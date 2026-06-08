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Alerta amarilla por lluvias en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Durante toda la semana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima

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Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Una masa de aire templada, humedad elevada y vientos débiles sostuvieron nieblas densas y visibilidad reducida durante el fin de semana en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Buenos Aires atravesará una de las semanas más cambiantes del mes, con lluvias fuertes, alertas meteorológicas activas y un cambio de tiempo que se hará sentir a partir del martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias o tormentas para varias provincias del país, y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no quedrá al margen: la jornada del lunes empezó bajo una advertencia amarilla que anticipa acumulados de entre 30 y 60 milímetros en pocas horas.

El inicio de la semana estará marcado por un proceso de ciclogénesis que se consolida frente al Río de la Plata. Ese sistema de baja presión, que se formó al este del territorio nacional, es el responsable de que la extensa franja de lluvias proveniente del Litoral avance hacia el sur y encuentre sobre el AMBA las condiciones necesarias para sostener precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

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Según consignó el portal especializado Meteored, el período de mayor actividad se concentra entre las primeras horas del lunes y el mediodía, con probabilidades de lluvia que el pronóstico oficial ubica entre el 40% y el 70% a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas máximas no superarán los 15 °C, con mínimas en torno a los 12 °C y vientos que llegan desde el noreste.

Ante ese escenario, el SMN emitió la alerta amarilla que abarca al AMBA, la ciudad de La Plata y sectores del sur de Entre Ríos. El organismo precisó que “el área será afectada por lluvias persistentes” y que los valores de precipitación acumulada “pueden ser superados de forma puntual”, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas con dificultades de drenaje.

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Las mínimas matutinas se ubicarán entre 7 y 12 °C en distintos sectores del AMBA a partir del martes, en línea con los valores habituales del invierno porteño
Las mínimas matutinas se ubicarán entre 7 y 12 °C en distintos sectores del AMBA a partir del martes, en línea con los valores habituales del invierno porteño

El mapa de alertas vigente para el lunes refleja esa concentración de riesgo sobre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, en contraste con el resto del centro y norte del país, donde las advertencias son de menor nivel. Otros fenómenos de consideración se registrarán en Formosa.

El martes marcará el inicio de una secuencia más estable y típica del invierno porteño. Las probabilidades de precipitación caen a 0% a lo largo de toda la jornada. La máxima se mantendrá en 15 °C, pero la mínima descenderá a 9 °C, con vientos que rotan hacia el sudeste.

La humedad descenderá de forma perceptible respecto de los días anteriores, y las nieblas, aunque seguirán presentes por tratarse de un fenómeno habitual en esta época del año, quedarán concentradas principalmente durante la noche y la madrugada.

El miércoles se consolidará ese patrón. Las temperaturas máximas y mínimas se ubicarán en 15 °C y 10 °C respectivamente, con probabilidad de lluvia en 0% durante todo el día. Los vientos soplarán del sur y el sudeste, y el cielo alternará entre momentos de mayor nubosidad por la mañana y períodos de sol por la tarde y la noche, según indica el pronóstico hora a hora.

El SMN mantiene alertas por lluvias o tormentas para 4 provincias del país, con el AMBA entre las zonas bajo advertencia este lunes
El SMN mantiene alertas por lluvias o tormentas para 4 provincias del país, con el AMBA entre las zonas bajo advertencia este lunes

Hacia el jueves, el esquema térmico se mantiene estable: máxima de 16 °C y mínima de 10 °C, sin chances de precipitación. La circulación de vientos del sudeste sostendrá las condiciones secas, con mañanas nubladas que darán paso a tardes y noches con mayor presencia de sol. Las mínimas matutinas se ubicarán entre 7 y 12 °C en distintos sectores del AMBA, lo que marca el regreso a valores más propios de la estación.

El viernes, la semana cerrará con una máxima de 16 °C y una mínima de 9 °C, también con probabilidad de lluvia en 0%. Los vientos del sudeste continuarán y el comportamiento del cielo seguirá el mismo patrón de los días anteriores: nubosidad matutina y apertura hacia el sol durante la tarde y la noche.

De acuerdo con Meteored, los pronósticos no muestran nuevos eventos de lluvias o tormentas para el resto de la semana tras el episodio del lunes.

El contraste entre el inicio y el final de la semana resulta marcado. Mientras el lunes concentra la mayor actividad meteorológica de todo el período, con alerta amarilla activa, acumulados de lluvia que pueden superar los 60 milímetros y riesgo de anegamientos, los días subsiguientes presentan condiciones secas, cielos parcialmente despejados y temperaturas que se ajustan al perfil térmico habitual del invierno en Buenos Aires.

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