Crimen y Justicia

Dos semanas sin Agostina Vega: la causa sigue bajo secreto de sumario y el segundo detenido espera ser indagado

La adolescente de 14 años fue brutalmente asesinada. Su cuerpo fue encontrado una semana después de su desaparición. La autopsia reveló signos de abuso sexual. Por el crimen ocurrido en Córdoba, hay dos personas detenidas: la ex pareja de la madre, Claudio Barrelier, y un kioskero que vivía en su casa

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Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
Marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Quince días pasaron desde que las autoridades de Córdoba encontraron el cuerpo desmembrado de Agostina Vega de 14 años . El cadáver estaba enterrado en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. Según los especialistas, su muerte se debió a una asfixia mecánica y se encontraron signos de haber sido abusada sexualmente.

Mientras Claudio Barrelier —el principal sospechoso de femicidio de la adolescente— permanece monitoreado dentro del penal donde está detenido por intentar quitarse la vida, el segundo sospechoso, Osvaldo Fassetta, aguarda a ser indagado en los próximos días.

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Se trata del hombre de 47 años que residía en la vivienda de Barrelier, a quien la Justicia lo señaló como encubridor. De acuerdo con la reconstrucción de su abogado Eduardo Medina Allende, el detenido asegura que la noche del crimen trabajó en un kiosco y que las cámaras de seguridad de la zona pueden confirmar esa información.

Además, entregó voluntariamente su teléfono a la Policía y negó cualquier vínculo con actividades violentas o la barra brava del club Instituto, del cual fue expulsado el acusado. Según explicó Diarioelnorte de fuentes judiciales, la audiencia indagatoria será esta semana.

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Un hombre, Osvaldo Fassetta, sonríe a cámara vistiendo un suéter de rayas, con su brazo sobre el hombro de otra persona con la cara borrosa
Osvaldo Fassetta, el segundo sospechoso detenido

Por su parte, el fiscal del caso Raúl Garzón aguarda la evolución del cuadro de Barrelier que se encuentra bajo cuidados psiquiátricos en el hospital modular de la Cárcel de Bouwer, según la información del portal de noticias La Voz del Interior. El fin es pedir que los peritos oficiales del Poder Judicial lleven a cabo peritajes psicológicos interdisciplinarios para determinar el estado de salud mental del acusado, precisar si presentaba alteraciones psiquiátricas al momento del hecho y establecer si comprende tanto lo sucedido como las imputaciones que enfrenta.

Los investigadores intentan avanzar con la indagatoria respecto a lo que sucedió en el barrio Cofico la noche del 23 de mayo cuando Agostina llegó en un remís a su casa. Creen que la menor fue engañada por Barrelier, a quien conocía por haber sido pareja de su mamá. Esa noche, la menor se dirigió a su casa convencida de que iba a buscar un regalo para la mujer.

El caso llegó repercutió incluso en la Municipalidad de Córdoba, donde Barrelier había ingresado a trabajar en el área de tránsito. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el ex concejal Ricardo Moreno. Ante esta situación, el intendente de la ciudad Daniel Passerini reconoció los errores cometidos en la administración. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.

Primer plano de un hombre joven con barba, bigote y gafas de sol oscuras, vistiendo una camiseta negra y una cadena plateada. Detrás, parte de un vehículo y árboles borrosos
Barrelier continúa detenido y monitoreado

Melisa, la mamá de la víctima, continúa internada en el Hospital San Roque desde el 30 de mayo tras conocer la noticia del asesinato de su hija. Según el abogado querellante Carlos Nayi, su estado de salud “sigue siendo complejo” como consecuencia del impacto emocional que atraviesa. “Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”, insistió el letrado ante la prensa.

El sábado la familia volvió a sufrir otro susto debido a que el abuelo de Agostina -Miguel Heredia- también tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el mismo nosocomio debido a una descompensación que se le atribuyó al estrés provocado por el femicidio. Este domingo, el hombre fue dado de alta y al salir del centro de salud, manifestó “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”. “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, agregó.

Así lo demostraron en la marcha de Ni Una Menos que tuvo lugar el miércoles pasado en diferentes puntos del país, de la que participaron. Los abuelos contaron que habían encontrado una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”. “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, contó la abuela, Elizabeth Heredia.

Agostina Vega - Marcha Familiares
Los abuelos de Agostina, durante la marcha. Fotos: Mario Sar

Previo a que se produjera la detención de Fassetta, el Ministerio Público de Córdoba indicó que la investigación se mantendría bajo secreto de sumario, al menos por una semana más. La medida quedó dispuesta por la Fiscalía de Instrucción 13 con el objetivo de preservar las medidas judiciales en marcha y las nuevas pruebas recopiladas.

Esta decisión se tomó a partir de los últimos allanamientos en la casa del empleado municipal y el secuestro de elementos considerados clave, como un colchón y bolsas, así como análisis de pruebas acústicas y material genético. La autopsia determinó que Agostina murió por asfixia mecánica, mientras los peritajes continuaron para establecer las circunstancias exactas del hecho y el recorrido posterior del principal imputado.

El examen forense realizado al cuerpo de Agostina la causa de muerte fue una asfixia mecánica, seguida de desmembramiento, según informaron fuentes judiciales a este medio. Los peritos señalaron la presencia de posibles indicios de abuso sexual, aunque la descomposición avanzada del cadáver, encontrado casi una semana después. Según los especialistas, el fallecimiento habría ocurrido entre las 23 horas del sábado 23 y las 5 de la mañana del domingo 24 de mayo.

El padre de Agostina, Gabriel Vega, encabezó una conferencia de prensa en la que pidió respeto por la memoria de su hija y criticó la falta de precisión en las primeras actuaciones policiales. Aclaró que el foco de la investigación no estuvo puesto en Barrelier desde el principio, ya que las autoridades buscaron inicialmente a una persona identificada como “Franco”, mencionada en la denuncia de la madre. “Esta persona no actuó sola y yo la voy a encontrar”, expresó Gabriel Vega, quien subrayó su confianza en el fiscal Garzón.

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