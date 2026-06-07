Detecta si está tu vecino o tu ex están conectados a tu wifi: cómo comprobar intrusos en la red

Cómo detectar intrusos en tu WiFi y bloquearlos desde el router en minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red WiFi doméstica se ha convertido en una preocupación central, especialmente ante la aparición de conexiones lentas, cortes inesperados y un consumo de datos que no se explica fácilmente.

En muchos casos, la causa es la presencia de intrusos: vecinos, conocidos o incluso exparejas que logran conectarse sin autorización, saturando el ancho de banda y comprometiendo la privacidad y la información personal de los usuarios legítimos.

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Hoy más que nunca, detectar y bloquear dispositivos no deseados es clave para proteger la red y garantizar un funcionamiento óptimo. Saber quién está conectado, expulsar intrusos y reforzar la seguridad puede evitar problemas mayores y mantener la tranquilidad digital en casa.

WiFi lento y cortes, la señal típica de que alguien se conectó sin permiso a tu red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer paso: identifica quiénes están conectados a tu red

La forma más directa de descubrir si alguien ajeno usa tu WiFi es acceder a la configuración del router. Para hacerlo:

Abre un navegador web en tu computadora o móvil.

Escribe la dirección IP del router , generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1, en la barra de búsqueda.

Ingresa el usuario y la contraseña de administrador (si no los cambiaste, podrían ser los que vienen por defecto en la etiqueta del router).

Busca la sección de “Dispositivos conectados”, “Lista de clientes” o “Device List”.

Allí verás todos los equipos conectados, con detalles como nombre, dirección IP y dirección MAC. Si encuentras dispositivos que no reconoces, es probable que haya intrusos usando tu red.

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Alternativa fácil: usa apps para detectar intrusos

Si prefieres una opción más visual, existen aplicaciones móviles que facilitan el proceso. Una de las más populares es FING – Escáner de red, disponible para Android y iOS. Esta app:

Escanea la red y muestra todos los dispositivos conectados.

Identifica el tipo, la marca y la dirección MAC de cada aparato.

Permite asignar nombres propios a los dispositivos reconocidos, facilitando la identificación de intrusos en futuras revisiones.

Genera un historial de eventos para alertar sobre nuevos ingresos a la red.

Cambiar la contraseña y usar WPA3, el paso clave para expulsar a quien roba tu WiFi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas son útiles para usuarios que no desean complicarse con la configuración avanzada del router y quieren una solución rápida y visual.

Cómo expulsar y bloquear a los intrusos de tu WiFi

Una vez identificados los dispositivos no autorizados, el siguiente paso es expulsarlos y blindar el acceso:

1. Cambia la contraseña del WiFi

Accede a la configuración del router.

Ve a la sección de “Seguridad inalámbrica” o “Wireless Security”.

Elige protocolos WPA2 o WPA3 para máxima protección.

Crea una nueva clave robusta (12 caracteres o más, mezcla de letras, números y símbolos). Evita datos personales y patrones simples.

Guarda los cambios.

Esto desconectará a todos los dispositivos de la red, incluyendo los tuyos, por lo que deberás volver a ingresar la nueva contraseña en cada equipo autorizado.

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2. Usa el filtrado MAC

Cada dispositivo tiene una dirección MAC única.

En la configuración del router, busca la sección de “Filtro MAC”.

Añade las direcciones MAC de los dispositivos a bloquear.

Puedes crear listas blancas (solo los dispositivos autorizados pueden conectarse) o listas negras (bloquea a los específicos).

Ten en cuenta que usuarios avanzados pueden falsear direcciones MAC, así que esta medida no es 100% infalible, pero añade una barrera adicional.

3. Restablece el router a valores de fábrica

Si el acceso no autorizado persiste, puedes resetear el router para eliminar todas las configuraciones. Tras el reseteo, tendrás que reconfigurar la red, establecer una nueva clave segura y actualizar los ajustes recomendados.

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4. Desactiva temporalmente el WiFi

En casos extremos, puedes deshabilitar la red WiFi desde la configuración del router para cortar el acceso a todos los dispositivos, incluso los propios, hasta resolver el problema.

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Consejos adicionales para reforzar la seguridad

Cambia regularmente la contraseña de tu WiFi.

Desactiva la transmisión del nombre de la red (SSID) para hacerla menos visible.

Actualiza el firmware del router para corregir vulnerabilidades.

Revisa periódicamente la lista de dispositivos conectados.

Detectar y expulsar intrusos de tu red WiFi es fundamental para proteger la velocidad, la privacidad y la seguridad digital en el hogar. Con unos pocos pasos y el apoyo de aplicaciones especializadas, puedes mantener el control de tu conexión y evitar que vecinos, ex o desconocidos se beneficien de tu internet sin permiso. Mantener la red protegida es la clave para disfrutar de una experiencia en línea segura y eficiente.