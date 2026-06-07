Las preguntas prohibidas para ChatGPT, Gemini y Copilot: salud, consejos legales y terapéuticos es un peligro

Qué no preguntarle a ChatGPT, Gemini o Copilot para evitar riesgos y bloqueos

La inteligencia artificial se ha integrado en la vida cotidiana de millones de personas, pero el avance de asistentes como ChatGPT, Gemini y Copilot obliga a conocer no solo su potencial, también sus límites y las razones éticas y legales detrás de sus restricciones.

Saber qué preguntas no deben hacerse a la IA es fundamental para evitar frustraciones, riesgos legales y malentendidos sobre el verdadero alcance de estas plataformas, que operan bajo normas estrictas destinadas a proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios.

PUBLICIDAD

La confianza en los asistentes virtuales crece cada día, pero es crucial recordar que, detrás de cada respuesta, existen reglas claras diseñadas para proteger tanto al individuo como a la sociedad. La IA es una herramienta poderosa, pero no debe ser vista como una fuente universal para cualquier tipo de consulta, especialmente en áreas sensibles.

Salud, finanzas y derecho, la IA aporta contexto, pero no reemplaza a un profesional - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Privacidad ante todo: nunca pidas datos personales

Uno de los principales principios que rigen el funcionamiento de los asistentes de IA es la protección de la privacidad. Según expertos en ciberseguridad de Eset, estas plataformas no proporcionan datos personales tuyos ni de terceros, como direcciones, números de teléfono, datos bancarios o documentos oficiales, aunque esa información sea pública en Internet.

PUBLICIDAD

Esta política busca evitar fraudes, robos de identidad y cualquier uso indebido de la información personal.

Prohibido solicitar acceso a cuentas o comunicaciones privadas

Intentar obtener contraseñas, mensajes privados o acceso a cuentas de correo, redes sociales o cualquier plataforma digital está completamente fuera del alcance de la IA. No solo es un límite ético, sino que constituye un delito en la mayoría de las legislaciones. Los desarrolladores han implementado barreras técnicas para impedir este tipo de solicitudes y proteger la integridad de los usuarios.

PUBLICIDAD

Contenidos ofensivos, discriminatorios o de odio: un límite infranqueable

La IA no está programada para generar ni difundir mensajes ofensivos, violentos, discriminatorios ni sexualmente explícitos. Cualquier intento de obtener material que promueva el odio, la violencia o refuerce estereotipos será bloqueado por los sistemas de moderación. El objetivo es mantener un entorno digital seguro, ético y respetuoso para todos.

ChatGPT y Gemini no deben usarse para buscar teléfonos, direcciones o datos bancarios- crédito composición fotográfica

Información sobre actividades ilegales: cero tolerancia

Solicitar a la IA información sobre cómo hackear sistemas, fabricar sustancias prohibidas, acceder a contenido restringido o cometer actos ilegales está expresamente prohibido. Las plataformas están diseñadas para no facilitar instrucciones que puedan ser usadas con fines dañinos, tanto para individuos como para instituciones.

PUBLICIDAD

Salud, finanzas y consejos legales: la IA no es un profesional

Uno de los errores más comunes es recurrir a la inteligencia artificial para diagnósticos médicos, recomendaciones de tratamiento, asesoría legal o consejos financieros personalizados. Los chatbots de IA pueden ofrecer información general, pero no sustituyen el criterio de un experto. Consultar siempre a profesionales cualificados es clave para evitar consecuencias negativas y malentendidos graves.

Predicciones y opiniones personales: un terreno vedado

La IA puede analizar datos históricos y ofrecer estimaciones, pero nunca hará predicciones precisas sobre el futuro, resultados deportivos, elecciones o movimientos bursátiles. Además, carece de emociones y experiencia personal, por lo que no puede dar opiniones subjetivas ni emitir juicios sobre temas complejos o sensibles.

PUBLICIDAD

El riesgo de confiar demasiado en la IA como consejera

El uso de asistentes virtuales para consejos emocionales o personales, especialmente entre jóvenes y adolescentes, puede generar una dependencia inapropiada. Las plataformas responden de forma complaciente, pero no sustituyen el apoyo profesional ni ofrecen contención real ante situaciones delicadas o de crisis. Los expertos advierten sobre el peligro de confiar ciegamente en la IA para resolver problemas personales, emocionales o de salud.

Comprender qué preguntas no deben hacerse a la inteligencia artificial es esencial para aprovechar su potencial sin exponerse a riesgos innecesarios. La IA es una aliada poderosa cuando se usa de forma ética y dentro de sus límites. Saber hasta dónde puede llegar y cuándo consultar a un profesional es la clave para un uso seguro, provechoso y responsable de la tecnología.

PUBLICIDAD