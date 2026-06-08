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La buena noticia que recibió Scaloni en la práctica de la selección argentina a pocos días del inicio del Mundial

El entrenador del elenco nacional albiceleste recuperó a una pieza clave

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La selección argentina cerró este domingo otra jornada de trabajo con una buena noticia: Nico Paz volvió a entrenarse junto al plantel. El volante ofensivo, que había quedado al margen de los trabajos grupales durante varios días por una molestia física, retomó la actividad y quedó a disposición de Lionel Scaloni para el amistoso del martes ante Islandia, según confirmó el periodista Diego Monroig en ESPN.

El partido en Alabama, que arranca a las 22:00 (hora de Argentina), será la última prueba antes del debut mundialista frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas City. Y con el reloj corriendo, cada entrenamiento cuenta.

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“Nico estaba disponible para hoy y a Julián (Álvarez) estamos intentando que se le vaya esa molestia del tobillo. No tenemos apuro, esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que, cuando tenga que jugar, no tenga ninguna molestia. En principio, no creo que tengan problemas para estar”, había adelantado Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Scaloni recibió una buena noticia en la práctica del domingo (Reuters/Maria Lysaker)
Scaloni recibió una buena noticia en la práctica del domingo (Reuters/Maria Lysaker)

El regreso de Paz no es un dato menor. Scaloni busca alternativas en la zona ofensiva y el mediocampista podría sumar minutos ante Islandia para llegar con ritmo al arranque del Mundial. Pero el panorama físico del plantel sigue siendo uno de los temas que más ocupa al cuerpo técnico.

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La lesión más delicada es la de Emiliano Martínez. El arquero titular continúa su recuperación de una fractura en la mano y no estará ante Islandia: Gerónimo Rulli se perfila como el guardameta para ese encuentro. También podría tener acción Santiago Beltrán.

En defensa, la situación del lateral derecho todavía no tiene resolución. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen trabajando para dejar atrás sus respectivas lesiones, y ninguno de los dos tiene garantizada su presencia en el debut ante Argelia. En ese contexto, Nicolás Capaldo y Agustín Giay —titular y figura ante Honduras— aparecen como las opciones más concretas para cubrir ese sector.

El mediocampo también tiene sus interrogantes. Leandro Paredes arrastra molestias que lo mantienen en duda, lo que le abre la puerta a Exequiel Palacios. El mediocampista fue uno de los mejores en la victoria ante Honduras y pelea seriamente por un lugar entre los titulares frente a Argelia. En principio era Paredes quien ocuparía ese rol, pero su estado físico obligó a Scaloni a recalcular, según informó el cronista.

Julián Álvarez, en cambio, genera menos inquietud: todo indica que llegará en condiciones al inicio del torneo. Y queda pendiente también definir quién reemplazará a Leonardo Balerdi, cuya lesión lo dejó fuera de la lista definitiva.

Entre tantas dudas, hay una noticia que entusiasma al entorno albiceleste: Lionel Messi evoluciona. El capitán, que ante Honduras se sentó en el banco de suplentes mientras manejaba una sobrecarga muscular, podría tener minutos ante Islandia. Ya sea desde el arranque o en el segundo tiempo, la idea es que llegue con rodaje y buenas sensaciones al debut mundialista.

Vale recordar que la FIFA permite hacer cambios en la lista hasta 24 horas antes del debut. Por lo tanto, con el pasar de los días, el margen se achica.

La probable formación ante Islandia:

Scaloni no confirmó el equipo, pero el amistoso del martes servirá para terminar de definir algunos lugares. La probable alineación sería: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La agenda de la selección argentina

AMISTOSOS

  • Martes 9/06 - 22:00 - Argentina vs. Islandia, en el Jordan Hare Stadium de Alabama

MUNDIAL 2026 - GRUPO J

  • Martes 16/06 - 22:00 - Argentina vs. Argelia en el Kansas City Stadium
  • Lunes 22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria en el Dallas Stadium
  • Sábado 27/06 - 23.00 - Argentina vs. Jordania en el Dallas Stadium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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