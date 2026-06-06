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SEGA, empresa detrás de Tetris, prepara su consola de juegos: tendría pantalla OLED y sería la competencia de PlayStation Vita

El dispositivo contaría con almacenamiento interno reducido y recurriría a cartuchos físicos intercambiables

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SEGA lleva más de dos décadas fuera del negocio del hardware: abandonó la fabricación de consolas en 2001 tras la discontinuación de la Dreamcast. (Sega)
SEGA lleva más de dos décadas fuera del negocio del hardware: abandonó la fabricación de consolas en 2001 tras la discontinuación de la Dreamcast. (Sega)

La desarrolladora de videojuegos japonesa SEGA estaría desarrollando una consola portátil propia.

Un trabajador de una pequeña empresa de electrónica afirma haber recibido una solicitud de presupuesto (RFQ) vinculada a un dispositivo portátil licenciado por SEGA, según un rumor recogido por el portal Nintenderos.

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La compañía que habría cursado la solicitud ya habría colaborado anteriormente en hardware oficial de la firma japonesa.

Según la misma fuente, el dispositivo sería de bajo coste e integraría un procesador ARM de bajo consumo, sin arquitectura x86, y una pantalla OLED de cinco pulgadas con un formato similar al de PlayStation Vita.

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Sega anuncia la cancelación de su proyecto "superjuego".
Sega desde entonces opera exclusivamente como desarrolladora y editora de software, con estudios en Japón, Reino Unido y Europa.

SEGA es la compañía detrás de franquicias como Sonic the Hedgehog y Tetris, aunque desde 2001 opera exclusivamente como desarrolladora y editora de software, tras abandonar el negocio del hardware con la discontinuación de la Dreamcast.

Cómo sería la nueva consola de SEGA

Según la misma fuente, el diseño priorizaría la pantalla OLED a costa de reducir el presupuesto en otros componentes.

El almacenamiento interno sería limitado y el dispositivo emplearía cartuchos físicos intercambiables, sin referencias a capacidades gráficas 3D avanzadas más allá de las necesarias para la interfaz. La consola estaría orientada a juegos 2D modernos y con estética pixel art.

Los cartuchos no utilizarían memorias NAND de gran capacidad —habituales en los sistemas actuales— sino módulos eMMC industriales de baja capacidad.

Títulos emblemáticos de SEGA como Crazy Taxi Classic y Sonic CD Classic estarán disponibles sin costo ni anuncios. (SEGA)
Sega es subsidiaria de Sega Sammy Holdings, grupo que también opera negocios de máquinas arcade, pachislot y casino online. (SEGA)

Estos componentes son más económicos y no están expuestos al encarecimiento provocado por la demanda de memoria para inteligencia artificial. La capacidad reducida encajaría con un catálogo centrado en juegos 2D clásicos e independientes.

El conjunto de características apuntaría a una estrategia deliberada: no competir con consolas portátiles de alto rendimiento, sino ocupar un segmento centrado en títulos retro y experiencias 2D.

De confirmarse, el dispositivo representaría el regreso de SEGA al mercado del hardware portátil por primera vez en más de dos décadas. Por el momento, la compañía no ha emitido ninguna confirmación oficial sobre la existencia del dispositivo.

Qué consolas son similares a esta propuesta

La propuesta de SEGA encuentra referentes directos en el mercado actual de portátiles retro. La ModRetro Chromatic (USD 199) apuesta por cartuchos físicos originales de Game Boy en un cuerpo metálico con pantalla pixel-perfect.

(Modretro)
El referente más cercano a la propuesta es la ModRetro Chromatic (USD 199). (ModRetro)

La Miyoo Mini Plus y la Anbernic RG35XX ofrecen emulación 2D de bajo coste —entre USD 40 y USD 65— con procesadores ARM y pantallas compactas.

Ninguna, sin embargo, combina pantalla OLED de cinco pulgadas, cartuchos propios con módulos eMMC industriales y respaldo de un catálogo de IPs de primer nivel como el de SEGA, lo que distinguiría al dispositivo rumoreado del resto de la oferta existente.

A qué se dedica SEGA actualmente

Actualmente, SEGA opera exclusivamente como desarrolladora y editora de videojuegos, sin fabricar hardware propio desde 2001, cuando descontinuó la Dreamcast. Es una subsidiaria de Sega Sammy Holdings y tiene su sede en Tokio.

Sus actividades principales se dividen en varios frentes:

  • Desarrollo y publicación de videojuegos.

Gestiona franquicias propias como Sonic the Hedgehog, Yakuza/Like a Dragon, Persona, Total War, Football Manager y Angry Birds —esta última tras la adquisición de Rovio en 2023—.

Opera estudios en Japón, Reino Unido y Europa, entre ellos Creative Assembly, Sports Interactive, Two Point Studios y Atlus.

Sonic X Shadow Generations, de SEGA.
Su catálogo incluye franquicias como Sonic the Hedgehog, Yakuza/Like a Dragon, Persona, Total War y Football Manager. Sonic X Shadow Generations, de SEGA.
  • Juegos móviles y free-to-play.

Un segmento en crecimiento: los ingresos por juegos gratuitos subieron 14% en el último ejercicio fiscal, impulsados por títulos como Persona 5: The Phantom X.

  • Entretenimiento y licencias transmedia.

Licencia sus IPs para películas, series de animación y merchandising. TMS Entertainment y Marza Animation Planet son sus brazos de producción audiovisual.

  • Máquinas recreativas y pachinko.

A través de Sega Sammy, mantiene un negocio de máquinas arcade, pachislot y pachinko, especialmente activo en el mercado japonés.

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