“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte

María Victoria y Mariana Kodama, en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. (Adrián Escandar)

“En general, nos preguntamos: ¿qué hubiera hecho María con algo así? Y ahí decidimos“, dicen, suaves, las hermanas María Victoria y Mariana Kodama, dos de los cinco sobrinos de María Kodama que heredaron nada menos que el legado de Jorge Luis Borges. No, o no solamente, plata: lo que recibieron, cuando murió la esposa del escritor, fue la responsabilidad sobre la obra de uno de los mayores nombres de la literatura universal. No es poco, claro.

Ahora, el 14 de este mes, se cumplen 40 años de la muerte de Borges y por todos lados hay publicaciones, homenajes, charlas, recuerdos. María Victoria -como presidenta- y Mariana -como tesorera- son parte de la dirección de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que es también el Museo Borges. Antes la su tía María y funciona en la casa de al lado a la que albergó a Borges. Todo de golpe: el vínculo con Borges, con su obra, con los muchísimos requerimientos, todo llegó a su vida cuando, en 2023, murió Kodama. Se las ve tranquilas, pero tienen un par de cosas que decir.

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-¿Cómo les cambió la vida recibir la obra de Borges?

María Victoria Kodama: -No sé si cambió la vida. Creo que hay un imaginario también detrás de eso, mucho más de lo que fue, ¿no? Pero se trata más de cómo articulamos nuestras vidas para asumir esta responsabilidad y cumplir con este legado. Cada uno siguió su vocación, yo soy abogada, Mariana se dedica a cuestiones inmobiliarias.

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María Victoria Kodama es la presidenta de la Fundación Jorge Luis Borges. (Adrián Escandar)

-¿Ustedes tenían un vínculo con la obra? ¿O se acercaron a partir de la herencia?

María Victoria Kodama: -Nos acercamos muchísimo más a partir de esto. Tuvimos que articular para llevar esto con responsabilidad y tomar decisiones. Siempre estamos releyendo la obra, yendo a cursos....

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-Digo, les pueden pedir un cuento para una antología, para un experimento con IA, distintas cosas...

Mariana Kodama: -Tenemos el comité académico, que coordina Lucas Adur, en quienes nos apoyamos mucho. Y, sobre todo siempre tratamos de tener en cuenta qué hubiera hecho María. Porque ella fue bastante guardiana de la obra.

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-Tuvo muchas críticas por eso.

María Victoria Kodama: -Toda decisión está sujeta a crítica, y mucho más en un lugar tan expuesto como el que estamos. Y por otro lado, creo que Borges es Borges. Su obra ya está hecha, nada lo va a opacar. Pero en lo que tiene que ver con las autorizaciones, la decisión pasa un poco por el tamiz de: “¿qué hubiera decidido María?"

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-¿Vienen muchos pedidos?

Mariana Kodama: -Sí, muchísimos. Muchísimas traducciones. De todo el mundo.

Mariana Kodama cuenta que les llegan pedidos diversos y desde todas partes por la obra de Borges. (Adrián Escandar)

-¿Algún pedido que les llamara la atención?

María Victoria Kodama: -Los que se salen de lo esperable tienen que ver con películas o series. En algún momento nos propusieron hacer una serie biográfica con la continuidad, con nosotros. Nos pareció un montón. También hay muchos pedidos para hacer con Inteligencia Artificial. Que muchas veces nos cuesta terminar de entender. Puede ser un cuento, que introducís en la inteligencia artificial y te sale una imagen que a lo mejor no es lo que vos te imaginás del cuento. Son los nuevos desafíos: adaptar la obra de Borges, hacerla dialogar con estas nuevas herramientas.

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-¿La obra Borges ha crecido en los últimos 40 años?

María Victoria Kodama: -La obra sola se mantiene. Obvio que tomando decisiones adecuadas, también eso ayuda.

-¿Fueron polémicas algunas decisiones de María?

María Victoria Kodama: -Yo no soy quién para juzgarla. Ella había estudiado Letras, era una persona formada. Y, evidentemente, su trabajo dio frutos.

Mariana Kodama: -Además, estuvo con Borges la mayor parte de su vida. Lo acompañó en la vida y en lo académico. Participó de las decisiones, participó de las conferencias. Tenía un montón de información que ninguna otra persona tenía.

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El bastón y los documentos del escritor, en el Museo Borges. ( Adrián Escandar)

María Victoria Kodama: -Las decisiones de Borges también fueron polémicas. Borges también hizo compilaciones, publicó poesía y recortó, modificó textos, los volvió a publicar. Y era el autor...

-Hace años, en la universidad estudiábamos con fotocopias de libros que Borges había decidido no volver a publicar.

María Victoria Kodama: -Y que María republicó. Esa decisión también fue criticada por algunos y apoyada por otros. Nosotros, entonces, seguimos esa línea y el sentido común. Porque lo importante, también, es llegar al público en general. Está buenísimo ser un foco para los expertos, pero también hay una editorial que toma decisiones en función de un público en general, no de los especialistas o el que quiere estudiar la obra o las modificaciones que hizo Borges.

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-¿Cómo se imaginan el futuro de Borges? ¿Qué pasará con su figura, con su obra, digamos en 10 años?

María Victoria Kodama: -A tan largo plazo no, pero sí nos enfocamos muchísimo en que las nuevas generaciones conozcan a Borges, se acerquen a la obra, más allá del programa curricular del secundario. Nos parece interesante que vengan al museo, que conozcan un poco más de la vida y de la obra. También queremos digitalizar la biblioteca.

-¿Qué significa eso?

