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Cómo iniciar chats en WhatsApp sin agregar nuevos contactos a tu agenda

La herramienta Click to Chat resulta útil para contactar a repartidores, técnicos o vendedores de forma puntual

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WhatsApp permite iniciar conversaciones sin agregar nuevos números a tu agenda gracias a la función Click to Chat. (Europa Press)

WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, pero muchos usuarios desconocen una función que simplifica la comunicación puntual: es posible enviar mensajes a números no guardados en la agenda gracias a la herramienta oficial “Click to Chat”.

Esta opción resulta ideal para quienes desean mantener una libreta de contactos ordenada y evitar la acumulación de números irrelevantes.

Qué es “Click to Chat” y para qué sirve

La función Click to Chat permite iniciar conversaciones con cualquier número de teléfono sin necesidad de agregarlo como contacto. Es especialmente útil para gestiones rápidas con repartidores, técnicos, vendedores o servicios de atención al cliente, y evita que la agenda se llene de números que solo se utilizan una vez. Además, está disponible en Android, iPhone y también a través de WhatsApp Web en computadoras, lo que amplía su flexibilidad.

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Funciona tanto en Android como en iPhone, y también desde WhatsApp Web en computadoras. (Reuters)
Funciona tanto en Android como en iPhone, y también desde WhatsApp Web en computadoras. (Reuters)

Cómo funciona y cómo usarla paso a paso

El procedimiento para usar “Click to Chat” es sencillo y no requiere instalar aplicaciones adicionales. Solo es necesario conocer el número de la persona a contactar, incluyendo el código de país, y seguir estos pasos:

  1. Abre cualquier navegador web en tu teléfono, tablet o computadora.
  2. Escribe en la barra de direcciones la siguiente URL: https://wa.me/numerodetelefono. Sustituye “numerodetelefono” por el número completo, sin espacios ni símbolos extras. Ejemplo para Colombia: https://wa.me/573001234567.
  3. Accede al enlace y selecciona “Continuar al chat”. Automáticamente, la app de WhatsApp (o WhatsApp Web) abrirá una ventana de conversación con ese número, sin necesidad de guardarlo en tu agenda.
  4. Escribe y envía tu mensaje. El destinatario recibirá el chat como cualquier otra conversación.

Esta función es práctica para contactos temporales y facilita la gestión eficiente de la agenda telefónica.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
Solo es necesario ingresar el número completo en un enlace especial para iniciar el chat. (Reuters)

Ventajas para la organización y la privacidad

El principal beneficio de Click to Chat es que permite mantener la agenda limpia y organizada, evitando que la libreta telefónica se sature con números usados solo una vez. Es una solución para quienes requieren comunicación puntual con negocios, agentes inmobiliarios, técnicos o repartidores.

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Aunque este mecanismo evita guardar el número en la agenda, el destinatario sí verá el número de quien inicia la conversación. Por tanto, la privacidad total no está garantizada, pero sí se evita el almacenamiento de contactos innecesarios.

Recuperar y transferir chats en WhatsApp

Para quienes necesitan recuperar o transferir conversaciones, WhatsApp ofrece sistemas de respaldo automáticos. En Android, las copias de seguridad se guardan en Google Drive, y en iPhone, en iCloud. Para restaurar conversaciones, es necesario verificar que exista una copia, reinstalar la aplicación e iniciar sesión con el mismo número y la cuenta correspondiente.

WhatsApp ofrece respaldo y restauración de chats, además de herramientas de seguridad para proteger las conversaciones. (Europa Press)
WhatsApp ofrece respaldo y restauración de chats, además de herramientas de seguridad para proteger las conversaciones. (Europa Press)

También es posible transferir chats de un dispositivo a otro directamente, siempre que ambos estén cercanos y conectados a la misma red. Las copias de seguridad y restauraciones solo se pueden gestionar desde el móvil, no desde la versión web o de escritorio.

Consejos clave para la seguridad de tus chats

  • Realiza copias de seguridad periódicas y verifica que estén completas y actualizadas.
  • Activa la verificación en dos pasos y asegúrate de utilizar el cifrado de extremo a extremo.
  • Mantén el sistema operativo y la aplicación de WhatsApp siempre actualizados.

Adoptar estas prácticas protege tus conversaciones y archivos, y permite aprovechar todas las funciones que ofrece la plataforma, incluyendo aquellas menos conocidas como Click to Chat, para una experiencia más eficiente y segura.

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