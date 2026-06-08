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La selección que armó su plantel con un mega scout y hasta encontró un jugador por LinkedIn: “Cuando vi el mensaje pensé que era falso”

El combinado nacional de Cabo Verde, rival de España y Uruguay en el Mundial 2026, está compuesta por una nómina de futbolistas que juegan en el extranjero. Uno de ellos es Roberto Lopes, contactado a través de la red social

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CABO VERDE SELECCIÓN
La Selección de Cabo Verde disputará su primer Mundial

La selección nacional de Cabo Verde alcanzó un hito histórico al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, un logro cimentado en un plan estratégico de reclutamiento de futbolistas en la diáspora y el uso de nuevas tecnologías. Con una población de poco más de 500.000 habitantes, la federación caboverdiana encontró en el extranjero el verdadero potencial para su fútbol, conformando una plantilla mundialista sin representantes de la liga local, pero con figuras repartidas en clubes de Europa, Asia y América.

La iniciativa de la Federación Caboverdiana de Fútbol se diferencia de la de la mayoría de los países africanos. Según diversas entrevistas recogidas por medios como CNN Sport, la federación comprendió que existían más caboverdianos fuera del archipiélago que dentro de él, y que los hijos y nietos de inmigrantes, formados en academias europeas, podían aportar un salto de calidad. El rastreo incluyó métodos modernos: algunos jugadores recibieron los primeros contactos a través de la red profesional LinkedIn, una vía inusual en el fútbol internacional.

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La convocatoria final para esta Copa del Mundo está compuesta en su totalidad por futbolistas nacidos o criados en el extranjero. No hay ningún jugador surgido de la liga caboverdiana. Los seleccionados militan en clubes de Portugal, Países Bajos, Francia, España, Rusia, Rumania, Irlanda, Turquía, Estados Unidos, Finlandia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Hungría y Chipre. Entre los nombres más destacados figuran Laros Duarte, Ryan Mendes y Roberto Lopes, quienes lideran un vestuario multilingüe, pero con un objetivo común: competir en el escenario más importante del fútbol.

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Roberto Lopes es irlandés de padre caboverdiano

En una entrevista en mayo a Footballers Unfiltered, el defensor Roberto Lopes expresó: “Para nosotros es algo enorme. Es el primer Mundial de Cabo Verde y queremos disfrutarlo, pero también competir”. Lopes, de 33 años y actual jugador del Shamrock Rovers FC de Irlanda, se ha convertido en símbolo de esta generación. Su historia ilustra a la perfección la nueva realidad del fútbol caboverdiano: nació en Dublín, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, y jugó en selecciones juveniles de Irlanda antes de recibir un inesperado mensaje que cambiaría su destino.

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Según relató, Lopes recibió en 2019 un mensaje en portugués a través de LinkedIn. “No hablaba portugués y usaba LinkedIn solo para temas de la universidad. Cuando vi aquel mensaje pensé que era falso, que era spam”. El emisor era un reclutador de la federación caboverdiana, interesado en sumarlo a la selección. Lopes ignoró la solicitud, pero días después recibió otro mensaje, esta vez en inglés, y decidió responder. “Me volvieron a escribir días después, en inglés, y ahí me di cuenta de que era algo serio. Respondí y a partir de ahí empezó todo. Es una locura pensarlo ahora”, detalló en diálogo con Footballers Unfiltered.

A partir de ese contacto, el defensor utilizó un traductor para comunicarse, aceptó la convocatoria y comenzó una etapa que transformó su carrera. “La experiencia me abrió la mente, ya que me permitió visitar lugares que nunca habría conocido, interiorizarme de la cultura africana y aprender el idioma. Transformó mi carrera y mi vida personal”, declaró Lopes, quien suma 38 partidos internacionales. Además, confesó en una entrevista con Sky Sports en 2022: “Cuando debuté, mi padre estaba muy orgulloso. Creo que he dado a conocer Cabo Verde en Irlanda, porque todo el mundo me pregunta por allí. Los viajes que hago y los lugares que visito me emocionan muchísimo”.

Benchimol juega en la Liga Premier de Rusia (Reuters)
Benchimol juega en la Liga Premier de Rusia (Reuters)

El camino de Roberto Lopes no siempre fue lineal. Llegó a trabajar dos años como asesor hipotecario en un banco, ante la dificultad para vivir del fútbol en la liga irlandesa. “La Liga de Irlanda no era tan fuerte en aquel entonces. Era imposible conseguir una hipoteca jugando allí, así que pensé que tendría que buscarme otro trabajo si quería seguir jugando al fútbol”. Finalmente, optó por un contrato profesional a tiempo completo con Shamrock Rovers, una decisión que, según sus propias palabras a Sky Sports, fue “una de las mejores” de su vida.

El caso de Lopes no es aislado en la convocatoria de Cabo Verde. El plantel incluye jugadores de la Liga Portugal y Liga Portugal 2 como Josimar Évora Dias (GD Chaves), Ianique Dos Santos Tavares (SCU Torreense), Jovane Eduardo Borges Cabral (CF Estrela Da Amadora), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica), Jair Semedo Monteiro (SC Farense), Telmo Emanuel Gomes Arcanjo (Vitória SC) y Dailon Rocha Livramento (Casa Pia AC). La lista se completa con futbolistas en clubes de los Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Rusia, Rumania, Turquía, Estados Unidos, Finlandia, Israel, Chipre, Bulgaria y Hungría, consolidando un mosaico internacional.

El resultado de este plan es un equipo que combina la potencia física característica del biotipo africano y la disciplina táctica adquirida en las mejores academias europeas. Según la información recogida por CNN Sport, la federación rastreó talentos por todo el continente, incluso a través de plataformas digitales, para convencer a jóvenes de la diáspora de representar a la tierra de sus ancestros.

La clasificación a la Copa del Mundo llegó tras una victoria por 3-0 ante Esuatini, que selló el primer puesto en el grupo D de la eliminatoria africana. El desafío mundialista será mayúsculo: en la fase de grupos, Cabo Verde enfrentará a España, Uruguay y Arabia Saudita dentro del Grupo H. “Sabemos que enfrentamos a selecciones muy fuertes, como Uruguay y España, pero en el fútbol nunca se sabe. Vamos a dar todo para estar a la altura”, afirmó Lopes a Footballers Unfiltered.

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Roberto Lopes fue contactado por LinkedIn para vestir la camiseta de Cabo Verde

El defensor elogió especialmente a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa y a sus principales figuras: “Es un tremendo equipo, muy intenso, con jugadores de primer nivel. Estoy muy emocionado por enfrentarlos porque es el tipo de desafío que uno quiere en un Mundial. Vi jugar a Valverde recientemente y está en llamas. Es impresionante todo lo que hace dentro de la cancha”.

Para Roberto Lopes y sus compañeros, este Mundial representa la culminación de una travesía construida con perseverancia, tecnología y las raíces de una nación que, a pesar de su tamaño, se proyecta al mundo a través del fútbol. Cabo Verde debutará en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio contra la poderosa selección española de Lamine Yamal y compañía en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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