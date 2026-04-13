PlayStation Store recibe ajustes visuales tras el lanzamiento de la nueva interfaz de PS5

Los tráilers de video podrían reproducirse automáticamente al pasar el cursor sobre ellos. (Composición Infobae: Europa Press / SomeCommunity5058)

Sony ha implementado silenciosamente una nueva actualización en la PlayStation Store de PS5, acompañando los recientes cambios en la interfaz de usuario de la consola.

Por ahora, estos ajustes están disponibles únicamente para un grupo selecto de usuarios en distintas regiones del mundo, sin que la compañía haya confirmado una implementación global o progresiva. No se trata de una actualización beta ni es necesario inscribirse en ningún programa especial para acceder a las novedades.

Cambios visuales y nuevas funciones en la PS Store de PS5

Entre las principales novedades, destaca la renovación de la pestaña “Explorar” en la PS Store. Ahora, la categoría “Lanzamientos recientes” se ubica en la parte superior y presenta grandes iconos de video en lugar de las miniaturas de juegos tradicionales.

La PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony dedicada a videojuegos y contenido para consolas como la PS4 y la PS5. (Sony)

Esta nueva disposición facilita el acceso a información clave: debajo de cada icono, los usuarios encuentran etiquetas relevantes y una breve descripción de una línea para cada título.

Algunos informes de la comunidad, como los compartidos en Reddit, sugieren que los tráilers de video podrían reproducirse automáticamente al pasar el cursor sobre ellos, aunque esta funcionalidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Por el momento, tampoco está claro si estos cambios afectan a toda la tienda o solo a secciones específicas.

Hasta esta actualización, los jugadores debían ingresar a la página de cada juego para ver la información que ahora se presenta directamente en la pestaña “Explorar”. Este ajuste visual agiliza la navegación y permite a los jugadores descubrir novedades y detalles de los títulos recientes de forma más eficiente.

Así luce la actualización, de acuerdo con las capturas compartidas por un usuario de Reddit que ya la recibió. (Reddit)

Implementación y expectativas de los usuarios

La actualización comenzó a desplegarse junto con los cambios de la interfaz de usuario de PS5 hace aproximadamente una semana, pero Sony aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el alcance o el calendario de implementación.

Los jugadores continúan compartiendo impresiones y tratando de descifrar cómo y cuándo llegará la actualización a todos los usuarios. Por ahora, no parece haber distinción por regiones ni restricciones a los participantes de la beta, lo que sugiere que Sony estaría probando el impacto de los nuevos ajustes antes de un lanzamiento más amplio.

Con estos cambios, la PlayStation Store de PS5 continúa evolucionando para ofrecer una experiencia más visual, intuitiva y centrada en el usuario, alineándose con la nueva línea de diseño de la consola y las expectativas de la comunidad gamer.

PS5 y mandos DualSense. PS5

PlayStation Store: cómo funciona la tienda digital de Sony para PS4 y PS5

La PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony dedicada a videojuegos y contenido para consolas como la PS4 y la PS5. Su funcionamiento se asemeja al de una tienda de aplicaciones móviles, pero está enfocada exclusivamente en el ecosistema PlayStation.

Para utilizar la tienda, necesitas cumplir con tres requisitos básicos:

Tener una cuenta de PlayStation Network (PSN), que es gratuita y sirve como tu perfil digital.

Contar con una conexión a internet, indispensable para navegar, comprar y descargar juegos.

Disponer de un método de pago, que puede ser tarjeta de crédito/débito, PayPal (según el país) o tarjetas prepago físicas que se canjean en la tienda.

La PlayStation Store puede usarse desde distintos dispositivos:

Directamente en la consola, accediendo al ícono correspondiente en el menú principal.

Desde un navegador web, lo que permite comprar juegos desde una computadora y enviarlos a la consola para su descarga automática.

A través de la aplicación PlayStation App en el celular, ideal para gestionar compras y el almacenamiento de la consola desde cualquier lugar.

La actualización comenzó a desplegarse junto con los cambios de la interfaz de usuario de PS5 hace aproximadamente una semana. REUTERS/Issei Kato

El proceso de compra y descarga es sencillo:

Buscas el juego o contenido que te interesa, aprovechando las rebajas y novedades frecuentes. Realizas la compra y el importe se descuenta automáticamente del método de pago elegido. El juego se asocia a tu cuenta de PSN de forma permanente, no a una consola específica. Si cambias de consola, solo necesitas iniciar sesión para recuperar tus títulos. Descargas e instalas el juego desde tu biblioteca digital. Una vez completado este paso, puedes comenzar a jugar sin depender de discos físicos y sin preocuparte por posibles daños o pérdidas del formato tradicional.