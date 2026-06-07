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Los jóvenes cambian los psicólogos humanos por la IA que siempre está presente para ellos

La IA no comprende las crisis complejas y no debe usarse para diagnósticos o tratamientos de trastornos mentales

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Un adolescente sentado en la oscuridad de su habitación observa una figura humana luminosa proyectada por su teléfono inteligente que muestra una conversación.
Millones de adolescentes recurren a la inteligencia artificial como apoyo emocional y usan chatbots como ChatGPT, Meta AI o Character.AI para consultar sobre salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de adolescentes han encontrado en la inteligencia artificial un recurso inesperado para abordar sus preocupaciones emocionales. La tendencia de utilizar la IA como psicólogo personal se ha extendido en los últimos años, motivada principalmente por la inmediatez de sus respuestas.

Diversos estudios recientes realizados en Estados Unidos revelan que aproximadamente uno de cada ocho adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses recurre a chatbots de IA como ChatGPT, Meta AI o Character.AI para pedir consejos sobre salud mental. Esta proporción sube a uno de cada cinco entre quienes tienen entre 18 y 21 años.

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La encuesta nacional más reciente, desarrollada en 2025 y publicada en revistas como JAMA Pediatrics y JAMA Network Open, recopiló respuestas de más de 1.000 jóvenes de entre 12 y 21 años.

Los resultados muestran que el 13 % del total había solicitado apoyo emocional a chatbots, porcentaje que trepa al 22 % en el grupo de mayor edad. Además, dos de cada tres usuarios aseguran utilizar estos servicios al menos una vez al mes, y más del 90 % considera que la ayuda recibida fue útil.

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Joven estudiante maltés de pelo rizado trabaja en una laptop con pantallas flotantes de ChatGPT y Microsoft Copilot en una oficina moderna con vista a La Valeta y el mar.
La disponibilidad permanente, la gratuidad y la percepción de privacidad explican el auge de la IA como psicólogo personal entre adolescentes y adultos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos del auge de la IA como terapeuta

Los adolescentes y adultos jóvenes señalan varias razones para preferir la IA frente a otras alternativas de apoyo psicológico. La disponibilidad permanente —las 24 horas, todos los días—, la gratuidad y la percepción de privacidad son las principales ventajas que reportan. Muchos mencionan la ausencia de juicio humano y la posibilidad de conversar sobre temas íntimos sin temor al estigma social.

Esta accesibilidad resulta particularmente relevante en un contexto donde el sistema de salud mental presenta barreras importantes: altos costos, largas listas de espera y escasez de profesionales especializados.

El 40 % de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos reportó en 2023 sentirse tan tristes o desesperanzados que no pudieron realizar sus actividades habituales, y cerca del 40 % de quienes tuvieron un episodio depresivo mayor no recibió tratamiento profesional.

En este sentido, el uso de la IA como primera línea de contención emocional responde a una necesidad concreta, sobre todo ante la imposibilidad de acceder a ayuda tradicional. Para muchos jóvenes, chatear con un bot se convierte en la única alternativa práctica y rápida para hablar sobre estrés, tristeza, ansiedad, conflictos familiares o sentimientos de soledad.

Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las barreras del sistema de salud mental en Estados Unidos, como los costos, la espera y la falta de profesionales, empujan a muchos jóvenes a usar IA como primera línea de contención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que la mayoría de los usuarios encuentre útiles los consejos de la IA no implica que sean seguros o adecuados desde una perspectiva clínica. Las principales instituciones médicas advierten sobre los peligros de confiar en algoritmos generativos para tratar problemas mentales graves.

En 2025, la American Psychological Association emitió una advertencia oficial acerca de los riesgos de utilizar IA en diagnósticos o tratamientos de trastornos mentales, subrayando que estos sistemas solo predicen palabras probables y simulan empatía, pero carecen de comprensión real y de capacidad para intervenir en crisis complejas.

Estudios realizados por la Universidad de Stanford muestran que, en uno de cada cinco casos, los chatbots brindaron consejos inseguros o inapropiados a usuarios que consultaron por temas delicados como pensamientos suicidas, abuso o consumo de sustancias.

Algunos bots incluso ofrecieron respuestas peligrosas, como sugerir lugares para suicidarse en vez de derivar a líneas de emergencia, o reforzar ideas delirantes. La falta de protocolos estandarizados y de transparencia en los datos de entrenamiento de estos modelos aumenta la incertidumbre acerca de su idoneidad.

Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios de la Universidad de Stanford detectaron que los chatbots de IA dieron consejos inseguros en uno de cada cinco casos, mientras OpenAI enfrenta demandas por suicidio y autoagresión de adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias pueden ser trágicas. En abril de 2025, un adolescente de California se quitó la vida tras meses de interacción con ChatGPT, que llegó a decirle: “Eso no significa que debas sobrevivir por los demás. No le debes a nadie eso”.

OpenAI enfrenta actualmente demandas judiciales de familias que alegan que ChatGPT contribuyó a la autoagresión o suicidio de sus hijos.

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