El detalle en el reglamento del Mundial que abrió especulaciones sobre los cambios en la lista de la selección argentina

Lionel Scaloni revisa la nómina de la selección argentina tras la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restan pocos días para el inicio oficial del Mundial 2026, pero para la selección argentina, ese tiempo se resume en continuar la puesta a punto para lo que será el debut del próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Antes del triunfo 2-0 en el amistoso contra Honduras en Texas, una noticia sacudió a la delegación: Leonardo Balerdi sufrió una lesión que lo sacó de la Copa del Mundo a 10 días del primer partido de la fase de grupos.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria, Lionel Scaloni no ocultó su tristeza por tener que desafectar al marcador central del Olympique de Marsella, alguien que se formó en el club Sportivo Pueyrredón de Villa Mercedes, San Luis. Es más, el oriundo de Pujato lo tuvo al ex Boca Juniors en la Sub 20 de la Albiceleste, así que el dolor fue aún más grande para el líder del plantel al tener que darle la noticia a Balerdi. El análisis frío de la salida del defensor de 27 años tiene una novedad que todavía es una incógnita: a quién elegirá el DT para reemplazarlo en la lista definitiva de 26 jugadores.

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“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100 por ciento con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. Tenemos otro partido más para sacar conclusiones donde el equipo necesite. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con los demás compañeros. No nos apresuramos. Porque si lo hacemos, después puede ser una decisión errada. Tenemos una idea, pero no tomaremos una decisión hasta el partido del martes seguramente. Tenemos que ver cómo están los demás chicos”, fueron las palabras de Scaloni cuando le preguntaron por el futbolista que ingresará en la nómina.

En este sentido, hay que ser precisos y remarcar lo que menciona el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26. En su artículo 24 titulado “Lista definitiva”, se especifica cómo es el procedimiento para realizar una modificación en la lista. En su inciso 2, el ente encargado de la organización del torneo aclara el punto sobre los cambios de jugadores: “Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26”, indica este fragmento de la normativa.

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Acto seguido, hay una oración que puede llamar a la interpretación. “Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”, agrega, antes de seguir en el proceso para efectivar la modificación en el plantel definitivo. “La federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto. Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial de la FIFA 26”.

El artículo en el reglamento del Mundial sobre cambios en la lista de selecciones (FIFA)

De esta manera, el reglamento estipula que el jugador que ingresará por el propio Balerdi u otro que tenga que cambiar Scaloni debe ser parte de la prelista de 55 jugadores, también abre el interrogante si podría ser un futbolistas que no haya sido incluido en el listado que se publicó el 11 de mayo, dada la aclaración de la FIFA. Claro, según el ente, dicho caso deberá pasar por el estudio de la entidad para ser aceptado según las razones que debería presentar la AFA. Lo que si es seguro es que el tiempo para establecer la lista final es el lunes 15 de junio a las 20 (hora local), 24 horas antes del duelo inicial.

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¿El lugar de Balerdi lo tomará Nicolás Capaldo o Agustín Giay, dos que jugaron en el amistoso contra Honduras? ¿Será Ignacio Ovando, joven figura de Rosario Central, alguien que sedujo al cuerpo técnico sin estar en la prelista de 55? ¿O el lugar que quedó libre habilitará a que tanto Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta tengan que viajar de urgencia a Kansas City?

Lo que sin dudas sucedió con la baja de Balerdi es que se abrió un abanico de posibilidades sobre la elección que hará el cuerpo técnico campeón del mundo. Como lo mencionó el DT en la charla con los medios, la lista de los futbolistas que todavía continúan recuperándose de sus molestias físicas es importante. Dos de ellos están en el sector defensivo y son los dos laterales derechos. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina serán exigidos en los próximos días para ver si pueden ser parte del plantel que afrontará el certamen en Norteamérica.

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En el caso del futbolista de River Plate, se desgarró el cuádriceps izquierdo el 17 de mayo durante la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central. Es uno de los que está con mayor compromiso. Por el lado del ex Boca, hoy en el Atlético de Madrid, jugó el 9 de mayo su último duelo con el Aleti cuando tuvo una rotura fibrilar en el muslo izquierdo. Se cumplió un mes de su recuperación, y es otro de los que será testado para determinar si está óptimo para la nómina final.

Agustin Giay durante el duelo ante Honduras en Texas (Reuters/Maria Lysaker)

Otro que tendrá que pasar por la prueba de fuego para ver cómo está de su golpe en una de sus rodillas es Nico Paz. “Creo que ya está disponible”, mencionó Scaloni sobre la lesión que tuvo a maltraer al volante del Como luego de una contusión que padeció en un partido de la Serie A frente al Hellas Verona. Un histórico de su ciclo es otro que no vio minutos en el duelo ante el equipo hondureño y tampoco lo hará contra Islandia en Alabama. Leandro Paredes tuvo una distensión en el isquiotibial derecho durante el duelo del Xeneize por la Copa Libertadores ante la Católica y sigue su proceso de recuperación. ¿Llega al estreno contra los argelinos? Está por verse.

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Ya con Lionel Messi disponible para sumar minutos en el último amistoso, Nico González recuperado de la distensión muscular y Cuti Romero ya en cancha durante poco más de 30 minutos tras su esguince de ligamento de rodilla derecha, los otros dos apellidos a seguir por el cuerpo técnico y médico de la Albiceleste son Julián Álvarez y Dibu Martínez. En el caso del delantero, el entrenador fue claro en su postura. “Estamos intentando que se le vaya esa molestia que tiene en el tobillo y no tenemos apuro. Esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que cuando tenga que jugar no tenga ninguna molestia”, dijo Scaloni. Sobre el arquero del Aston Villa, la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha en la antesala de la final de la Europa League mantiene el tiempo estimado y, de no mediar ningún inconveniente de última hora, estará bajo los tres palos del Arrowhead Stadium en Kansas City para defender el arco de Argentina en el debut del Mundial.