María Victoria Kodama: -Acá está conservada la biblioteca que perteneció a Borges, los libros que leía, los de su abuela inglesa, que heredó de su padre. Son ejemplares de 1700, 1800... La digitalización va a permitir el acceso desde cualquier lugar del mundo a cualquier especialista que tenga interés en analizar o en ver estas obras. Muchos de estos ejemplares tienen anotaciones en la última página con la letra de Borges, con la letra de la madre, con la letra de María.

Un reloj y una foto de Borges: el museo Borges está en la casa contigua a donde vivió el autor. ( Adrián Escandar)

-¿Con qué recursos se hace eso?

María Victoria Kodama: -Tenemos distintos apoyos. De alguna universidad, de sponsors. Porque solos es imposible. Solos hacemos un esfuerzo grande por mantener este espacio, por realizar actividades de difusión, de divulgación. Pero son todos aportes que hacemos nosotros como herederos. Después, para actividades puntuales, sí podemos tener convenios con Ciudad y demás, pero abarcan lo que tiene que ver con honorarios de un conferencista, de una guía o lo que sea. No más que eso. Pero preguntabas por el futuro.

Mariana Kodama: -Vamos a seguir en la misma línea de María. Puede ser que, que expandamos más el museo, porque tenemos muchas cosas que no llegamos a mostrar. No está el Premio Cervantes, por ejemplo. Y un montón de condecoraciones y de cosas que por un motivo o por otro no se expusieron. A la gente le gusta ver lo que tiene relación con lo que hizo. María compró esta casa porque Borges quería que su museo fuera como una casa. Él había vivido al lado.

-¿Pensaron en hacer algo también con la figura de María Kodama?

-Hacemos algo cada marzo, que es el mes de su nacimiento, porque a ella le gustaba conmemorar el nacimiento y no la muerte. Pero en el caso de ella, casualmente, nació y falleció en marzo. Así que en marzo siempre hacemos un homenaje a María. También hicimos charlas, homenajes. Acá hay una vitrina entera dedicada a su vida.

-Ella también fue un personaje de la cultura.

María Victoria Kodama: -Ella sufrió mucho fue muy atacada por cuestiones como si era la viuda o no era la viuda. Hay artículos periodísticos diciendo que, como se casaron en Paraguay porque no estaba habilitado el divorcio vincular en Argentina, entonces el matrimonio no es válido. O si usaba el apellido, si no lo usaba... Creo que con su trabajo y con el pasar del tiempo y esta dedicación prácticamente absoluta que tuvo la Fundación a la obra de Borges, logró revertir un poco esa imagen y llegó a disfrutar un poco. De ese personaje, María Kodama, de los anteojos, de caminar por el barrio y que la saluden, le pidan fotos, le regalen libros.

-¿El vínculo de ustedes con la figura de ella cambió a partir de que se vincularon más con Borges, con todo esto?

María Victoria Kodama: -De repente nos tocó abrir un cajón y encontrar un montón de papeles con letra de ella y leer cosas que a lo mejor eran de su intimidad o de su vida. Y eso te lleva a conectar desde otro lugar

-¿Encontraron enemigos de Borges en este tiempo?

María Victoria Kodama: Mmm, no. La verdad es que, desde la experiencia de la fundación y como titulares de derechos de autor, sentimos totalmente lo contrario.

-Hace unos años se lo cuestionaba por sus posiciones políticas.

María Victoria Kodama: Pienso que el tiempo también sanó un poco eso. Su obra excede lo que pueda haber pensado desde el punto de vista político. Y también cosas como la firma de la carta de las Madres de Plaza de Mayo y demás. Creo que también él pensó, de alguna manera, “Bueno, antes me equivoqué, es por acá”. Es algo como un recuerdo. Lo mismo con el peronismo. Y se ha podido separar la obra del personaje público. Pensá que le preguntaban de todo.

-¿Cómo es el vínculo de esta Fundación y el Museo con el Estado? ¿Los apoyan económicamente? Pienso en Ciudad y en Nación. Porque un Museo Borges ¿no debería ser de interés público?

Mariana Kodama: - Obvio

-Han pasado muchos gobiernos desde que murió Borges.

María Victoria Kodama: -La fundación históricamente ha tenido vinculación con el Estado, ya sea de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, independientemente del color político que esté a cargo del gobierno. Lo llamativo sería que no les interesara Borges. Se realizan actividades en espacios tanto de Nación como de Ciudad. El interés está. Lo que pasa es que también sabemos que estamos en un momento complicado económicamente y de repente presupuesto no hay.

-¿Imaginan un museo Borges nacional o de la Ciudad?

María Victoria Kodama: -Sí, pero tampoco es un tema que nos quite el sueño. El museo está, es este, y ambos estados son superrespetuosos. Un museo de un escritor no tiene obras de arte para mostrar, ni tanto volumen para gestionar. No creo que haga falta otro museo.

-Podrían tener actividades todos los días.

María Victoria Kodama: -Eso desde ya. Y de hecho, desde este museo, con una gestión absolutamente privada, gestionamos y abrimos varias veces por semana. Este espacio siempre se puede superar y se puede mejorar y se pueden ir cambiando las cosas que se exhiben, porque para exhibir hay muchísimo. Hay muchísimo por hacer todavía. Hoy por hoy no nos han propuesto armar otro museo, ni creo que haga falta.

-¿Están contentas de que les haya tocado esto, de que les haya tocado Borges? ¿O abruma?

Mariana Kodama: -Es mucha responsabilidad, pero estamos contentas. Los cinco hermanos, en realidad: también están Matías, Belén y Martín.

-En diez años, cuando se celebren los 50, ¿ustedes van a estar?

María Victoria Kodama: -Sí, seguro que vamos a estar.