centroamérica y favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

El sistema se mueve lento cerca de Centroamérica y empuja humedad desde el Pacífico. Se esperan los mayores acumulados entre el 8 y el 11, con foco en costa, montañas y la cadena volcánica (Cortesía Protección Civil)

Lluvias y vigilancia sobre el sistema

Ese patrón incrementará la nubosidad y las lluvias con características de temporal en el país, principalmente en la zona costera, la cadena volcánica y sectores montañosos, de acuerdo con el observatorio.

El informe añade que también se vigila a la Depresión Tropical Dos-E, cuya interacción con la baja presión frente a Centroamérica apoyará un mayor ingreso de humedad y reforzará las lluvias sobre El Salvador.

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Medidas dispuestas por Protección Civil

La declaratoria de alerta amarilla implica la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y de las comisiones técnicas sectoriales, según Protección Civil. La medida se sustenta en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Protección Civil ordenó además la activación de las comisiones departamentales y municipales de todo el país. Esas instancias deberán intervenir según sus competencias, realizar monitoreo territorial cada seis horas o según las necesidades, efectuar Evaluaciones de Daños y Necesidades si se requieren y remitir informes de novedades cada 12 horas, a las 6:00 y 18:00.

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Fuertes vientos y lluvia azotan El Salvador, donde se ha emitido una Alerta Amarilla por la influencia de un sistema de baja presión, causando daños en la vegetación y calles anegadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las tareas fijadas por la institución figura la identificación de zonas con riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves o derrumbes por acumulación de lluvias. También deberán determinar áreas expuestas a la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico por vientos asociados a tormentas.

La disposición oficial establece que cada gobernador y alcalde debe mantener activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes de las comisiones departamentales, municipales y comunales de Protección Civil. El objetivo, según la institución, es asegurar capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad contemplada en el Plan Nacional de Respuesta.

Recomendaciones para la población y actividades en el mar

Para la población, Protección Civil recomendó desplazarse con precaución por el territorio y no cruzar ríos, quebradas ni corrientes de agua que se formen durante o después de las lluvias y tormentas, por el riesgo de arrastre. También pidió permanecer bajo resguardo durante tormentas eléctricas para evitar impactos de rayos.

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El organismo exhortó a seguir la información oficial emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y acatar sus indicaciones, incluidos los llamados de evacuación preventiva.

Residentes transitan por una calle mojada bajo la lluvia moderada en El Salvador, mientras el país se mantiene en Alerta Amarilla por influencia de baja presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también alertó sobre un oleaje más rápido y alto, con aumento en la velocidad de las corrientes de retorno y en la altura de las olas en la zona de rompiente. A la navegación marítima y aérea, así como a la pesca artesanal y deportiva, les recomendó evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.

Protección Civil informó que se mantiene en vigilancia continua y ejecuta medidas de prevención y mitigación de desastres.